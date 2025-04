अंत्येष्टि मिस्सा में कार्डिनल रे: संत पापा फ्राँसिस, लोगों के चरवाहे

वाटिकन न्यूज

वाटिकन सिटी, शनिवार, 26 अप्रैल 2025 : शनिवार की सुबह सभी क्षेत्रों से दो लाख पचास हज़ार से ज़्यादा लोग संत पेत्रुस महागिरजाघऱ के प्रांगण और आस-पास के इलाकों में संत पापा फ्राँसिस को विदाई देने हेतु उनके अंतिम संस्कार के लिएउमड़ पड़े। 150,00 से ज़्यादा लोग रोम की सड़कों पर खड़े थे, जब उनके ताबूत को जुलूस के रूप में संत मरिया मेजर महागिरजाघर ले जाया गया।

दिवंगत संत पापा फ्राँसिस के लिए अंतिम संस्कार मिस्सा समारोह का अनुष्ठान कार्डिनल मंडल के डीन कार्डिनल जोवान्नी बतिस्ता रे ने किया। जिसमें लगभग 250 कार्डिनल, प्राधिधर्माध्यक्ष, महाधर्माध्यक्ष, धर्माध्यक्ष पुरोहित, धर्मबहनें और लोकधर्मी शामिल हुए।

कार्डिनल जोवान्नी बतिस्ता रे ने मिस्सा के दौरान अपने प्रवचन में कहा, “इस भव्य संत पेत्रुस महागिरजाघऱ का प्रांगण में, जहाँ संत पापा फ्राँसिस ने कई बार पवित्र मिस्सा समारोह मनाया और पिछले बारह वर्षों में महान सभाओं की अध्यक्षता की, हम उनके पार्थिव शरीर के चारों ओर प्रार्थना करने के लिए दुखी मन से एकत्र हुए हैं। फिर भी, हम विश्वास की निश्चितता से कायम हैं, जो हमें आश्वस्त करती है कि मानव अस्तित्व कब्र में समाप्त नहीं होता, बल्कि पिता के घर में, खुशी के जीवन में समाप्त होता है जिसका कोई अंत नहीं होगा।”

कार्डिनल जोवान्नी ने कहा, “कार्डिनल मंडल की ओर से, मैं आप सभी को आपकी उपस्थिति के लिए हार्दिक धन्यवाद देता हूँ। मैं गहरी भावनाओं के साथ, राष्ट्राध्यक्षों, सरकार के प्रमुखों और आधिकारिक प्रतिनिधिमंडलों को सम्मानपूर्वक बधाई देता हूँ और दिल से धन्यवाद देता हूँ जो हमारे दिवंगत संत पापा के प्रति अपना स्नेह, श्रद्धा और सम्मान व्यक्त करने के लिए कई देशों से आए हैं। इस धरती से अनंत काल में उनके जाने के बाद हाल के दिनों में हमने जो स्नेह देखा है, वह हमें बताता है कि संत पापा फ्राँसिस के परमाध्यक्षीय गतिविधियों ने कितनों के मन और दिल को प्रभावित किया है।”

पिछले रविवार याने पास्का रविवार की संत पापा फ्राँसिस की अंतिम छवि हमारी स्मृति में अंकित रहेगी, संत पापा फ्राँसिस, अपनी गंभीर स्वास्थ्य समस्याओं के बावजूद, संत पेत्रुस महागिरजाघऱ की बालकनी से हमें अपना आशीर्वाद देना चाहते थे। फिर वे खुली छत वाली पापामोबाइल में सवार होकर पास्का मिस्सा समारोह के लिए एकत्रित बड़ी भीड़ का अभिवादन करने के लिए इस प्रांगण पर आना चाहते थे।

अपनी प्रार्थनाओं के साथ, अब हम अपने प्रिय संत पापा की आत्मा को ईश्वर को सौंपते हैं, कि वे उन्हें अपने अपार प्रेम की उज्ज्वल और गौरवशाली दृष्टि में अनंत सुख प्रदान करें।

हम सुसमाचार के उस अंश से प्रबुद्ध और निर्देशित होते हैं, जिसमें मसीह प्रेरितों में से पहले प्रेरित से पूछते हैं: "पतरस, क्या तू इनसे ज़्यादा मुझसे प्रेम करते हो?" पतरस का उत्तर तत्काल और ईमानदार था: "प्रभु, आप सब कुछ जानते हैं; आप जानते हैं कि मैं आपसे प्रेम करता हूँ!" तब येसु ने उसे महान मिशन सौंपा: "मेरी भेड़ों को चराओ।" यह पतरस और उसके उत्तराधिकारियों का निरंतर कार्य होगा, मसीह, हमारे स्वामी और प्रभु के पदचिन्हों पर प्रेम की सेवा, जो "सेवा कराने नहीं, बल्कि सेवा करने और बहुतों की मुक्ति के लिए अपना प्राण देने आए।" (मरकुस 10:45)

अपनी कमज़ोरी और अंतिम समय में पीड़ा के बावजूद, संत पापा फ्राँसिस ने अपने सांसारिक जीवन के अंतिम दिन तक आत्म-समर्पण के इस मार्ग पर चलना चुना। वे अपने प्रभु, अच्छे चरवाहे के पदचिन्हों पर चले, जिन्होंने अपनी भेड़ों से इतना प्यार किया कि उनके लिए अपना जीवन दे दिया। और उन्होंने ऐसा शक्ति और शांति के साथ, अपने झुंड, ईश्वर की कलीसिया के करीब, प्रेरित संत पौलुस द्वारा उद्धृत येसु के शब्दों को ध्यान में रखते हुए किया: "लेने की अपेक्षा देना अधिक सुखद है।" (प्रेरित-चरित 20:35)

जब कार्डिनल बर्गोग्लियो को 13 मार्च 2013 को कॉन्क्लेव द्वारा संत पापा बेनेडिक्ट सोलहवें के उत्तराधिकारी के रूप में चुना गया, तो उनके पास पहले से ही येसु समाजी जीवन में कई वर्षों का अनुभव था और सबसे बढ़कर, ब्यूनस आयर्स महाधर्मप्रांत में इक्कीस वर्षों के प्रेरितिक कार्यो के अनुभव से समृद्ध थे, पहले सहायक धर्माध्यक्ष के रूप में, फिर धर्माध्यक्ष के रूप में और फिर महाधर्माध्यक्ष के रूप में। फ्राँसिस नाम लेने का निर्णय प्रेरितिक योजना और शैली को इंगित करता प्रतीत हुआ, जिस पर वे अपने परमाध्यक्षीय पद को आधारित करना चाहते थे। वे असीसी के संत फ्राँसिस की भावना से प्रेरणा लेना चाहते थे।

उन्होंने अपने स्वभाव और प्रेरितिक नेतृत्व के स्वरूप को बनाए रखा और अपने दृढ़ व्यक्तित्व के माध्यम से, कलीसिया के संचालन पर तुरंत अपनी छाप छोड़ी। उन्होंने व्यक्तियों और लोगों के साथ सीधा संपर्क स्थापित किया, हर किसी के करीब रहने के लिए उत्सुक, कठिनाई में रहने वालों पर विशेष ध्यान देते हुए, खुद को बिना किसी सीमा के समर्पित किया, खासकर हाशिए पर पड़े लोगों के लिए, जो हमारे बीच सबसे कमजोर हैं। वे लोगों के बीच रहने वाले संत पापा थे, जिनका दिल सबके प्रति खुला था। वे समय के संकेतों और कलीसिया में पवित्र आत्मा द्वारा जागृत की जा रही बातों के प्रति भी चौकस रहने वाले संत पापा थे।

उन्होंने अपनी विशिष्ट शब्दावली और छवियों और रूपकों से भरपूर भाषा के साथ और हमेशा सुसमाचार के ज्ञान के साथ हमारे समय की समस्याओं पर प्रकाश डालने की कोशिश की। उन्होंने विश्वास के प्रकाश द्वारा निर्देशित प्रतिक्रिया देकर और हाल के वर्षों में चुनौतियों और विरोधाभासों के बीच हमें ख्रीस्तीय के रूप में जीने के लिए प्रोत्साहित करके ऐसा किया, जिसे वे "युगांतरकारी परिवर्तन" के रूप में वर्णित करना पसंद करते थे। उनमें बड़ी सहजता थी और सभी को संबोधित करने का एक अनौपचारिक तरीका था, यहाँ तक कि कलीसिया से दूर रहने वालों को भी।

मानवीय गर्मजोशी से भरपूर और आज की चुनौतियों के प्रति बेहद संवेदनशील संत पापा फ्राँसिस ने वास्तव में वैश्वीकरण के इस समय की चिंताओं, पीड़ाओं और उम्मीदों को साझा किया। उन्होंने हमें एक ऐसे संदेश के साथ सांत्वना और प्रोत्साहन देकर खुद को समर्पित किया जो सीधे और तत्काल तरीके से लोगों के दिलों तक पहुँचने में सक्षम था।

आज की संवेदनशीलताओं को ध्यान में रखते हुए स्वागत और सुनने का उनका करिश्मा, व्यवहार के तरीके के साथ मिलकर दिलों को छू गया और नैतिक एवं आध्यात्मिक संवेदनाओं को फिर से जगाने की कोशिश की।

सुसमाचार प्रचार उनके परमाध्यक्षीय पद का मार्गदर्शक सिद्धांत था। एक स्पष्ट मिशनरी दृष्टि के साथ, उन्होंने सुसमाचार का आनंद फैलाया, जो उनका पहला प्रेरितिक पत्र, ‘इवांजेली गौडियुम’ था। यह एक ऐसा आनंद है जो उन सभी लोगों के दिलों को भर देता है जो खुद को विश्वास और आशा के साथ ईश्वर को सौंपते हैं।

उनके मिशन का मार्गदर्शक सूत्र यह विश्वास भी था कि कलीसिया सभी के लिए एक घर है, एक ऐसा घर जिसके दरवाजे हमेशा खुले रहते हैं। उन्होंने अक्सर कलीसिया की छवि को एक "फील्ड अस्पताल" के रूप में इस्तेमाल किया, जो एक लड़ाई के बाद हुआ था जिसमें कई लोग घायल थे; एक कलीसिया जो लोगों की समस्याओं और समकालीन दुनिया को अलग करने वाली बड़ी चिंताओं का ख्याल रखने हेतु मन बना बना ली थी; एक कलीसिया जो हर व्यक्ति के सामने झुकने में सक्षम थी, चाहे उनकी मान्यताएँ या स्थिति कुछ भी हो, और उनके घावों को ठीक कर सके। शरणार्थियों और विस्थापित व्यक्तियों के पक्ष में उनके संकेत और उपदेश अनगिनत हैं। गरीबों के खातिर काम करने पर उनका आग्रह निरंतर था।

यह महत्वपूर्ण है कि संत पापा फ्राँसिस की पहली यात्रा लम्पेडुसा की थी। एक ऐसा द्वीप, जो प्रवास की त्रासदी का प्रतीक है, जहाँ हज़ारों लोग समुद्र में डूब गए थे। इसी तरह उन्होंने लेस्बोस की यात्रा की, जहाँ वे इकुमेनिकल प्राधिधर्माध्यक्ष और एथेंस के महाधर्माध्यक्ष के साथ थे, साथ ही मैक्सिको की यात्रा के दौरान मैक्सिको और संयुक्त राज्य अमेरिका के बीच सीमा पर एक मिस्सा समारोह का आयोजन भी किया।

उनकी 47 प्रेरितिक यात्राओं में से, 2021 में इराक की कठिन यात्रा, जिसमें उन्होंने हर जोखिम को चुनौती दी, विशेष रूप से यादगार रहेगी। वह कठिन प्रेरितिक यात्रा इराकी लोगों के खुले घावों पर मरहम की तरह थी, जिन्होंने आईएसआईएस के अमानवीय कार्यों से बहुत कुछ झेला था। यह अंतरधार्मिक संवाद के लिए भी एक महत्वपूर्ण यात्रा थी, जो उनके प्रेरितिक कार्य का एक और महत्वपूर्ण आयाम है। एशिया-ओशिनिया के चार देशों की अपनी 2024 की प्रेरितिक यात्रा में संत पापा "दुनिया के सबसे परिधीय इलाकों" तक पहुँच गए।

संत पापा फ्राँसिस ने हमेशा दया के सुसमाचार को केंद्र में रखा, बार-बार इस बात पर जोर दिया कि ईश्वर हमें क्षमा करने से कभी नहीं थकते। वे हमेशा क्षमा करते हैं, चाहे किसी भी परिस्थिति में व्यक्ति क्षमा मांगता हो और सही रास्ते पर लौटता हो।

उन्होंने दया की असाधारण जयंती मनाने का आह्वान किया ताकि यह उजागर किया जा सके कि दया "सुसमाचार का हृदय" है।

संत पापा फ्राँसिस के लिए दया और सुसमाचार का आनंद दो प्रमुख शब्द हैं।

उन्होंने जिसे "बर्बाद करने की संस्कृति" कहा, उसके विपरीत उन्होंने मुलाकात और एकजुटता की संस्कृति की बात की। भाईचारे का विषय उनके पूरे परमाध्यक्षीय कार्यकाल में जीवंत स्वरों के साथ चला। अपने विश्वपत्र फ्रातेल्ली तुत्ती में, वे दुनिया भर में भाईचारे की आकांक्षा को पुनर्जीवित करना चाहते थे, क्योंकि हम सभी एक ही पिता की संतान हैं जो स्वर्ग में है। उन्होंने अक्सर हमें जोरदार तरीके से याद दिलाया कि हम सभी एक ही मानव परिवार के सदस्य हैं।

2019 में, संयुक्त अरब अमीरात की अपनी यात्रा के दौरान, संत पापा फ्राँसिस ने विश्व शांति और साथ रहने के लिए मानव बंधुत्व पर एक दस्तावेज़ पर हस्ताक्षर किया, जिसमें ईश्वर के सामान्य पितृत्व को याद किया गया। दुनिया भर के पुरुषों और महिलाओं को संबोधित करते हुए, अपने विश्वपत्र ‘लौदातो सी’ में उन्होंने हमारे कर्तव्यों की ओर ध्यान आकर्षित किया और हमारे सामान्य घर के लिए जिम्मेदारी साझा की, जिसमें कहा गया, "कोई भी अकेले नहीं बच सकता है।"

हाल के वर्षों में चल रहे युद्धों, उनकी अमानवीय भयावहता और अनगिनत मौतों और विनाश का सामना करते हुए, संत पापा फ्राँसिस ने लगातार अपनी आवाज़ उठाई और शांति की अपील की और संभावित समाधान खोजने के लिए तर्क और सही बातचीत का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि युद्ध के परिणामस्वरूप लोगों की मृत्यु होती है और घर, अस्पताल और स्कूल नष्ट हो जाते हैं। युद्ध हमेशा दुनिया को पहले से भी बदतर बना देता है: यह हमेशा सभी के लिए एक दर्दनाक और दुखद हार होती है। "दीवारें नहीं, पुल बनाएं" यह एक ऐसा उपदेश था जिसे उन्होंने कई बार दोहराया और प्रेरित पेत्रुस के उत्तराधिकारी के रूप में उनकी आस्था की सेवा हमेशा मानवता की सेवा से जुड़ी रही।

ख्रीस्तीय धर्म के सभी लोगों के साथ आध्यात्मिक रूप से एकजुट होकर, हम बड़ी संख्या में संत पापा फ्राँसिस के लिए प्रार्थना करने के लिए यहां आए हैं, ताकि ईश्वर उन्हें अपने प्रेम की विशालता में स्वागत करें। संत पापा फ्राँसिस अपने भाषणों और बैठकों का समापन यह कहकर करते थे, "मेरे लिए प्रार्थना करना न भूलें।"

प्रिय संत पापा फ्राँसिस, अब हम आपसे हमारे लिए प्रार्थना करने के लिए कहते हैं। आप स्वर्ग से पूरी कलीसिया को आशीर्वाद दें, रोम को आशीर्वाद दें और दुनिया को आशीर्वाद दें जैसा कि आपने पिछले रविवार को इस महागिरजाघर की बालकनी से ईश्वर के सभी लोगों के साथ अंतिम आलिंगन में किया था, लेकिन साथ ही मानवता को भी गले लगाएं जो सच्चे दिल से सत्य की खोज करती है और आशा की मशाल को ऊंचा रखती है।

Thank you for reading our article. You can keep up-to-date by subscribing to our daily newsletter. Just click here