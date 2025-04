ट्रम्प और ज़ेलेंस्की ने संत पेत्रुस महागिरजाघऱ में शांति योजनाओं पर चर्चा की

वाटिकन न्यूज़

वाटिकन सिटी, सोमवार 28 अप्रैल 2025 : यूक्रेन में रूस के युद्ध की शुरुआत से ही संत पापा फ्राँसिस ने शांति लाने में मदद के लिए लगातार मध्यस्थता की पेशकश की। उन्होंने लगभग हर सार्वजनिक बैठक में युद्ध को समाप्त करने की अपील की, और "शहीद यूक्रेन" के लिए उनकी प्रार्थना एक परिचित राग बन गई।

दिवंगत संत पापा के आह्वान, सबसे बढ़कर, प्रमुख राजनेताओं को एक साथ आने और संघर्ष को समाप्त करने का एक तरीका खोजने के लिए संवाद के आह्वान थे।

शनिवार को, संत पापा फ्राँसिस के अंतिम संस्कार से ठीक पहले, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प और यूक्रेनी राष्ट्रपति वोलोडिमिर ज़ेलेंस्की के बीच ऐसी ही बातचीत हुई। तस्वीरों में दोनों राष्ट्रपति संत पेत्रुस महागिरजाघऱ में आमने-सामने बैठे और गहन बातचीत करते हुए दिखाई दिए।

व्हाइट हाउस के प्रवक्ता ने चर्चा को "बहुत उत्पादक" बताया। इस बीच, राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की ने कहा कि यह एक "अच्छी बैठक" रही, उन्होंने कहा कि दोनों ने "एक-एक करके बहुत चर्चा की।"

राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की ने सोशल मीडिया पर लिखा, "हमने जो कुछ भी कवर किया है, उसके परिणाम की उम्मीद है।" "हमारे लोगों के जीवन की रक्षा करना। पूर्ण और बिना शर्त युद्ध विराम। विश्वसनीय और स्थायी शांति जो एक और युद्ध को छिड़ने से रोकेगी।"

हाल ही में, युद्ध विराम की संभावना कम होती जा रही थी। पिछली बार जब राष्ट्रपति ट्रम्प और ज़ेलेंस्की व्यक्तिगत रूप से मिले थे, तो चर्चा एक कटु मौखिक विवाद में बदल गई थी। इस महीने की शुरुआत में, राष्ट्रपति ट्रम्प और अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रुबियो ने शांति समझौते के प्रयासों से "पीछे हटने" की धमकी दी थी। और अभी दो दिन पहले, रूस ने साल की शुरुआत के बाद से कीव पर अपना सबसे घातक हवाई हमला किया।

शनिवार को चर्चा कहीं अधिक उत्पादक दिखी। राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की ने कहा कि यह "एक बहुत ही प्रतीकात्मक बैठक थी, जिसमें ऐतिहासिक बनने की क्षमता है, अगर हम संयुक्त परिणाम प्राप्त करते हैं।"

अगर वे परिणाम सामने आते हैं - अगर दिवंगत संत पापा द्वारा अक्सर कही गई 'न्यायपूर्ण शांति' प्राप्त होती है - तो यह संत पापा फ्रांसिस का पहला चमत्कार हो सकता है।

