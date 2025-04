तीर्थयात्री पोप फ्राँसिस : प्रभु के सामीप्य को पृथ्वी के हर कोने तक पहुँचाये

लिंडा बोरदोनी-वाटिकन सिटी

यदि पोप की प्रेरितिक यात्रा के किलोमीटरों की संख्या पर विचार किया जाए तो रियो से अजाशियो तक, दर्जनों बार विश्व का चक्कर लगाते हुए, पोप फ्राँसिस की 47 प्रेरितिक यात्राओं ने उन्हें और उनके निकटता के संदेश को प्रत्येक महाद्वीप और पृथ्वी के लगभग प्रत्येक कोने तक पहुँचाया।

वर्षों और यात्राओं के दौरान, यह बात और भी स्पष्ट हो गई कि 2013 में ब्राज़ील के लिए प्रस्थान करते समय जब उनकी तस्वीर खींची गई, तो उन्होंने विमान में सीढ़ियाँ चढ़ते समय अपना छोटा सा काला बैग उठाया और तुरंत ही माहौल बना दिया।

फिर, उड़ान के दौरान, वे विमान के गलियारे में ऊपर-नीचे घूमते रहे, विमान में मौजूद पत्रकारों से व्यक्तिगत रूप से मिले और उनसे बातचीत की, उनसे जुड़े और ऐसे व्यावहारिक रिश्ते बनाए जो समय की कसौटी पर खरे उतरे।

विमान से उतरने के बाद, उन्होंने बंद वाहन का उपयोग करने से इनकार कर दिया, बल्कि एक साधारण कार या खुली जीप में यात्रा करना पसंद किया, जिससे वे लोगों से जुड़ सकें, उनके जीवन और उनकी भावनाओं को साझा कर सकें।

यह भी प्रतीकात्मक है कि पोप फ्राँसिस की पहली विदेश यात्रा कोई विदेशी यात्रा नहीं थी, बल्कि दक्षिणी इटली के एक द्वीप लम्पेदूसा की थी, जो हिंसा, जलवायु परिवर्तन और गरीबी से भाग रहे सैकड़ों हज़ारों पुरुषों, महिलाओं और बच्चों के लिए यूरोप में प्रवेश का बंदरगाह है।

अपनी पहली यात्रा के लिए लम्पेदूसा को चुनते हुए, पोप ने तुरंत इस बात पर प्रकाश डाला था कि वे गरीबों और विशेष रूप से आश्रय, सुरक्षा और भविष्य की तलाश कर रहे प्रवासियों को प्राथमिकता देंगे।

व्यापक दृष्टिकोण से, यह हाशिये पर पड़े लोगों का प्रतीकात्मक आलिंगन, उनकी महानता की आधारशिला, गरीबों, हाशिये पर पड़े लोगों, कमजोरों की पुकार पर ध्यान देने का एक अटल आह्वान था।

पोप फ्राँसिस की यात्राएँ - औसतन एक वर्ष में लगभग चार यात्राएँ - उन्हें 68 अलग-अलग देशों में ले गईं, जिनमें से प्रत्येक ने उन्हें पूरे मानव परिवार के लिए न्याय, शांति, समावेश और प्रेम का आह्वान करने का अवसर दिया।

हालाँकि उनका शरीर उन्हें निराश करने लगा था, जिसके कारण उन्हें व्हीलचेयर स्वीकार करनी पड़ी और यहाँ तक कि उन्हें एक या दो बार यात्राएँ रद्द करनी पड़ीं, लेकिन उनका आह्वान कभी कमजोर नहीं हुआ।

नवाचार के अनुसार, अधिकारी और राजनेता हमेशा किसी प्रेरितिक यात्रा की शुरुआत में उनका संबोधन सबसे पहले सुनते थे; जिन्हें संबंधित देश के संदर्भ और समस्याओं के अनुसार, पोप फ्राँसिस कभी भी आलोचना और यहाँ तक कि निंदा के सीधे शब्दों को सुनाने से पीछे नहीं हटते थे, जबकि वे उन्हें जवाबदेह होने और उनसे आम भलाई को बढ़ावा देने का आग्रह करते थे।

दूसरी ओर, विश्वासियों के लिए, तथा धर्मसमाजियों और सुसमाचार प्रचार के लिए समर्पित धार्मिक पुरुषों और महिलाओं के लिए, उनके शब्द हमेशा निकटता, सहभागिता और कृतज्ञता के शब्द होते थे।

आधिकारिक स्वागत समारोहों की औपचारिकता धूमधाम से सम्पन्न होते ही, कठोरता फीकी पड़ जाती, और खुशी का स्थान ले लेती, क्योंकि उन्हें सभी लोगों से गर्मजोशी से स्वागत मिलता, विनम्र उपहार मिलते, और उन लोगों की आश्चर्यजनक निगाहें मिलतीं, जिन्हें विश्वास ही नहीं होता कि वे वास्तव में उनकी उपस्थिति में हैं।

यूरोप में सांसारिकता के प्रसार और याजकों के यौन दुराचार के कारण कलीसिया पर पड़नेवाले प्रभाव के बीच, पोप फ्राँसिस ने बेल्जियम का दौरा करने का फैसला किया।

विभाजन, लोकलुभावनवाद और यहाँ तक ​​कि युद्ध से लगातार अंधकारमय होते महाद्वीप के हृदय में, उन्होंने अधिकारियों से "शांति के लिए पुल बनाने" का आग्रह किया और लिंग, दुर्व्यवहार और गर्भपात के बारे में कठिन चर्चाओं से कभी पीछे नहीं हटे।

यह भी दुनिया के समृद्ध हिस्से में एक तरह की “परिधि” थी, जिसे अर्जेंटीना के पोप के अनुसार निकटता, समर्थन और मेल-मिलाप की जरूरत थी, साथ ही एक प्रेमपूर्ण चरवाहे की उपस्थिति की भी जरूरत थी, जो हमेशा सभी के लिए और पवित्र आत्मा के मार्गदर्शन के लिए खुला दिल रखते थे।

पोप फ्राँसिस की कई यात्राएँ “शांति और मेल-मिलाप की तीर्थयात्रा” के रूप में की गईं, जिसमें राजनेताओं को पक्षपातपूर्ण हितों पर काबू पाने और अपने लोगों की आम भलाई के लिए प्रक्रियाओं को आगे बढ़ाने का खुला निमंत्रण दिया।

कोलंबिया, दक्षिण सूडान, इराक और कनाडा की उनकी यात्राएँ याद आती हैं। लेकिन सबसे बढ़कर, उन्होंने दुनिया भर में घूमकर सबसे छोटे और सबसे कमज़ोर समूहों (जैसे मंगोलिया में काथलिकों का 1,500-सदस्यीय समुदाय) को दिखाया कि उन्हें उनकी परवाह है, और येसु की तरह उन्होंने भी हाशिये पर चलना चुना है।

चाहे वे अफ्रीका की चिलचिलाती धूप में घंटों बिता रहे हों, या बोलीविया की ऑक्सीजन-रहित ऊंचाइयों पर या फिलीपींस में तूफान का सामना कर रहे हों, विश्वासियों के प्रति उनका प्रेम, करुणा और समर्थन कभी कम नहीं हुआ।

जब पापुआ न्यू गिनी के सैकड़ों विभिन्न जनजातियों के हजारों गरीब आदिवासी लोग प्रकृति के सुन्दर रंगों और चमकीले वेशभूषा में सज-धज कर खतरनाक जंगलों से होकर या जोखिम भरे पानी को पार करके अपने सुदूर देश में उनका स्वागत करने के लिए कई दिनों तक चले, तो पोप फ्राँसिस ने उनसे विभाजन के स्थान पर सद्भाव चुनने का आग्रह किया और फिर उनकी खुशी के लिए उन्हें धन्यवाद दिया, इस बात के लिए कि कैसे उन्होंने उस देश की सुंदरता को उनके साथ साझा किया “जहाँ समुद्र आकाश से मिलता है, जहाँ सपने पनपते हैं, और चुनौतियाँ उत्पन्न होती हैं।”

एक यात्रा, जिसका हम सभी को इंतजार था, लेकिन कभी नहीं हुई, वह थी अर्जेंटीना की, जो पोप फ्राँसिस का गृह देश है, जहाँ वे मार्च 2013 में उस भाग्यशाली कॉन्क्लेव के लिए रोम की यात्रा करने के बाद कभी वापस नहीं लौटे।

सच तो यह है कि, शायद, वे जहाँ भी गए, उन्हें अपना घर जैसा ही लगा, हर व्यक्ति उनका भाई और बहन था।

