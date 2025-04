शांति के लिए, शांतिदूत संत पापा फ्राँसिस का परमाध्यक्षीय काल

वाटिकन न्यूज

वाटिकन सिटी, सोमवार 21 अप्रैल 2025 : अपने अंतिम सार्वजनिक प्रदर्शन में संत पापा फ्राँसिस ने वही दोहराया जो शांति के उनके परमाध्यक्षीय पद का नारा बन गया था। हर कोई जानता था कि उनकी सभा के अंत में इसकी उम्मीद की जानी चाहिए, लेकिन उनहोंने कभी अपनी ताकत नहीं खोई।

आज सुबह 7:35 बजे, रोम के धर्माध्यक्ष संत पापा फ्राँसिस, पिता के घर लौट गये। मरने से एक दिन पहले ईस्टर उर्बी एत ओरबी आशीर्वाद के दौरान, संत पापा के शब्दों में उन अनगिनत अपीलों की प्रतिध्वनि थी जो उन्होंने वर्षों से की थीं, जिसमें उन्होंने विश्व नेताओं से हथियार डालने और बातचीत की ओर रुख करने का आग्रह किया था।

जब उन्होंने किसी से अपना संदेश पढ़ने के लिए कहा, तो उन्हें बोलने में कठिनाई हुई, लेकिन उनकी आवाज़, हालांकि कमज़ोर थी, संत पेत्रुस महागिरजाघऱ के प्रांगण और दुनिया भर की स्क्रीन पर गूंज रही थी।

अपने 12 साल के परमाध्यक्षीय काल के पहले दिनों से ही, संत पापा फ्राँसिस ने शांति वकालत के लिए वैश्विक काथलिक आंदोलन का नेतृत्व किया। शब्दों, कार्यों और कर्मों के माध्यम से, उन्होंने सुलह की शक्ति, संवाद के महत्व और हिंसा के सभी रूपों को समाप्त करने की तात्कालिकता में अपने अडिग विश्वास को प्रदर्शित किया।

"परिधीय क्षेत्रों के संत पापा" कहे जाने वाले संत पापा फ्राँसिस ने हमेशा संघर्ष से पीड़ित लोगों को याद करने के लिए समय निकाला। मीडिया का सबसे ज़्यादा ध्यान आकर्षित करने वाले क्षेत्रों में शांति के लिए प्रार्थना करते हुए, वे अपनी प्रार्थनाओं को उन क्षेत्रों तक पहुँचाने में भी कभी विफल नहीं हुए, जो सबसे ज़्यादा प्रभावित हैं, फिर भी दुनिया द्वारा सबसे ज़्यादा भुला दिए गए हैं।

उनके सबसे प्रतीकात्मक इशारों में से एक, और उनके परमाध्यक्षीय काल का एक विशेष रूप से उल्लेखनीय क्षण, अप्रैल 2019 में था, जब उन्होंने एक भयानक गृहयुद्ध से जूझ रहे देश के मुखिया दक्षिण सूडानी नेताओं के पैर चूमने के लिए घुटने टेक दिए। वाटिकन में राष्ट्रपति साल्वा कीर और उनके प्रतिद्वंद्वी रीक मचर का अभिवादन करते हुए, संत पापा ने अपनी विनम्रता में, उनके पैर चूमे, नेताओं से अपने हथियार डालने और शांति के मार्ग पर चलने का आग्रह किया।

उनकी व्यक्तिगत अपील कूटनीतिक हो गई, जब चार साल बाद, फरवरी 2023 में, उन्होंने दक्षिण सूडान की यात्रा की। कैंटरबरी के महाधर्माध्यक्ष और स्कॉटलैंड की कलीसिया के मॉडरेटर के साथ, उन्होंने हजारों श्रद्धालुओं को गर्मजोशी से संबोधित किया, जिन्होंने युद्ध के क्रूर परिणामों को झेला था और सहना जारी रखा।

फिर, जब उन्होंने जुबा में राष्ट्रपति भवन में देश के अधिकारियों, नागरिक समाज और राजनयिक कोर को संबोधित किया, तो उन्होंने उन्हें चेतावनी दी: "भविष्य की पीढ़ियाँ या तो आपके नामों का सम्मान करेंगी या उनकी स्मृति को रद्द कर देंगी, जो आप अभी करते हैं।"

शांति के लिए उनके आह्वान में अतीत के युद्धों की विरासत, राष्ट्रों और लोगों के बीच किए गए हिंसक अत्याचारों से हुए जख्मों और यह सुनिश्चित करने की बात भी शामिल थी कि कुछ गलतियाँ कभी न दोहराई जाएँ। नवंबर 2019 में हिरोशिमा और नागासाकी की अपनी यात्रा के दौरान, संत पापा फ्राँसिस ने परमाणु हथियारों के खिलाफ एक शक्तिशाली अपील की।

नागासाकी में परमाणु बम हाइपोसेंटर पार्क में खड़े होकर, उसी स्थान पर जहां परमाणु बमों ने अभूतपूर्व विनाश किया था, उन्होंने ऐसे हथियारों और उन्हें रखने वाले सभी लोगों द्वारा किए गए विनाश की निंदा की और कहा, "युद्ध के प्रयोजनों के लिए परमाणु ऊर्जा का उपयोग अनैतिक है, ठीक उसी तरह जैसे परमाणु हथियारों का कब्ज़ा अनैतिक है।"

संत पापा फ्राँसिस ने लगातार विनाश की जड़ों को संबोधित करने की कोशिश की, सत्ता में बैठे लोगों से जिम्मेदारी लेने का आग्रह किया। इसमें परमाणु निरस्त्रीकरण के लिए उनकी वकालत ज़रूरी थी।

संत पापा फ्राँसिस ने अक्सर हथियारों के व्यापार की निंदा की, युद्ध से लाभ उठाने वालों की बार-बार निंदा की। 24 सितंबर 2015 को संयुक्त राष्ट्र कांग्रेस को संबोधित करते हुए, उन्होंने एक भयावह सवाल उठाया: "घातक हथियार उन लोगों को क्यों बेचे जा रहे हैं जो व्यक्तियों और समाज पर अनगिनत पीड़ाएँ पहुँचाने की योजना बना रहे हैं? दुख की बात है कि इसका जवाब, जैसा कि हम सभी जानते हैं, बस पैसे के लिए है: पैसा जो खून से लथपथ है, अक्सर निर्दोषों के खून से।”

उन्होंने हथियारों में पैसे के निवेश को 'पागलपन' बताया और हथियारों के "काले बाज़ार" से जुड़े कर्ज की निंदा की। जैसे-जैसे दुनिया 2025 में प्रवेश कर रही है, उनका संदेश हमेशा की तरह ज़रूरी बना हुआ है: "हथियारों से लोगों का उपनिवेशीकरण बंद करो!"

दक्षिण सूडान की तरह संत पापा फ्राँसिस की कई और प्रेरितिक यात्राएँ शांति के लिए समर्पित थीं। मार्च 2021 में, उन्होंने इराक की यात्रा करने वाले पहले परमाध्यक्ष के रूप में इतिहास रच दिया। वहाँ, उन्होंने वर्षों के संघर्ष से तबाह हुए राष्ट्र में एकता और आशा का संदेश लेकर आए।

विशेष रूप से, नजफ़ में ग्रैंड अयातुल्ला अली अल-सिस्तानी के साथ संत पापा फ्राँसिस की मुलाकात ने अंतरधार्मिक संवाद और आपसी सम्मान की शक्ति को रेखांकित किया, और इस कथन को जन्म दिया कि "शांति विजेताओं या हारने वालों की नहीं, बल्कि भाइयों और बहनों की मांग करती है, जो गलतफहमियों और पिछले घावों के बावजूद संवाद का रास्ता चुनते हैं।"

हाल ही में, सितंबर 2024 में, संत पापा फ्राँसिस ने युवा राष्ट्र पूर्वी तिमोर का दौरा किया, जिसने स्वतंत्रता के लिए लंबी और कड़ी लड़ाई लड़ी। उनकी उपस्थिति दुनिया के सबसे काथलिक राष्ट्र के साथ निकटता का एक प्रबल संकेत थी, जिसने स्वतंत्रता के लिए इतने लंबे समय तक संघर्ष किया और अभी भी अपने अतीत से उबर रहा है।

वहां, जब उन्होंने 600,000 लोगों के लिए तासीटोलू में पवित्र मिस्सा का अनुष्ठान किया तो संत पापा ने वहां उपस्थित लोगों को याद दिलाया कि "आप कष्ट के बीच भी आशा में दृढ़ रहे, और अपने लोगों के चरित्र और अपने विश्वास के कारण आपने दुख को खुशी में बदल दिया"।

अपनी यात्राओं से परे, संत पापा फ्राँसिस ने वैश्विक संघर्षों में हस्तक्षेप करने के लिए अपनी आवाज़ का इस्तेमाल किया है, युद्ध विराम और वार्ता के लिए अथक अपील की है। मई 2014 में, इजरायल के राष्ट्रपति शिमोन पेरेज और फिलिस्तीनी राष्ट्रपति महमूद अब्बास ने प्रार्थना शिखर सम्मेलन के लिए वाटिकन में उनसे मुलाकात की, जिससे उनका यह विश्वास प्रदर्शित हुआ कि प्रार्थना और संवाद शांति का मार्ग प्रशस्त कर सकते हैं।

जब मध्य पूर्व में हिंसा बढ़ती रही थी,तब अक्टूबर 2024 में, संत पापा फ्राँसिस ने गाजा में युद्ध विराम, इजरायली बंधकों की रिहाई और पूरे क्षेत्र में जरूरतमंद लोगों तक मानवीय पहुंच के लिए एक भावुक अपील की।

उसी महीने, गाजा में इजरायली हमले के एक साल बाद, इजरायल के प्रधान मंत्री एहुद ओलमर्ट और पूर्व फिलिस्तीनी विदेश मंत्री नासिर अल-किदवा ने संत पापा फ्राँसिस को अपने राष्ट्रों को तबाह करने वाले युद्ध के लिए अपना शांति प्रस्ताव पेश किया।

पीड़ित लोगों के प्रति संत पापा की निकटता और वैश्विक हिंसा को समाप्त करने की उनकी वकालत हमेशा प्रथम स्थान पर रही। व्यक्तिगत कठिनाई के क्षणों में भी, संत पापा फ्राँसिस शांति के लिए प्रतिबद्ध रहे।

अपने अंतिम सप्ताहों में, द्विपक्षीय निमोनिया के लिए अस्पताल में भर्ती होने के दौरान, पोप फ्रांसिस ने गाजा में पवित्र परिवार पैरिश के साथ वीडियो चैट करने के लिए समय निकाला, जिसके साथ वे इजरायली आक्रमण के दौरान पूरे समय निकट संपर्क में रहे हैं।

आशा को समर्पित इस पवित्र वर्ष में, पोप फ्रांसिस के संदेश, निकटता और शांति की देखभाल एक विरासत है जो चर्च और मानवता के भविष्य में गूंजती रहेगी, यह याद करते हुए कि उनका आह्वान केवल युद्ध की अनुपस्थिति के लिए नहीं था, बल्कि न्याय, संवाद और भाईचारे की उपस्थिति के लिए था - एक ऐसी दुनिया के लिए जो सभी के लिए हो और केवल कुछ लोगों के लिए नहीं, और जिसमें जिनके पास अधिक है वे कभी भी उन लोगों को नहीं भूलेंगे जिनके पास कम है।

