दिवंगत संत पापा फ्राँसिस का युवा लोगों के लिए वीडियो: 'दूसरों की बात सुनना सीखें'

वाटिकन न्यूज़

वाटिकन सिटी, सोमवार 28 अप्रैल 2025 : 8 जनवरी को रिकॉर्ड किए गए एक पहले से न देखे गए वीडियो में दिवंगत संत पापा फ्राँसिस "श्रवण कार्यशालाओं" में भाग लेने वाले युवाओं को संबोधित करते हुए दिखाई दे रहे हैं।

इस पहल की शुरुआत इटली में लुका ड्रूसियन द्वारा की गई थी और यह युवाओं और वयस्कों को विभिन्न विषयों पर चर्चा करने के लिए एक साथ लाता है, ताकि दूसरों द्वारा सुने जाने और दूसरों को सुनने की सुंदरता की खोज की जा सके।

यह वीडियो रविवार को इतालवी साप्ताहिक पत्रिका ओज्जी ("आज") द्वारा दिवंगत संत पापा के अंत्येष्टि मिस्सा के एक दिन बाद प्रकाशित किया गया था।

अपने निवास कासा सांता मार्था में रिकॉर्ड किए गए वीडियो संदेश में, संत पापा फ्राँसिस ने युवाओं से हमेशा "अपने दादा-दादी की बात सुनने का आग्रह किया - वे हमें बहुत कुछ सिखाते हैं।"

दिवंगत संत पापा ने कहा, "प्यारे लड़कों और लड़कियों, जीवन में सबसे महत्वपूर्ण चीजों में से एक सुनना है - सुनना सीखना। जब कोई आपसे बात करता है, तो उसके खत्म होने का इंतज़ार करें ताकि आप वास्तव में समझ सकें, और फिर, अगर आपको ऐसा लगता है, तो जवाब दें। लेकिन महत्वपूर्ण बात है, सुनना।"

संत पापा फ्राँसिस ने कहा कि बहुत से लोग दूसरों की बात को ठीक से सुन नहीं पाते, क्योंकि वे दूसरे व्यक्ति के बोलते ही अपनी प्रतिक्रिया तैयार कर लेते हैं।

उन्होंने कहा, "लोगों को ध्यान से देखिए। लोग सुनते नहीं हैं, किसी स्पष्टीकरण के बीच में ही वे जवाब दे देते हैं और इससे शांति में मदद नहीं मिलती। सुनिए-बहुत सुनिए।"

दिवंगत संत पापा का वीडियो संदेश रोम में किशोरों की जयंती मनाने के लिए लाखों किशोर एकत्रित हुए थे, उस समय जारी किया गया।

नोवेमदियालिस के दूसरे दिन, या दिवंगत संत पापा फ्राँसिस के लिए "नौ दिनों" के शोक के लिए मिस्सा में भाग लेने लगभग 200,000 लोग संत पेत्रुस महागिरजाघर के प्रांगण में एकत्रित थे।

हालाँकि दिव्य करुणा रविवार को पवित्र मिस्सा दिवंगत संत पापा फ्राँसिस की आत्मा की अनंत शांति के लिए था, कार्डिनल पिएत्रो पारोलिन ने युवाओं को दया पर दिवंगत संत पापा की शिक्षा को अपनाने के लिए आमंत्रित किया, ताकि वे अपने व्यक्तिगत संबंधों और पूरी दुनिया के लिए शांति का मार्ग खोज सकें।

Thank you for reading our article. You can keep up-to-date by subscribing to our daily newsletter. Just click here