संत पापा ने सूडान में युद्ध समाप्त करने की अपील की

वाटिकन सिटी, सोमवार 14 अप्रैल 2025 : संत पापा फ्राँसिस ने रविवार को वाटिकन प्रेस कार्यालय द्वारा वितरित एक संदेश में कहा, "15 अप्रैल को सूडान में संघर्ष की शुरुआत की दूसरी दुखद वर्षगांठ होगी, जिसमें हजारों लोग मारे गए हैं और लाखों परिवारों को अपने घरों से भागने के लिए मजबूर होना पड़ा है।"

बच्चों, महिलाओं और कमजोर लोगों की पीड़ा को याद करते हुए [जो] स्वर्ग से पुकारते हैं और हमसे कार्रवाई करने की भीख मांगते हैं, संत पाप ने इसमें शामिल पक्षों से अपनी अपील दोहराई, "ताकि वे हिंसा समाप्त कर सकें और बातचीत के रास्ते पर आगे बढ़ सकें, तथा अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से संपर्क कर सकें, ताकि लोगों को आवश्यक सहायता प्रदान की जा सके।"

प्रतिद्वंद्वी सेनाओं - सूडानी सशस्त्र बल (एसएएफ) और अर्धसैनिक रैपिड सपोर्ट फोर्स (आरएसएफ) के बीच युद्ध 15 अप्रैल 2023 को शुरू हुआ, जब लंबे समय तक राष्ट्रपति रहे उमर अल-बशीर को उखाड़ फेंकने के बाद नागरिक शासन स्थापित करने में बाधा उत्पन्न हुई। भीषण लड़ाई ने कस्बों और शहरों को तहस-नहस कर दिया है और हज़ारों लोगों की जान ले ली है।

कम से कम 12.4 मिलियन लोग अपने घरों से उजड़ गए हैं, जिनमें 3.3 मिलियन से ज़्यादा शरणार्थी शामिल हैं।

शनिवार को, संयुक्त राष्ट्र सहायता सहयोग कार्यालय ने चेतावनी दी कि "कोई व्यवहार्य शांति नज़र नहीं आने के कारण, सूडानी औद्योगिक पैमाने के मानवीय संकट में फंस गए हैं।"

संयुक्त राष्ट्र सहायता सहयोग कार्यालय के प्रवक्ता ने कहा, "तीन में से दो लोगों को सहायता की ज़रूरत है, यानी 30 मिलियन लोगों को "अंतर्राष्ट्रीय समर्थन में भारी वृद्धि की ज़रूरत है; इसके बजाय हम देखते हैं कि दुनिया भर में दानदाता धन वापस ले रहे हैं।"

संत पापा फ्राँसिस, जिनके रविवार के विचार और अपील प्रेस कार्यालय द्वारा वितरित किए गए हैं, जब से वे फरवरी के मध्य में अस्पताल में भर्ती हुए थे और कासा सांता मार्था में स्वास्थ्य लाभ ले रहे हैं, सद्भावना रखने वाले पुरुषों और महिलाओं से लेबनान को अपनी प्रार्थनाओं में रखने की अपील की।

उन्होंने कहा, "हमें लेबनान को भी याद करना चाहिए, जहां पचास साल पहले दुखद गृहयुद्ध शुरू हुआ था: ईश्वर की मदद से, देश शांति और समृद्धि में रहे।"

संत पापा फ्राँसिस ने दुनिया भर के अन्य युद्धग्रस्त देशों के बारे में भी अपने विचार व्यक्त किए:

उन्होंने प्रार्थना की, "अंततः शहीद यूक्रेन, फिलिस्तीन, इजरायल, कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य, म्यांमार और दक्षिण सूडान में शांति आए।"

"दुखों की माता मरियम हमारे लिए यह अनुग्रह प्राप्त करें और हमें इस पवित्र सप्ताह को विश्वास के साथ जीने में मदद करें।"

