कार्डिनल रे: हम संत पापा फ्राँसिस के प्रेरितिक कार्यों के लिए ईश्वर को धन्यवाद देते हैं

वाटिकन सिटी, बुधवार 23 अप्रैल 2025 : "संत पापा फ्राँसिस द्वारा कई बार कहा गया यह निमंत्रण: 'मेरे लिए प्रार्थना करना न भूलें', हमारे दिलों में गूंजता है, हम आज शाम उनके लिए प्रार्थना करना चाहते हैं।" इन शब्दों के साथ, कार्डिनल मंडल के डीन कार्डिनल जोवान्नी बतिस्ता रे ने 22 अप्रैल, मंगलवार की शाम को संत पेत्रुस महागिरजाघऱ के प्रांगण में संत पापा फ्राँसिस के लिए रोजरी प्रार्थना की अगुवाई की, जो पास्का सोमवार को अपने निवास कासा सांता मार्था में पिता ईश्वर की बाहों में लौट गये।

“ईस्टर के इस पवित्र दिन पर हम पुनर्जीवित मसीह में विश्वास करते हैं,” 91 वर्षीय कार्डिनल बत्तिस्ता ने रेखांकित किया, जो शनिवार, 26 अप्रैल को संत पापा फ्राँसिस के अंतिम संस्कार की अध्यक्षता करेंगे, “हम जानते हैं कि मृत्यु कोई ऐसा द्वार नहीं है जो बंद हो जाता है, बल्कि स्वर्गीय येरूसालेम में प्रवेश द्वार है, जहाँ विलाप नृत्य में बदल जाता है, और टाट का कपड़ा ईश्वर के प्रेम की असीमता में आनंद के वस्त्र में बदल जाता है।” फिर, कार्डिनल ने “प्रभु को उन उपहारों के लिए धन्यवाद देने के लिए आमंत्रित किया, जो उन्होंने संत पापा फ्राँसिस के प्रेरितिक मंत्रालय के साथ पूरी कलीसिया को दिया, जो आशा के तीर्थयात्री हैं जो निराश नहीं करते।”

संत पेत्रुस महागिरजाघऱ के प्रांगण में रखी गई और सफेद और गुलाबी फूलों के गुच्छे से सजी कलीसिया की माता मरियम की छवि के समक्ष, कार्डिनल रे ने पेत्रुस के दिवंगत 266वें उत्तराधिकारी को माता मरियम की मध्यस्थता में सौंपने हुए रोजरी प्रार्थना के महिमा के भेद का नेतृत्व किया। कार्डिनल रे ने “संत पापा फ्राँसिस के प्रेरितिक मंत्रालय के माध्यम से कलीसिया को दिए गए उपहारों के लिए” उन्हें धन्यवाद दिया; और कहा, “दिवंगत संत पापा, जो प्रभु के प्रेम के साक्षी हैं और "छोटे बच्चों और गरीबों के प्रति उनकी कोमलता, पापियों के प्रति दया और सभी के प्रति उनकी उदारता" के साक्षी हैं। अंत में, सभा ने साल्वे रेजिना का गान किया और कार्डिनल रे के आशीर्वाद का तालियों से स्वागत किया।

