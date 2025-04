‘क्रूस रास्ता’ पर संत पापा का चिंतन : एल्गोरिदम की दुनिया में ईश्वर की अर्थव्यवस्था को अपनाएँ

वाटिकन न्यूज

रोम, शनिवार 19 अप्रैल 2025 : हर इंसान को दिया जाने वाला एक रास्ता- एक आंतरिक यात्रा, विवेक का आकलन, कलवारी के रास्ते पर मसीह की पीड़ाओं पर रुकना। अपने क्रूस रास्ता धर्मविधि में, संत पापा फ्राँसिस दिखाते हैं कि क्रूस का रास्ता वास्तव में येसु द्वारा किया गया अवतरण है "इस दुनिया की ओर जिसे ईश्वर प्यार करते हैं।" (3रा पड़ाव) यह मसीह द्वारा "एक प्रतिक्रिया, जिम्मेदारी की स्वीकृति" भी है। वह, जो "क्रूस पर कीलों से ठोंका गया", मध्यस्थता करता है, खुद को "परस्पर विरोधी दलों के बीच" रखता है (11वां पड़ाव) और उन्हें ईश्वर के पास ले जाता है, क्योंकि उसका "क्रूस दीवारों को गिरा देता है, कर्ज को रद्द कर देता है, निर्णयों को रद्द कर देता है, सुलह स्थापित करता है।" येसु, "सच्चा जुबली", अपने वस्त्र उतारकर और यहां तक ​​कि "उन लोगों के सामने प्रकट होता है जो उसे मरता हुए देखते हैं", उन्हें "पिता द्वारा सौंपे गए प्रिय लोगों के रूप में" देखता है, "हम सब, प्रत्येक व्यक्ति" को बचाने की अपनी इच्छा दिखाता है। (10वां पड़ाव)

संत पापा फ्राँसिस हमें अपनी योजनाओं से मुक्त होने और "ईश्वर की अर्थव्यवस्था" को समझने के लिए आमंत्रित करते हैं, जो "मारती नहीं, त्यागती या कुचलती नहीं है। यह पृथ्वी के प्रति विनम्र, विश्वस्त है" - और येसु के मार्ग का अनुसरण करने के लिए, "आनंद" का, जो "कुचलता नहीं है, बल्कि खेती करता है, मरम्मत करता है और सुरक्षा करता है।" ( 3रा पड़ाव) फिर भी यह "ईश्वरीय अर्थव्यवस्था" (8वां पड़ाव) है - आज की "गणना और एल्गोरिदम, ठंडे तर्क और अडिग हितों" की अर्थव्यवस्थाओं से बहुत अलग - जिस पर संत पापा फ्राँसिस ध्यान केंद्रित करते हैं। मानवता के लिए, मसीह ने क्रूस को स्वीकार किया, और इसका वजन आत्मा की सांस की बात करता है, "जो प्रभु है और जीवन देता है।" (2रा पड़ाव) इसके विपरीत, हम "जिम्मेदारी से बचने के लिए सांस छोड़ देते हैं।" लेकिन, संत पापा आग्रह करते हैं, "भागना बंद करना और उन लोगों की संगति में रहना है जिन्हें आपने हमें दिया है, उन स्थितियों में जहां आपने हमें रखा है"; तभी हम खुद के "कैदी" बनना बंद कर सकते हैं। “स्वार्थ और उदासीनता” हमें सचमुच बोझिल बनाती हैं।

चौदहवें पड़ाव के अपने परिचय में, संत पापा फ्राँसिस लिखते हैं कि गोलगोथा की ओर येसु के कदमों में "एक नई भूमि की ओर हमारे पलायन" को फिर से दर्शाया गया है, क्योंकि मसीह "दुनिया को बदलने के लिए आए थे," और हमें भी "दिशा बदलनी चाहिए, उनके निशानों की अच्छाई को देखना चाहिए।" इस प्रकार, "क्रूस का रास्ता उन लोगों की प्रार्थना है जो आगे बढ़ रहे हैं। यह हमारे सामान्य दिनचर्या को बाधित करता है।" यह "इस दुनिया में एक महंगा तरीका है जो सब कुछ गिनता है," जहाँ "मुफ्त में मिलने वाली चीज़ों की कीमत बहुत ज़्यादा होती है।" फिर भी "उपहार में, सब कुछ नए सिरे से खिलता है: गुटों में विभाजित और संघर्ष से त्रस्त एक शहर सुलह की ओर बढ़ सकता है; एक शुष्क धर्मनिष्ठता ईश्वर के वादों की ताज़गी को फिर से खोज सकती है; और एक पत्थर का दिल मांस के दिल में बदल सकता है।"

येसु की मृत्यु की सजा "हमारी व्यक्तिगत स्वतंत्रताओं के नाटकीय अंतर्संबंध" (1ला पड़ाव) पर चिंतन को प्रेरित करती है। जिस अटल भरोसे के साथ ईश्वर खुद को "हमारे हाथों में" सौंपता है, उससे "पवित्र बेचैनी" आती है, चमत्कार सामने आ सकते हैं: "अन्यायपूर्ण रूप से आरोपित लोगों को मुक्त करना, परिस्थितियों की जटिलताओं को समझना, उन निर्णयों का प्रतिकार करना जो मार डालते हैं।" फिर भी हम अपनी भूमिकाओं के "कैदी" बने रहते हैं, अपने जीवन की दिशा में बदलाव की असुविधा से डरते हैं। अक्सर हम क्रूस के मार्ग की संभावना को छोड़ देते हैं। मसीह, "हर बहन और भाई के सामने चुपचाप न्याय और पूर्वाग्रह के संपर्क में है," हमें चुनौती देते हैं - लेकिन एक हजार कारण ("धार्मिक तर्क, कानूनी विवाद," और "तथाकथित सामान्य ज्ञान जो दूसरों की नियति में शामिल होने से बचता है") हमें हेरोद, पुरोहितों, पिलातुस और भीड़ के पक्ष में ले जाते हैं। फिर भी, येसु उनसे अपना पीछा नहीं छुड़ाते; वे "चुपचाप" प्यार करते हैं। 11वें पड़ाव में, कीलों से जड़े हुए, येसु “हमें दिखाते हैं कि हर परिस्थिति में एक विकल्प होता है” - “हमारी स्वतंत्रता की अद्भुत वास्तविकता” - क्योंकि वे दोनों अपराधियों के पास जाते हैं, एक के अपमान को जाने देते हैं और दूसरे की दलील का स्वागत करते हैं, यहाँ तक कि उन लोगों के लिए भी मध्यस्थता करते हैं जो उसे क्रूस पर चढ़ाते हैं: “हे पिता, उन्हें क्षमा कर; क्योंकि वे नहीं जानते कि वे क्या कर रहे हैं।”

तीसरे पड़ाव पर, येसु “पहली बार गिरते हैं,” यह सिखाते हुए कि “क्रूस का रास्ता धरती के करीब है: शक्तिशाली लोग स्वर्ग की लालसा में उससे दूर चले जाते हैं। फिर भी स्वर्ग नीचे लटका हुआ है, और हम इसे अपने गिरने में भी पा सकते हैं।” सातवें पड़ाव पर, मसीह दीसरी बार गिरने के द्वारा हमें “गिरना और फिर से उठना; गिरना और फिर से उठना” सिखाते हैं, पाप और मनपरिवर्तन का मानवीय रोमांचक कार्य। “हम हिचकिचाते हैं, भटक जाते हैं, खो जाते हैं,” फिर भी हम आनंद का अनुभव भी करते हैं—“नई शुरुआत का आनंद, पुनर्जन्म का आनंद।” मनुष्य “हाथ से बनाया गया” है—अनुग्रह और जिम्मेदारी का अनूठा मिश्रण। येसु “हम में से एक” बना, ठोकर खाने से नहीं डरता था। हालाँकि, हम अक्सर अपने पतन को छिपाते हैं, मसीह द्वारा चुने गए मार्ग को अस्वीकार करते हैं। आज की दुनिया जिसमें “निन्यानबे एक से अधिक मायने रखते हैं,” ईश्वर की अर्थव्यवस्था में यह अमानवीय है। आज की दुनिया “गणना और एल्गोरिदम, ठंडे तर्क और अडिग हितों” के ऐसे तर्क पर बनी है। इसके विपरीत, “ईश्वरीय अर्थव्यवस्था,” “अलग है।” मसीह की ओर मुड़ना, जो गिरते हैं और उठते हैं, “मार्ग का परिवर्तन और गति का परिवर्तन है - एक परिवर्तन जो आनन्द को पुनः स्थापित करता है और हमें घर वापस लाता है।”

(5वां पड़ाव) खेतों से लौटते हुए सिरिनी के सिमोन के कंधों पर, "उन्होंने क्रूस रखा," यह दर्शाता है कि हम कैसे अप्रत्याशित रूप से ईश्वर से मिल सकते हैं। हालाँकि सिमोन ने क्रूस नहीं माँगा था, लेकिन उसने इसे सहन किया। मसीह का जूआ "आसान है, और उसका बोझ हल्का है," और वह हमें अपने काम में शामिल करना पसंद करता है जो "पृथ्वी को जोतता है ताकि इसे फिर से बोया जा सके।" हमें उस आश्चर्यजनक हल्केपन की आवश्यकता है। ईश्वर के बिना, परिश्रम व्यर्थ है; "क्रूस के रास्ते पर, नया येरूसालेम उभर रहा है।"

4था, 6वां और 8वां पड़ाव स्टेशन महिलाओं को उजागर करते हैं: मरिया, वेरोनिका और येरूसालेम की महालाएँ। मरिया की शिष्यता "बलिदान नहीं बल्कि एक निरंतर खोज है।" वे "पहली शिष्या," हैं जो दिखाती है कि "ईश्वर में, शब्द कर्म हैं, वादे वास्तविकताएँ हैं।" वेरोनिका के घूंघट में मसीह का चेहरा है - "हमें अंतिम साँस तक और उससे भी आगे तक प्यार करने के उनके निर्णय" का प्रमाण, क्योंकि "प्यार मृत्यु के समान ही मजबूत है।" और येरूसालेम की बेटियाँ, रोने के लिए प्रेरित हुईं, उन्हें "अपने और अपने बच्चों के लिए" रोने को कहा गया, हमारे घायल सह-अस्तित्व के लिए, हमारी टूटी हुई दुनिया "ऐसे आँसुओं की माँग करती है जो केवल औपचारिक न हो, परंतु दिल से हो।"

13वें पड़ाव पर, अरिमथिया के जोसेफ, "एक अच्छे और धर्मी व्यक्ति ... जो ईश्वर के राज्य की प्रतीक्षा कर रहे हैं," येसु के मृत शरीर को लेते हैं। मसीह "किसी ऐसे व्यक्ति के हाथों में है जो आशा करना जारी रखता है, जो यह सोचने से इनकार करता है कि अन्याय हमेशा प्रबल होता है," "बड़ी ज़िम्मेदारियाँ" देते हुए, हमें हिम्मत देते हैं। अंत में, 14वां पड़ाव पर, पवित्र शनिवार का मौन: "हमें सिखाता है कि उस समय पर कुछ भी न करें जब हमसे केवल प्रतीक्षा करने के लिए कहा जाता है। हमें पृथ्वी के मौसमों के प्रति संवेदनशीलता सिखाता है।" येसु "कब्र में रखे गए," हमारी मानवीय स्थिति को साझा करते हैं, उन गहराइयों में उतरते हैं जहाँ जाने से हम डरते हैं, आराम, प्रत्याशा सिखाते हैं और पुनरुत्थान की शांति के लिए सभी सृष्टि को तैयार करते हैं।

‘आपकी स्तुति हो, मेरे प्रभु।’ असीसी के संत फ्रांसिस के भजन में, हमारा साझा घर एक बहन है जो उस नुकसान के कारण रोती है जो हमने उसे पहुँचाया है। विश्व पत्र ‘फ्रातेल्ली तुत्ती’ में संत पापा लिखते हैं, कि संत पौलुस हमें सुसमाचार के स्वाद से चिह्नित होने के लिए कहते हैं, ‘उसने हमसे प्यार किया,’ ‘हमें यह एहसास दिलाया कि कोई भी चीज हमें उस प्यार से ‘अलग’ नहीं कर सकती।’

हम क्रुस के मार्ग पर चले हैं। हम उस प्यार की ओर मुड़े हैं जिससे कोई भी चीज हमें कभी अलग नहीं कर सकती। अब, जब राजा सो रहा है और पूरी धरती पर एक महान सन्नाटा छा गया है, तो आइए, हम असीसी के संत फ्रांसिस के शब्दों में, हृदय परिवर्तन के उपहार के लिए प्रार्थना करें:

"सर्वोच्च और महिमावान परमेश्वर, मेरे हृदय के अंधकार में अपना प्रकाश डालें। मुझे सच्चा विश्वास, दृढ़ आशा, पूर्ण दान और गहन विनम्रता प्रदान करें। हे प्रभु, मुझे बुद्धि और समझ प्रदान करें, ताकि मैं आपकी सच्ची और पवित्र इच्छा पूरी कर सकूँ। आमेन।"

