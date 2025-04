कार्डिनल रेना नोवेमदियालेस मिस्सा में: 'हम बिना चरवाहे के भेड़ों की तरह महसूस करते हैं'

वाटिकन न्यूज़

वाटिकन सिटी, मंगलवार 29 अप्रैल 2025 : सोमवार शाम को संत पेत्रुस महागिरजाघर में दिवंगत संत पापा फ्राँसिस के लिए नौ दिनों के शोक के तीसरे मिस्सा समारोह का आयोजन किया गया और कार्डिनल बाल्डासारे रेना ने इसकी अध्यक्षता की।

रोम के धर्मप्रांत के कार्डिनल विकार जनरल ने अपने प्रवचन की शुरुआत रोम के लोगों के साझा दुख को स्वीकार करते हुए की, जो दुनिया भर के सभी विश्वासियों के साथ न केवल अपने धर्माध्यक्ष के निधन पर शोक मना रहे हैं, बल्कि “चरवाहे के बिना भेड़” की तरह महसूस कर रहे हैं।

उन्होंने कहा कि यह रूपक इन दिनों की भावनाओं का सारांश है, लेकिन मानवता की वर्तमान स्थिति को भी दर्शाता है, जो संकटों से भरी दुनिया में, परित्यक्त और नेतृत्वहीन लगती है, ठीक उसी तरह जैसे भीड़ जिसने येसु को करुणा के लिए प्रेरित किया था।

कार्डिनल रेना ने याद किया कि कैसे प्रेरितों ने अपने अथक परिश्रम और थकावट के बावजूद, टूटी हुई दुनिया में आशा और ठोस प्रेम के संकेत लाने का प्रयास किया - स्पर्श, दया और गैर-न्यायिक शब्दों जैसे सरल इशारे - संकेत हैं कि जीवन और अच्छाई मृत्यु और बुराई पर विजय पाती है। उन्होंने कहा कि यह प्रेरितिक भावना संत पापा फ्राँसिस के प्रेरितिक कार्यों में प्रतिध्वनित हुई: एक समर्पण जो सेवा में खुद को समाप्त कर देता है, जो पास्का रविवार को आशीर्वाद के अंतिम प्रवाह में परिणत होता है।

अकाल के समय में बुवाई असाधारण आस्था की मांग करती है। फिर भी, कार्डिनल रेना ने चेतावनी दी कि वर्तमान समय पुरानी यादों या भय से प्रेरित पीछे हटने का समय नहीं है। बल्कि, कलीसिया को मौलिक निष्ठा के लिए बुलाया जाता है - अतीत की निश्चितताओं या सांसारिक गठबंधनों से चिपके रहने के प्रलोभन के आगे झुके बिना, एक नए स्वर्ग और एक नई पृथ्वी को गले लगाने के लिए बुलाया जाता है। उन्होंने कहा कि सच्ची निष्ठा का अर्थ है संत पापा फ्राँसिस द्वारा शुरू किए गए सुधारों की भावना को समझना और उन्हें साहस के साथ आगे बढ़ाना, ऐसे नेतृत्व की तलाश करना जो भय और सांसारिक समझौते का विरोध करता हो, और सुसमाचार की करुणा और एकता में निहित हो।

संत योहन के सुसमाचार का हवाला देते हुए, कार्डिनल रेना ने गेहूँ के दाने के दृष्टांत पर विचार किया जिसे फल देने के लिए मरना पड़ता है - यह मसीह की मृत्यु और मुक्तिदायी पुनरुत्थान की छवि है। उन्होंने कहा कि मसीह का अनुसरण करते हुए, ख्रीस्तियों को भी "बीज" बनना चाहिए, जो नए जीवन के लिए दफन होने, छिपने और प्रयोग किये जाने के लिए तैयार हैं। भजनकार ने बताया कि अकाल के समय में बोना असाधारण विश्वास की मांग करता है - भरोसे के एक हताश कार्य में अंतिम भंडार भी अर्पित करना।

कार्डिनल रेना ने संत पापा फ्राँसिस के अंतिम सार्वजनिक गतिविधियों की तुलना मृत्यु तक बोने के इस क्रांतिकारी कार्य से की। उनका अंतिम “बोना” येसु के मिशन का एक जीवंत प्रमाण था, जो भेड़ों के लिए अपना जीवन देने वाले अच्छे चरवाहे हैं।

कार्डिनल रेना ने रोमन लोगों की रक्षिका धन्य कुंवारी मरिया का आह्वान करते हुए कहा कि वे कलीसिया के साथ रहें और उसकी रक्षा करें क्योंकि वह अपने दिवंगत धर्माध्यक्ष द्वारा निर्धारित मार्ग पर आगे बढ़ रही है, उन्होंने विश्वासियों को याद दिलाया कि मृत्यु अंत नहीं है, बल्कि पुनरुत्थान का बीजारोपण है।

