राष्ट्रपति मत्तरेल्ला ने सांता मार्था में संत पापा का किया दर्शन

वाटिकन सिटी, बुधवार 23 अप्रैल 2025 : इतालवी गणराज्य के राष्ट्रपति सरजो मत्तरेल्ला दिवंगत संत पापा फ्राँसिस के पार्थिव शरीर के समक्ष कुछ क्षणों के लिए मौन रहे। वे संत पापा को देखकर भावुक हो गए थे, जिनके साथ उन्होंने वर्षों से सम्मान और मित्रता का रिश्ता विकसित किया था और जिन्हें उन्होंने, उनकी मृत्यु पर क्विरिनाले द्वारा जारी वीडियो संदेश में, "एक संदर्भ बिंदु" के रूप में परिभाषित किया था।

राज्य प्रमुख मंगलवार को अपनी पुत्री लौरा के साथ कासा सांता मार्था के चैपल में गए, जहां उन्होंने दिवंगत संत पापा को श्रद्धांजलि अर्पित की। यह वह प्रसिद्ध चैपल है जिसके बारे में दुनिया को उनके परमाध्यक्षीय काल के पहले वर्षों में मनाए जाने वाले दैनिक मिस्सा समारोहों के माध्यम से पता चला, और सबसे बढ़कर, कोविड लॉकडाउन के दौरान। सोमवार रात 9 बजे से लेकर मध्य रात्रि तक और फिर मंगलवार सुबह से भोर तक लोगों का एक लंबा तांता कासा सांता मार्था में लगा रहा, जहां संत पापा फ्राँसिस ने रहने का फैसला किया था।

राष्ट्रपति मतरेल्ला, हाल ही में सांतो स्पिरितो के रोमन अस्पताल में पेसमेकर प्रत्यारोपित करने के लिए हुए ऑपरेशन से उबर रहे हैं। यह ऑपरेशन सफल रहा और इसकी सूचना संत पापा को दी गई, जो उस समय कासा सांता मार्था में स्वास्थ्य लाभ ले रहे थे। संत पापा ने 16 अप्रैल को राष्ट्रपति मतरेल्ला को एक नोट भेजकर - जो अब तक अप्रकाशित है - स्वयं को उनके समक्ष उपस्थित करना चाहा, जिसमें उन्होंने "हार्दिक निकटता के साथ प्रार्थनाएं व्यक्त कीं, ताकि वे उन लोगों के स्नेह से समर्थित महसूस कर सकें, जो इटली के प्रति आपकी अथक सेवा के लिए आपकी प्रशंसा करते हैं।"

वीडियो संदेश में, राष्ट्रपति मतरेल्ला ने संत पापा फ्राँसिस को लोयोला के संत इग्नासियुस और असीसी के संत फ्रांसिस के दो करिश्मे, सुसंस्कृत जेसुइट और "ईश्वर के गरीब व्यक्ति" के बीच पूर्ण "एकीकरण" के रूप में परिभाषित किया। "एक जेसुइट, संत इग्नासियुस की आध्यात्मिकता के पुत्र, उन्होंने संत फ्रांसिस का उल्लेख किया, जो कलीसिया में एकीकृत करिश्मे की समृद्धि पर जोर देता है," गणराज्य के राष्ट्रपति ने "तीन आधारशिलाओं" पर प्रकाश डाला, जिन पर संत पापा फ्राँसिस ने अपना परमाध्यक्षीय कार्य आधारित किया है: "सबसे कम भाग्यशाली लोगों के साथ निकटता, शांति के लिए आग्रहपूर्ण और जिद्दी आह्वान, जलवायु और पर्यावरणीय मुद्दे पर ध्यान।" राष्ट्रपति मतरेल्ला व्यक्तिगत भावना को साझा करने में भी विफल नहीं हुए, जो संत पापा फ्राँसिस की "पिता के घर में वापसी" ने उनमें उत्पन्न की है: "मैं खालीपन की भावना महसूस करता हूँ, संदर्भ के एक बिंदु से वंचित होने की भावना जिसे मैंने देखा था", उन्होंने एक सरल और शक्तिशाली छवि की स्मृति पर ध्यान केंद्रित करने से पहले कहा: संत पापा फ्राँसिस की प्रार्थना "कोविड के दिनों में संत पेत्रुस प्रांगण में अकेले"। संत पापा फ्राँसिस “हमेशा आशावान व्यक्ति रहे हैं, हर कठिनाई के बावजूद आश्वस्त रहे”: वह बंदिशों और प्रतिबंधों के उन दिनों में भी ऐसे ही थे; बीमारी के इस दौर में वे "उन सभी लोगों के लिए एक उदाहरण प्रस्तुत कर रहे थे जो पीड़ित हैं।"

