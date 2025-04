लोगों के संत पापा: संत पापा फ्राँसिस, भेड़ों की गंध वाला एक चरवाहा

वाटिकन न्यूज

वाटिकन सिटी, सोमवार 21 अप्रैल 2025 : संत पापा फ्राँसिस को लोगों के साथ रहना बहुत पसंद था। आप इसे हर बुधवार की सुबह देख सकते थे जब वे अपने साप्ताहिक आम दर्शकों को संबोधित करते थे। यह तब भी दिखाई देता था जब वे रविवार को दोपहर में वाटिकन के प्रेरितिक भवन में अपने कार्यालय की खिड़की पर देवदूत प्रार्थना का पाठ करने के लिए आते थे। नीचे संत पेत्रुस प्रांगण से भौतिक दूरी के बावजूद, वे दिल से हाथ हिलाते थे और आने वाले काथलिकों के अनगिनत समूहों का अभिवादन करते थे। दूसरों के करीब रहने की उनकी इच्छा ने उन्हें 47 प्रेरितिक यात्राएँ करने के लिए प्रेरित किया, जिसमें उन्होंने पृथ्वी के लगभग हर कोने का दौरा किया। फिर भी, दिवंगत संत पापा फ्राँसिस का लोगों के प्रति प्रेम ठीक उसी क्षण सबसे अधिक स्पष्ट हो गया जब सभी पर भौतिक अलगाव थोपा गया।

एक तरह से, कोविड-19 महामारी ने उन्हें वाटिकन में बंद कर दिया, ठीक वैसे ही जैसे 19वीं सदी के अंत और 20वीं सदी की शुरुआत में संत पापा चुनाव के बाद व्यावहारिक रूप से कैद हो गए थे, क्योंकि वाटिकन तब तक एक शहर-राज्य नहीं था।

हालांकि, दूसरे अर्थ में, अर्जेंटीना के संत पापा ने वाटिकन सिटी स्टेट की लियोनिन दीवारों के पीछे जंजीरों में जकड़े रहने से इनकार कर दिया। उन्होंने उन वफादार लोगों तक पहुँचने के लिए संचार के आधुनिक साधनों को अपनाया, जो किसी अज्ञात संक्रमण के संपर्क में आने से डरते हुए अपने घरों में दुबके हुए थे।

हर सुबह 6:00 बजे, संत पापा फ्राँसिस ने अपने निवास कासा सांता मार्था के चैपल में पवित्र मिस्सा का अनुष्ठान किया, जिसे संचार विभाग (वाटिकन न्यूज़ का मूल संगठन) द्वारा सोशल मीडिया, टेलीविज़न और रेडियो पर दुनिया भर में प्रसारित किया गया।

हर बार, उन्होंने नर्सों और स्वास्थ्य सेवा पेशेवरों से लेकर शिक्षकों और कैदियों तक, कोरोनावायरस से प्रभावित लोगों के लिए प्रार्थना की।

जब फिलीपींस में काथलिक दोपहर का भोजन समाप्त कर रहे होते थे और कैलिफोर्निया में श्रद्धालु बिस्तर के लिए तैयार हो रहे होते थे, तो संत पापा लाखों लोगों के घरों में पहुँचते थे और उन्हें याद दिलाते थे कि वे अकेले नहीं हैं, चाहे उनकी घबराहट कितनी भी हो।

फिर, 27 मार्च, 2020 को, उन्होंने खाली, बरसाती संत पेत्रुस महागिरजाघऱ के प्रांगण में अकेले खड़े होकर अपना अभूतपूर्व स्टासियो ऑर्बिस आयोजित किया। धन्य संस्कार के साथ एक मोनस्ट्रेंस पकड़े हुए, संत पापा ने बड़ी निराशा के क्षण में पूरी दुनिया को आशीर्वाद दिया, मसीह को हमारे जीवन और आशा के एकमात्र स्रोत के रूप में प्रस्तुत किया।

धीरे-धीरे, लोग फिर से बाहर निकलने लगे, और संत पापा ने अपने साप्ताहिक आम दर्शन समारोह में विभिन्न समूहों के साथ मुलाकात करना शुरू कर दिया। रोम में एक बार फिर भीड़ एक परिचित दृश्य बन गई और शारीरिक दूरी के उन महीनों ने संत पापा फ्राँसिस को और अधिक दृढ़ संकल्प वाले लोगों की तलाश करने के लिए प्रेरित किया।

राष्ट्र प्रमुखों के अलावा जिन्होंने अपनी पारंपरिक वाटिकन यात्राएँ कीं, कई मशहूर हस्तियाँ दुनिया के कोने-कोने से संत पापा से मिलने और उनके साथ हँसने या हाथ मिलाने के लिए आईं।

उन्होंने रॉकी के स्टार सिल्वेस्टर स्टेलोन के साथ छाया-मुक्केबाज़ी की, मज़ाक में कहा कि उनकी तीन बेटियाँ उन्हें बाइबिल की तीन मेरी की याद दिलाती हैं।

उन्होंने टर्मिनेटर की प्रसिद्धि के अर्नोल्ड श्वार्टज़नेगर से हाथ मिलाया, जिन्होंने सृष्टि और पर्यावरण की देखभाल के लिए संत पापा को उनकी वकालत के लिए धन्यवाद दिया।

हाल ही में, दुनिया भर के हास्य कलाकारों के एक समूह ने संत पापा के दर्शकों के सामने अपनी उपस्थिति दर्ज कराई, और उन्होंने उन्हें याद दिलाया कि प्रसन्नता और हँसी-मजाक उत्साह को बनाए रखती है और तनाव को कम करती है।

फिर भी, उनका जोस और जेन्स के साथ संपर्क था जिसने वास्तव में दिवंगत संत पापा फ्राँसिस को 12 वर्षों तक काथलिक कलीसिया का मार्गदर्शन करने की ऊर्जा दी।

जब वे पापामोबाइल से उतरते और अपने आम दर्शन समारोह के लिए मंच पर चढ़ते, तो लोगों के संत पापा लगभग हमेशा वाटिकन के कर्मचारियों का अभिवादन करने के लिए रुकते थे जो विभिन्न भाषाओं में सारांश और अभिवादन पढ़ते थे, ताकि उनके शब्द संत पेत्रुस महागिरजाघऱ के प्रांगण या संत पापा पॉल षष्टम हॉल में सभी को समझ में आ सकें।

यहां तक ​​कि उन संक्षिप्त आदान-प्रदानों में भी, वे उनके बीमार माता-पिता के बारे में पूछते थे, आश्चर्य व्यक्त करते थे कि क्या नवविवाहित जोड़े वास्तव में अपने हनीमून के बाद काम पर वापस आ रहे हैं, या यहां तक ​​कि मजाक में एक गंदे पाठक की दाढ़ी के फैशन विकल्प पर सवाल उठाते थे।

इन सभी क्षणों में, कुछ हल्के-फुल्के और अन्य गंभीर, दिवंगत संत पापा फ्राँसिस ने उन लोगों के जीवन में गहरी दिलचस्पी ली, जिनसे वे मिले, सभी पुरोहितों को "भेड़ों की गंध वाले चरवाहे" बनने की अपनी नसीहत को कभी नहीं भूले।

