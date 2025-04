संत पापा फ्राँसिस की मृत्यु की पुष्टि के अनुष्ठान की अध्यक्षता कार्डिनल फारेल करेंगे

वाटिकन न्यूज़

वाटिकन सिटी, सोमवार 21 अप्रैल 2025 : वाटिकन प्रेस कार्यालय ने सोमवार को घोषणा की कि दिवंगत संत पापा फ्राँसिस की मृत्यु की पुष्टि और उनके पार्थिव शरीर को ताबूत में रखने का अनुष्ठान सोमवार को रोम समयानुसार रात 8:00 बजे होगा।

कार्डिनल केविन फारेल, रोमन कलीसिया के कैमरलेंगो, वाटिकन के कासा सांता मार्था के चैपल में अनुष्ठान की अध्यक्षता करेंगे।

प्रेस कार्यालय ने घोषणा में संकेत दिया कि उपस्थित लोगों में कार्डिनल मंडल के डीन कार्डिनल जोवानी बतिस्ता रे और दिवंगत संत पापा फ्राँसिस के परिवार के सदस्य शामिल होंगे, साथ ही स्वास्थ्य और स्वच्छता निदेशालय के निदेशक और उप निदेशक डॉ. अंद्रेया आर्केंजेली और डॉ. लुइजी कार्बोन भी मौजूद होंगे।

वाटिकन प्रेस कार्यालय के निदेशक, मत्तेओ ब्रूनी ने पत्रकारों को बताया कि संत पापा के पार्थिव शरीर को बुधवार की सुबह संत पेत्रुस महागिरजाघऱ में स्थानांतरित किया जा सकता है, ताकि श्रद्धालु उनके पार्थिव शरीर के समक्ष प्रार्थना कर सकें।

श्री ब्रूनी ने कहा, "सभी श्रद्धालुओं की श्रद्धा के लिए संत पापा के पार्थिव शरीर को वाटिकन के संत पेत्रुस महागिरजाघऱ में स्थानांतरित किया जा सकता है, जो कि कार्डिनलों की पहली सभा के बाद कल निर्धारित और संप्रेषित की जाने वाली व्यवस्थाओं के अनुसार, बुधवार, 23 अप्रैल, 2025 की सुबह हो सकता है।"

इसके अलावा, प्रेस कार्यालय ने घोषणा की कि धन्य कार्लो अकुटिस की संत घोषणा समारोह संत पापा फ्राँसिस की मृत्यु के कारण अस्थायी रूप से स्थगित कर दिया गया है।रविवार, 27 अप्रैल, पास्का के दूसरे रविवार को पवित्र मिस्सा समारोह में धन्य कार्लो अकुटिस की संत घोषणा समारोह निर्धारित किया गया था, जिसे दिव्य करुणा रविवार के रूप में भी मनाया जाता है।

