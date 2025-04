श्रद्धालुओं के दर्शन हेतु संत पापा के पार्थिव शरीर को संत पेत्रुस महागिरजाघऱ में रखा गया है

वाटिकन न्यूज

वाटिकन सिटी, गुरुवार 24 अप्रैल 2025 : संत पेत्रुस महागिरजाघऱ आज सुबह 5:30 बजे तक संत पापा फ्राँसिस के पार्थिव शरीर को श्रद्धांजलि देने के लिए श्रद्धालुओं के लिए खुला रहा। डेढ़ धंटे के ब्रेक के बाद गिरजाघर को फिर 7.00 बजे खोला गया।

23 अप्रैल को सुबह 11:00 बजे से आज सुबह 8:30 बजे तक 48,600 लोगों ने संत पेत्रुस महागिरजाघऱ में संत पापा फ्राँसिस के पार्थिव शरीर को श्रद्धांजलि अर्पित की। रात 12 बजे से सुबह 5.30 बजे तक 13 हजार लोगों ने उनका अभिवादन किया।

संत पापा फ्राँसिस के पार्थिव शरीर का स्थानांतरण संस्कार बुधवार की सुबह वाटिकन में हुआ, जिसका नेतृत्व उनकी मृत्यु के बाद रोम में एकत्रित कार्डिनल मंडल ने किया।

पवित्र रोमन कलीसिया के कैमरलेंगो कार्डिनल केविन फैरेल, ने कासा सांता मार्था के चैपल में संत पापा फ्राँसिस की आत्मा की अनंत शांति के लिए एक संक्षिप्त प्रार्थना के साथ धार्मिक अनुष्ठान किया। प्रारंभिक प्रार्थना में, कार्डिनल फैरेल ने दिवंगत संत पापा के 12 साल के कार्यकाल के लिए ईश्वर को धन्यवाद दिया।

उन्होंने प्रार्थना की, "अब जब हम इस घर को छोड़ रहे हैं, तो आइए हम अपने सेवक, संत पापा फ्राँसिस के माध्यम से ख्रीस्तियों को दिए गए अनगिनत उपहारों के लिए ईश्वर को धन्यवाद दें। आइए, हम उनसे उनकी दया और कृपा में, दिवंगत संत पापा को स्वर्ग के राज्य में एक शाश्वत घर प्रदान करने और परमधर्मपीठीय परिवार, रोम की कलीसिया और दुनिया भर के विश्वासिया लोगों को दिव्य आशा के साथ सांत्वना देने के लिए कहें।"

इसके बाद कार्डिनल मंडल ने वाटिकन के सांता मार्था चौक से होते हुए आर्क ऑफ द बेल्स के नीचे से संत पेत्रुस महागिरजाघऱ के प्रांगण तक ताबूत के जुलूस का नेतृत्व किया। दिवंगत संत पापा को श्रद्धांजलि देने के लिए 20,000 से अधिक लोग प्रांगण में एकत्र हुए थे, जब उनके ताबूत को सीढ़ियों से ऊपर और संत पेत्रुस महागिरजाघऱ में ले जाया गया तो धीमी लेकिन निरंतर तालियाँ बजने लगीं।

संत पेत्रुस महागिरजाघऱ आज गुरुवार को सुबह 7 बजे से आधी रात तक और शुक्रवार को सुबह 7 बजे से शाम 7 बजे तक खुली रहेगी।

प्रेस कार्यालय ने बुधवार को एक नोट में कहा कि पवित्र पिता को श्रद्धांजलि देने के लिए बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं की इच्छा को देखते हुए, संत पेत्रुस महागिरजाघऱ के खुलने के समय को आधी रात के निर्धारित समय से आगे बढ़ाने की संभावना से इनकार नहीं करता है।

कैमरलेंगो कार्डिनल केविन फैरेल शुक्रवार, 25 अप्रैल को रात 8 बजे संत पापा फ्राँसिस के ताबूत को सील करने की रस्म की अध्यक्षता करेंगे।

शनिवार, 26 अप्रैल को सुबह 10 बजे संत पेत्रुस महागिरजाघऱ के प्रांगण में संत पापा फ्राँसिस का अंतिम संस्कार किया जाएगा, जिसकी अध्यक्षता कार्डिनल मंडल के डीन कार्डिनल जोवानी बत्तिस्ता रे करेंगे।

संत पापा फ्राँसिस को विदाई देने के लिए दुनिया भर से प्राधिधर्माध्यक्ष, कार्डिनल, महाधर्माध्यक्ष, धर्माध्यक्ष, पुरोहित, समर्पित धर्मसंघी, धर्मबहनें और लोकधर्मी शामिल होंगे। शनिवार को पवित्र मिस्सा और अंदिम विदाई समारोह के अंत में दिवंगत संत पापा के पार्थिव शरीर को संत पेत्रुस महागिरजाघर के अंदर और फिर संत मरिया मेजर महागिरजाघर में ले जाया जाएगा, जहां उन्हें दफनाया जाएगा।

Thank you for reading our article. You can keep up-to-date by subscribing to our daily newsletter. Just click here