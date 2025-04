संयुक्त राष्ट्र महासचिव ने संत पापा फ्राँसिस को याद किया

वाटिकन न्यूज़

न्यूयार्क, बुधवार 30 अप्रैल 2025 : पास्का सोमवार, 21 अप्रैल को संत पापा फ्राँसिस की मृत्यु के बाद, संयुक्त राष्ट्र ने उन्हें विशेष तरीके से श्रद्धांजलि दी है। मंगलवार, 29 अप्रैल को, न्यूयॉर्क में, संयुक्त राष्ट्र महासचिव अंतोनियो गुटेरेस ने महासभा को संबोधित किया, संत पापा फ्राँसिस की प्रशंसा की और दुनिया पर उनके प्रभाव को याद किया।

उन्होंने कहा, "परम पावन पोप फ्राँसिस आस्थावान व्यक्ति थे और सभी धर्मों के बीच सेतु-निर्माता थे," उन्होंने कहा, "वे पृथ्वी पर सबसे अधिक हाशिए पर पड़े लोगों के चैंपियन थे।"

इसके अलावा, गुटेरेस ने जोर देकर कहा, दिवंगत संत पापा "विभाजन की दुनिया में समुदाय की आवाज़ थे," "क्रूरता की दुनिया में दया की आवाज़ थे," और "युद्ध की दुनिया में शांति की आवाज़ थे।"

संयुक्त राष्ट्र महासचिव ने कहा कि दिवंगत संत पापा फ्राँसिस ने "हमारे संगठन के आदर्श 'एकजुट मानव परिवार सद्भाव, न केवल शांति के लिए, बल्कि शांति में काम करना, न केवल न्याय के लिए, बल्कि न्याय की भावना से काम करना' के बारे में बात की थी।"

इस संदर्भ में, उन्होंने कहा कि संयुक्त राष्ट्र परिवार की ओर से, वह काथलिक समुदाय और दुनिया भर के कई अन्य लोगों के प्रति अपनी गहरी संवेदना व्यक्त करना चाहते हैं, जो "इस भारी नुकसान का शोक मना रहे हैं।"

इसके अलावा, उन्होंने याद किया कि जब संत पापा फ्राँसिस 12 वर्षों तक काथलिक कलीसिया के शीर्ष थे तो उस समय से पहले दशकों तक सेवा और अच्छे काम हुए थे, यहाँ तक कि ब्यूनस आयर्स की झुग्गियों में गरीबों की सेवा भी की थी।

उन्होंने इस बात पर प्रकाश डाला कि "इन शुरुआती अनुभवों ने उनके इस विश्वास को और मजबूत किया कि आस्था को कार्रवाई और बदलाव का इंजन होना चाहिए।"

इसके अलावा, गुटेरेस ने याद किया कि संत पापा फ्राँसिस "सामाजिक न्याय और समानता के लिए एक अजेय आवाज़" थे, और कैसे उनके 2020 के विश्वव्यापी पत्र, फ्रातेल्ली तुत्ती ने लालच और गरीबी, भूख, असमानता और पीड़ा के बीच एक सीधी रेखा खींची।

संयुक्त राष्ट्र महासचिव ने प्रशंसा करते हुए कहा, "हमारी वैश्वीकृत अर्थव्यवस्था को परिभाषित करने वाली असमानता की निंदा करते हुए, उन्होंने 'उदासीनता के वैश्वीकरण' के खिलाफ भी चेतावनी दी।"

महासचिव गुटेरेस ने विशेष रूप से 2013 में भूमध्यसागरीय द्वीप लम्पेदूसा में परमाध्यक्ष के रूप "शरणार्थियों और प्रवासियों की निराशाजनक दुर्दशा पर वैश्विक ध्यान केंद्रित करने के लिए" अपनी पहली आधिकारिक यात्रा को याद किया।

संयुक्त राष्ट्र महासचिव ने याद किया, उस समय, संत पापा फ्राँसिस ने "आराम की संस्कृति के खिलाफ चेतावनी दी थी, जो हमें केवल अपने बारे में सोचने पर मजबूर करती है, हमें अन्य लोगों की चीखों के प्रति असंवेदनशील बनाती है।"

इसके अलावा, पिछले साल के विश्व शरणार्थी दिवस के लिए, गुटेरेस ने याद किया कि संत पापा फ्राँसिस ने "सभी देशों से उन लोगों का स्वागत करने, उन्हें बढ़ावा देने, उनका साथ देने और उन्हें एकीकृत करने का आह्वान किया जो हमारे दरवाजे पर दस्तक देते हैं।"

वर्ष 2019 में वाटिकन में महासचिव के रूप में दिवंगत संत पापा के साथ अपनी पहली मुलाकात पर विचार करते हुए, उन्होंने कहा, "मैं उनकी मानवता और विनम्रता से प्रभावित हुआ। उन्होंने हमेशा चुनौतियों को जीवन के हाशिये पर रहने वालों की नज़र से देखा।"

इसके अलावा, गुटेरेस ने उन्हें "शांति के तीर्थयात्री" के रूप में प्रशंसा की, जिन्होंने इराक से लेकर दक्षिण सूडान और कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य और उससे आगे दुनिया भर के युद्धग्रस्त देशों में जाकर रक्तपात और हिंसा की निंदा की और सुलह के लिए जोर दिया, जो कहते थे, "हम कभी भी अन्याय और असमानता से मुंह नहीं मोड़ सकते या संघर्ष या हिंसा के कृत्यों से पीड़ित लोगों के प्रति अपनी आँखें बंद नहीं कर सकते।"

महासचिव गुटेरेस ने जोर देकर कहा कि संत पापा फ्राँसिस "यूक्रेन और गाजा जैसे युद्ध क्षेत्रों में फंसे निर्दोष लोगों के लिए दृढ़ विश्वास के साथ खड़े थे," निश्चित रूप से "अपने वैश्विक मंच के साथ, लेकिन उन्होंने इसे और भी अधिक व्यक्तिगत और गहन तरीकों से किया," जिसमें गाजा शहर में पवित्र परिवार पल्ली को उनके नियमित फोन कॉल शामिल हैं।

उन्होंने कहा, "जैसा कि पल्ली में किसी ने कहा," "वह हमसे पूछते थे कि हम कैसे हैं, हमने क्या खाया, क्या हमारे पास साफ पानी है, क्या कोई घायल हुआ है? यह कभी भी कूटनीतिक या दायित्व का मामला नहीं था....लेकिन एक पिता द्वारा पूछे जाने वाले प्रश्न थे।'"

एक विशेष तरीके से, संयुक्त राष्ट्र महासचिव ने याद किया कि कैसे पास्का रविवार को संत पापा फ्राँसिस की अंतिम सार्वजनिक उपस्थिति में भी, उन्होंने संघर्षों को समाप्त करने का दृढ़ संकल्प लिया था।

महासचिव गुटेरेस ने इस बात पर प्रकाश डाला कि कैसे संत पापा फ्राँसिस ने लोगों और ग्रह के लिए न्याय के आह्वान को मूर्त रूप दिया, और 2015 में प्रकाशित उनके विश्वव्यापी पत्र ‘लौदातो सी’ के लिए धन्यवाद, उन्होंने नेताओं से हमारे आम घर की रक्षा करने का आह्वान करके पेरिस समझौते को अपनाने में योगदान दिया।

उन्होंने कहा, "उन्होंने पर्यावरण क्षरण और मानवीय स्थिति के क्षरण के बीच स्पष्ट संबंधों पर प्रकाश डाला," उन्होंने आगे कहा, "संत पापा फ्राँसिस समझते थे कि जिन लोगों ने जलवायु संकट में सबसे कम योगदान दिया था, वे इसके सबसे गंभीर परिणाम भुगत रहे हैं, और यह कि हमारा आध्यात्मिक और नैतिक कर्तव्य है कि हम कार्रवाई करें।"

उन्होंने आगे कहा कि आज के विभाजन और कलह की दुनिया में, यह विशेष रूप से महत्वपूर्ण है कि संत पापा फ्राँसिस ने 2025 को आशा का वर्ष घोषित किया है।

दिवंगत संत पापा को हमेशा "आशा का संदेशवाहक" के रूप में याद करते हुए गुटेरेस ने कहा, "अब यह हम सभी पर निर्भर है कि हम इस आशा को आगे ले जाएं।"

"जैसा कि हम संत पापा फ्राँसिस की मृत्यु पर शोक मनाते हैं," संयुक्त राष्ट्र महासचिव गुटेरेस ने निष्कर्ष निकाला, "आइए हम शांति, मानवीय गरिमा और सामाजिक न्याय के प्रति अपनी प्रतिबद्धता को नवीनीकृत करें - वे उद्देश्य जिनके लिए उन्होंने अपने असाधारण जीवन के हर पल को समर्पित किया।"

