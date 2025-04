संत पापा जॉन पॉल द्वितीय की शांति की भविष्यवाणी, 20 साल बाद

अंद्रेया तोर्निएली-संपादकीय निदेशक

वाटिकन सिटी, बुधवार 02 अप्रैल 2025 : शनिवार, 2 अप्रैल 2005 की शाम को बीस साल बीत चुके हैं, जब दुनिया भर में लाखों लोगों ने संत पापा जॉन पॉल द्वितीय की मृत्यु पर शोक मनाया था।

दो दशक बाद, उन्हें जीवन, मानवीय गरिमा और धार्मिक स्वतंत्रता के महान रक्षक के रूप में याद किया जाता है। अधिकांश लोग साम्यवाद के खिलाफ उनके आग्रह को विशेष रूप से याद करते हैं। हालाँकि, बहुत कम लोग उनकी अन्य भविष्यसूचक शिक्षाओं को याद करते हैं, जो हमारे इतिहास के अपने अंधेरे क्षण में विशेष रूप से प्रासंगिक हैं।

वर्ष 2000 में, बर्लिन की दीवार गिरने के बाद हमारी दुनिया का एक महत्वपूर्ण हिस्सा अभी भी "इतिहास के अंत" की धारणा के नशे में था। इस बीच, पूर्वी बालकन देशों में, उपभोक्तावाद और धर्मनिरपेक्षता विश्वास के पुनरुत्थान से कहीं अधिक फैल रही थी।

पोलिश संत पापा ने संत पेत्रुस महागिरजाघर के प्रांगण में फातिमा की माता मरियम की प्रतिमा लाने का फैसला किया और ऐसे शब्द कहे जो उस समय काफी हद तक अनसुने रह गए: "मानवता एक चौराहे पर खड़ी है। अब उसके पास अभूतपूर्व शक्ति के उपकरण हैं: वह इस दुनिया को एक बगीचे में बदल सकता है या इसे मलबे के ढेर में बदल सकता है।"

एक साल बाद, 11 सितंबर की त्रासदी ने पश्चिम को फिर से भय में डुबो दिया।

1991 की शुरुआत में ही संत पापा जॉन पॉल द्वितीय ने प्रथम खाड़ी युद्ध का विरोध किया था और उन पश्चिमी नेताओं ने उनका साथ छोड़ दिया था, जिन्होंने सिर्फ़ दो साल पहले पूर्वी यूरोप में उनकी भूमिका की प्रशंसा की थी।

2003 में, वे युद्ध के विरोध में और भी दृढ़ थे, जब झूठे सबूतों के आधार पर, कई पश्चिमी देशों ने इराक के खिलाफ़ दूसरा युद्ध शुरू कर दिया। पहले से ही पार्किंसंस रोग से पीड़ित और शारीरिक रूप से कमज़ोर संत पापा जॉन पॉल द्वितीय ने इस नए खाड़ी अभियान का नेतृत्व करने वाले 'युवा' सरकार प्रमुखों को चेतावनी देने के लिए मजबूर महसूस किया।

उन्होंने उन्हें पिछले विश्व युद्ध की भयावहता की याद दिलाई, जिसे उन्होंने, पेत्रुस के बुजुर्ग उत्तराधिकारी और एक शहीद राष्ट्र के बेटे के रूप में, प्रत्यक्ष रूप से अनुभव किया था।

देवदूत प्रार्थना के दौरान, उन्होंने सहज रूप से यह अपील जोड़ी: "मैं उस पीढ़ी से हूँ जो द्वितीय विश्व युद्ध से गुज़री और बच गई। मेरा कर्तव्य है कि मैं सभी युवा लोगों से, मुझसे कम उम्र के उन लोगों से कहूँ जिन्हें यह अनुभव नहीं हुआ है: 'फिर कभी युद्ध नहीं!' - जैसा कि संत पापा पॉल षष्टम ने संयुक्त राष्ट्र की अपनी पहली यात्रा पर कहा था। हमें हर संभव प्रयास करना चाहिए!" आज, पहले से कहीं ज़्यादा, जब दुनिया जल रही है और राष्ट्र अपने शस्त्रागार भरने के लिए दौड़ रहे हैं, प्रचार के ज़रिए भारी सैन्य खर्च को सही ठहराने के लिए चेतावनी और भय का माहौल बनाया जा रहा है, हमें रोम के धर्माध्यक्ष के उन भविष्यसूचक शब्दों को याद रखना चाहिए जो "एक दूर देश" से आए थे। उनके उत्तराधिकारी अब उसी पुकार को दोहरा रहे हैं, एक बार फिर युद्ध के पागलपन के खिलाफ़ अकेले खड़े हैं।

