सन्त पापा फ्राँसिस की अन्तयेष्टि पर ख्रीस्तयाग

वाटिकन सिटी

वाटिकन सिटी, शनिवार, 26 अप्रैल 2025 (रेई, वाटिकन रेडियो): वाटिकन स्थित सन्त पेत्रुस महागिरजाघर के प्राँगण में शनिवार 26 अप्रैल को सन्त पापा फ्रांसिस के अंतिम संस्कार में लगभग ढाई लाख तीर्थयात्री शामिल हुए। इनमें, अमरीका के राष्ट्रपति डॉनल्ड ट्रम्प, फाँस के राष्ट्रपति इम्मानुएल मैकरॉन, यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेन्स्की और भारत की राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मु सहित संयुक्त राष्ट्र संघ के महाचिव, ब्रिटेन के राजकुमार प्रिंस विलियम और स्पानी शाही परिवार भी उपस्थित था।

राष्ट्रों के प्रतिनिधियों के अतिरिक्त, बौद्ध, सिक्ख, जैन, हिन्दु एवं ज़ोरोआस्ट्रियन धर्मों के नेताओं ने भी सन्त पेत्रुस महागिरजाघर में उपस्थित होकर दिवंगत सन्त पापा फ्राँसिस के प्रति भावभीनी श्रद्धान्जलि अर्पित की।

सन्त पेत्रुस महागिरजागर के प्राँगण में शनिवार 26 अप्रैल को रोम समयानुसार प्रातः 10 बजे, कार्डिनल जोवान्नी बतिस्ता रे के नेतृत्व में ख्रीस्तयाग के साथ सन्त पापा फ्राँसिस की अन्तयेष्टि धर्मविधि का सम्पादन किया गया और तदोपरान्त उनके ताबूत को रोम के मेरी मेजर यानि मरियम महागिरजाघर में दफ़न क्रिया के लिये ले जाया गया। लगभग तीन लाख लोग 250 कार्डिनलों, बड़ी संख्या में धर्माध्यक्षों, पुरोहितों एवं धर्मसमाजियों एवं धर्मसंघियों के साथ ख्रीस्तयाग समारोह, अन्तयेष्टि विधि तथा सन्त पेत्रुस महागिरजाघर से लगभग 06 किलो मीटर की दूरी पर स्थित मरियम महागिरजाघर तक की शवयात्रा में शामिल थे।

ऑर्डो एक्ससेक्वियारुम रोमानी पोंटिफिचिस दस्तावेज़ में निर्धारित दिशानिर्देशन के अनुसार, अंतिम संस्कार के आदर में अर्पित ख्रीस्तयाग समारोह सन्त पेत्रुस महागिरजाघर में रविवार, 4 मई तक प्रतिदिन आयोजित होने वाले नौ ख्रीस्तयागों में से पहला समारोह है। अंतिम संस्कार की धर्मविधि की अध्यक्षता कार्डिनल मण्डल के अध्यक्ष कार्डिनल जियोवानी बतिस्ता रे ने सम्पन्न की। अन्तयेष्टि ख्रीस्तयाग के दौरान पवित्र धर्मग्रन्थ बाईबिल में निहित प्रेरित चरित ग्रन्थ, फिलिप्पियों को प्रेषित सन्त पौल के पत्र तथा सन्त योहन रचित सुसमचार से पाठ पढ़े गये।

कार्डिनल मण्डल के अध्यक्ष कार्डिनल जियोवानी बतिस्ता रे द्वारा किये गये प्रवचन के बाद, इतालवी, अंग्रेज़ी, फ्रेंच, अरबी, पुर्तगाली, पोलिश, जर्मन और चीनी भाषाओं में विश्वासियों द्वारा प्रार्थनाएँ अर्पित की गई। यूखारिस्तीय धर्मविधि, पवित्र परमप्रसाद के वितरण और समापन प्रशंसा के अनुष्ठान एवं आशीर्वाद के आह्वान के साथ ख्रीस्तयाग समारोह सम्पन्न हुआ। इस समारोह में वाटिकन के सिस्टिन चैपल की गायन मण्डली ने वातावरण को भक्तिगीतों से भावपूर्ण बनाये रखा।

Thank you for reading our article. You can keep up-to-date by subscribing to our daily newsletter. Just click here