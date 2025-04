संत पापा फ्राँसिस के अंतिम शांत घंटे और प्रांगण पर लौटने के लिए 'धन्यवाद'

वाटिकन न्यूज़

वाटिकन सिटी, मंगलवार 22 अप्रैल 2025 : "मुझे वापस प्रांगण में लाने के लिए धन्यवाद।"

यह आभार संत पापा फ्राँसिस के अंतिम शब्दों में से एक था, उस व्यक्ति के लिए जिसने बीमारी के इस दौर में, बल्कि निश्चित रूप से उससे भी पहले, अथक रूप से उनकी देखभाल की।

वह व्यक्ति मासिमिलियानो स्ट्रैपेटी है, वह नर्स जिसने, खुद संत पापा के अनुसार, एक बार कोलन सर्जरी का सुझाव देकर उनकी जान बचाई थी और जिसे बाद में संत पापा ने 2022 में अपना निजी स्वास्थ्य सहायक नियुक्त किया था।

रोम के जेमेली अस्पताल में भर्ती रहने के 38 दिनों के दौरान और कासा सांता मार्था में उनके ठीक होने के दौरान चौबीसों घंटे उनके साथ, श्री स्ट्रैपेटी पास्का रविवार को उरबी एत ओरबी आशीर्वाद के दौरान संत पापा के साथ थे।

एक दिन पहले, वे संत पेत्रुस महागिरजाघर में एक साथ गए थे ताकि अगले दिन जब वे संत पेत्रुस महागिरजाघऱ के मुख्य झरोखे में दिखाई देंगे, तो वे जिस "मार्ग" से गुजरेंगे, उसकी समीक्षा कर सके।

रविवार की सुबह, संत पेत्रुस महागिरजाघऱ के अग्रभाग के मुख्य झरोखे से संत पापा ने विश्व और प्रांगण में उपस्थित विश्वासियों को उरबी एत ओरबी आशीर्वाद दिया। प्रांगण में करीब 50,000 श्रद्धालु थे। संत पापा ने पापामोबाइल से संत पेत्रुस महागिरजाघर के प्रांगण का दौराकर एक आखिरी एवं सार्थक आश्चर्य देना चाहा।

लेकिन उन्हें थोड़ी हिचकिचाहट जरूर हुई, "क्या आपको लगता है कि मैं इसे संभाल सकता हूँ?" उन्होंने श्री स्ट्रैपेटी से पूछा, जिन्होंने उन्हें आश्वस्त किया।

इसके बाद संत पापा ने दोपहर में आराम किया और रात को शांतिपूर्ण भोजन किया।

सुबह करीब 5:30 बजे, बीमारी के पहले लक्षण दिखाई दिए, जिसके बाद उन पर नज़र रखने वालों ने तुरंत प्रतिक्रिया दी। एक घंटे से ज़्यादा समय बाद, कासा सांता मार्था में अपने दूसरे मंज़िल के अपने शयन कमरे में बिस्तर पर लेटे हुए, स्ट्रैपेटी को हाथ से विदाई देने के बाद, संत पापा कोमा में चले गए।

संत पापा के अंतिम क्षणों में उनके साथ मौजूद लोगों के अनुसार, उन्हें कोई तकलीफ़ नहीं हुई। यह सब जल्दी ही हुआ। यह एक विवेकपूर्ण मृत्यु थी, लगभग अचानक, बिना किसी लंबे समय तक पीड़ा या सार्वजनिक चिंता के, एक ऐसे संत पापा के लिए जो हमेशा अपने स्वास्थ्य के बारे में बहुत ही आरक्षित रहे थे।

पास्का के दिन शहर और दुनिया को आशीर्वाद देने और इतने लंबे समय के बाद एक बार फिर लोगों को गले लगाने के बाद दूसरे ही दिन उनका निधन हुआ।

वे लोग जिनके साथ, 13 मार्च, 2013 को अपने चुनाव के पहले क्षणों से ही, उन्होंने "साथ-साथ" चलने का वादा किया था। तब से भीड़ ने, खासकर बच्चों ने उन्हें गले लगाया: जेमेली से छुट्टी मिलने के बाद यह उनकी पहली सवारी थी और उनके जीवन की आखिरी सवारी थी।

थके हुए लेकिन संतुष्ट, संत पापा ने अपने निजी स्वास्थ्य सेवा सहायक को धन्यवाद देते हुए कहा, "मुझे प्रांगण में वापस लाने के लिए धन्यवाद।"

ये हृदयस्पर्शी शब्द अर्जेंटीना के संत पापा की गहरी ज़रूरत को दर्शाते हैं, जिन्होंने एक बार फिर लोगों के बीच होने के मानवीय संबंधों को अपना परमाध्यक्षीय पहचान बना लिया।

