दयालु संत पापा फ्राँसिस

वाटिकन सिटी, सोमवार 21 अप्रैल 2025 : "ईश्वर की दया ही हमारी मुक्ति और हमारी खुशी है। हम दया के लिए जीते हैं, और हम दया के बिना नहीं रह सकते। यह वह हवा है जिसमें हम सांस लेते हैं। हम कोई भी शर्त रखने के लिए बहुत गरीब हैं। हमें क्षमा करने की आवश्यकता है, क्योंकि हमें क्षमा किए जाने की आवश्यकता है।"

यदि कोई ऐसा संदेश है जो संत पापा फ्राँसिस के परमाध्यक्षीय कार्यकाल की सबसे अधिक विशेषता है और जिसे हमेशा के लिए बनाए रखना है, तो वह है दया का संदेश।

पास्का सोमवार की सुबह अचानक संत पापा फ्राँसिस का निधन हो गया। पास्का के दिन संत पेत्रुस महागिरजाघर के केंद्रीय झरोखे से अपना अंतिम उरबी एत ओरबी आशीर्वाद देने के बाद, भीड़ के बीच से आशीर्वाद देने और उनका अभिवादन करने के लिए अंतिम चक्कर लगाया।

कलीसिया के इतिहास में अर्जेंटीना के पहले संत पापा ने कई विषयों को संबोधित किया, विशेष रूप से गरीबों की देखभाल, भाईचारे, हमारे आम घर की देखभाल और युद्ध के लिए उनकी दृढ़ और बिना शर्त "नहीं" के बारे में।

लेकिन उनके संदेश का मूल, जिसने निस्संदेह सबसे अधिक प्रभाव डाला, वह था दया के लिए उनका सुसमाचारी आह्वान, जो वास्तव में उन लोगों के प्रति परमेश्वर की निकटता और कोमलता है जो उनकी मदद की आवश्यकता को पहचानते हैं।

उन्होंने कहा कि दया "वह हवा है जिसमें हम सांस लेते हैं", जिसका अर्थ है कि यह वह चीज है जिसकी हमें सबसे अधिक आवश्यकता है, जिसके बिना जीना असंभव होगा।

जॉर्ज मारियो बर्गोग्लियो की संपूर्ण परमाध्यक्षीय गतिविधि इस संदेश के बैनर तले चलाई गयी, जो ख्रीस्तीय धर्म का हृदय है।

17 मार्च, 2013 को अपने पहले देवदूत प्रार्थना का पाठ करने से पूर्व दिवंगत संत पापा फ्राँसिस ने दया की केंद्रीयता के बारे में बात की, एक बुजुर्ग महिला के शब्दों को याद करते हुए, जो ब्यूनस आयर्स के नवनियुक्त सहायक धर्माध्यक्ष के रूप में उनके पास पापस्वीकार करने आई थी: "प्रभु सभी चीजों को क्षमा करते हैं... यदि प्रभु सब कुछ क्षमा नहीं करते, तो दुनिया का अस्तित्व नहीं होता।"

"पृथ्वी के छोर से" आए संत पापा ने दो हजार साल पुरानी ख्रीस्तीय परंपरा की शिक्षाओं को नहीं बदला, बल्कि दया को एक नए तरीके से धर्मसिद्धांत के केंद्र में रखा, इस प्रकार काथलिक कलीसिया के बारे में कई लोगों की धारणा बदल गई।

उन्होंने कलीसिया के मातृवत चेहरे की गवाही दी जो उन लोगों के सामने झुकता है जो पीड़ित हैं, खास तौर पर पाप से घायल हुए लोग।

उन्होंने एक ऐसी कलीसिया दिखाया जो पापी की ओर पहला कदम बढ़ाती है, जैसा कि येसु ने जेरिको में किया था, खुद को तिरस्कृत और बहिष्कृत जकेयुस के घर आमंत्रित किया, बिना किसी पूर्व शर्त के कुछ भी नहीं मांगा और यह इसलिए था क्योंकि जकेयुस ने पहली बार इस तरह से देखा और प्यार किया जाना महसूस किया था कि उसने अपने स्वयं के पाप को पहचाना और येसु की निगाह में मनपरिवर्तन की प्रेरणा पाई।

दो हज़ार साल पहले जेरिको में कर संग्रहकर्ता के घर में येसु को प्रवेश करते देखकर बहुत से लोग हैरान रह गए थे।

अर्जेंटीना के संत पापा द्वारा सभी श्रेणियों के लोगों, खास तौर पर "अवांछनीय" और पापियों के प्रति स्वागत और निकटता के इशारों से कई लोग पिछले कुछ वर्षों में हैरान रह गए हैं।

अप्रैल 2014 में अपने एक सुबह के मिस्सा के दौरान दिए गए प्रवचन में संत पापा फ्राँसिस ने कहा: "हममें से कितने लोग शायद निंदा के पात्र हैं! और यह न्यायसंगत होगा। लेकिन वह क्षमा करता है! कैसे? दया से पाप नहीं मिटता: यह केवल ईश्वर की क्षमा है जो इसे मिटाती है, जबकि दया उससे भी आगे जाती है। यह आकाश की तरह है: हम आकाश को देखते हैं, बहुत सारे तारे हैं, लेकिन जब सुबह सूरज इतनी रोशनी के साथ निकलता है, तो तारे दिखाई नहीं देते। ऐसा ही ईश्वर की दया भी है: प्रेम का एक महान प्रकाश, कोमलता का, क्योंकि ईश्वर आदेश से नहीं, बल्कि प्रेम से क्षमा करता है।"

