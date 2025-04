कार्डिनलों की आम सभा वाटिकन में शुरू हुई

वाटिकन न्यूज़

वाटिकन सिटी, बुधवार 23 अप्रैल 2025 : संत पापा फ्राँसिस की आत्मा की शांति के लिए मौन प्रार्थना के एक क्षण के साथ मंगलवार की सुबह कार्डिनल मंडल की पहली आम सभा शुरु हुई।

इस अवसर पर धर्मसभा हॉल में लगभग साठ कार्डिनल एकत्रित हुए, और प्रेरितिक संविधान ‘यूनिवर्सी डोमिनिकी ग्रेगिस’ के अनुसार, उन्होंने इस अंतराल और नए रोमन संत पापा के चुनाव को नियंत्रित करने वाले मानदंडों का ईमानदारी से पालन करने की शपथ ली। इसके बाद पवित्र आत्मा का पारंपरिक आह्वान एडसुमस गाया गया।

सत्र के दौरान, यू’निवर्सी डोमिनिकी ग्रेगिस’ के पैराग्राफ 12 और 13 को जोर से पढ़ा गया, जिसमें सेदे वैकेंट अवधि में पालन की जाने वाली जिम्मेदारियों और प्रक्रियाओं को रेखांकित किया गया।

पवित्र रोमन कलीसिया के कैमरलेंगो कार्डिनल केविन फारेल ने भी सभा में संत पापा फ्राँसिस की वसीयत पढ़ी।

कार्डिनल मंडल ने नए संत पापा के विचार-विमर्श तक निर्धारित संत घोषित किए जाने के समारोह को स्थगित करने का भी निर्णय लिया।

कार्डिनलों ने संत पापा के पार्थिव शरीर के स्थानांतरण और उनके अंतिम संस्कार की तिथियों की पुष्टि की, जो शनिवार, 26 अप्रैल को सुबह 10:00 बजे होगा, जैसा कि वाटिकन प्रेस कार्यालय द्वारा पहले ही घोषित किया जा चुका है।

बुधवार, 23 अप्रैल को दोपहर बाद दूसरा आम सम्मेलन निर्धारित है। सुबह संत पापा के पार्थिव शरीर को महागिरजाघऱ में औपचारिक रूप से स्थानांतरित करने के लिए समर्पित होगी, जहां वे राजकीय रूप से विश्राम करेंगे।

प्रेरितिक संविधान "नोवेमडायल्स" के हिस्से के रूप में, शोक के पारंपरिक नौ दिनों में, रविवार, 27 अप्रैल को संत पेत्रुस महागिरजाघऱ के प्रांगण में पवित्र मिस्सा समारोह मनाया जाएगा।

कार्डिनल पिएत्रो पारोलिन रविवार की प्रार्थना सभा की अध्यक्षता करेंगे, जो नोवेमडायल्स का दूसरा भाग होगा। ये सामूहिक प्रार्थना सभाएँ सोमवार से प्रतिदिन शाम 5:00 बजे तक जारी रहेंगी, जिससे विश्वासियों को संत पापा के आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना में एकजुट होने का अवसर मिलेगा।

प्रेरितिक संविधान ‘यूनिवर्सि डोमिनिकी ग्रेगिस’ के मानदंडों के अनुसार, तीन कार्डिनलों के एक आयोग को सेदे वैकेंट के दौरान कलीसिया के प्रशासन में कैमरलेंगो की सहायता करने के लिए लॉटरी द्वारा चुना गया था।

ये तीन कार्डिनल कार्डिनल मंडल के तीन आदेशों का प्रतिनिधित्व करते हैं और हर तीन दिन में बदले जाते हैं। इस प्रकार चुने गए तीन कार्डिनल का पहला समूह कार्डिनल पिएत्रो पारोलिन (एपिस्कोपल ऑर्डर), कार्डिनल स्तानिस्लाव रिल्को (प्रेस्बिटेरियल ऑर्डर) और कार्डिनल फाबियो बागियो (डियाकॉनल ऑर्डर) हैं।

मंगलवार शाम से रोज, रोम समय के अनुसार शाम 7:30 बजे, संत पेत्रुस महागिरजाघऱ के प्रांगण में रोज़री प्रार्थना होगी, जिसमें विश्वासियों को संत पापा फ्राँसिस के लिए प्रार्थना में शामिल होने के लिए आमंत्रित किया गया।

