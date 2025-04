25 अप्रैल को संत पापा फ्राँसिस के ताबूत को बंद करने की धर्मविधि होगी

वाटिकन न्यूज़

वाटिकन सिटी, बुधवार 23 अप्रैल 2025 : संत पापा फ्राँसिस के ताबूत को जिसे आज सुबह कासा सांता मार्था से संत पेत्रुस महागिरजाघर में स्थानांतरित किया गया, जहां श्रद्धालुओं द्वारा श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए प्रदर्शन पर रखा गया है। अगले शुक्रवार, 25 अप्रैल को रात 8:00 बजे संत पापा के ताबूत को बंद करने की धर्मविधि आयोजित की जाएगी। ऑर्डो एक्ससेक्विअरम रोमानी पोंटिफ़िसिस (एनएन. 66-81) के अनुसार ताबूत को बंद करने की धर्मविधि की अध्यक्षता पवित्र रोमन कलीसिया के कैमरलेंगो, कार्डिनल केविन जोसेफ फैरेल द्वारा की जाएगी।

जैसा कि परमधर्मपीठीय धार्मिक समारोह कार्यालय द्वारा रिपोर्ट किया गया है, कार्डिनल मंडल के डीन कार्डिनल जोवान्नी बतिस्ता रे, कार्डिनल रोजर माइकल महोनी, कार्डिनल डोमिनिक मैम्बर्टी, और वाटिकन में संत पेत्रुस महागिरजाघर के प्रधान याजक कार्डिनल माउरो गम्बेत्ती इसमें भाग लेंगे।

इस अवसर पर कार्डिनल पिएत्रो परोलिन, पूर्व राज्य सचिव, बाल्डासारे रेना, रोम धर्मप्रांत के विकार जनरल, कार्डिनल कोनराड क्राजेवस्की, परम पावन के अल्मोनर भी उपस्थित रहेंगे। इसके अलावा, राज्य सचिवालय के स्थानापन्न मोनसिन्योर एडगर पेना पारा, पवित्र रोमन कलीसिया के उप कैमरलेंगो मोनसिन्योर इल्सन डी जीसस मोंटानारी, पोंटिफिकल हाउसहोल्ड के रीजेंट मोनसिन्योर लियोनार्डो सपिएन्ज़ा, वाटिकन चैप्टर के कैनन, वाटिकन माइनर पेनिटेंसियरी, संत पापा के सचिव और पोंटिफिकल धर्मविधि समारोह के मास्टर मोनसिन्योर डिएगो रवेली द्वारा स्वीकार किए गए अन्य व्यक्ति। सभी लोग शाम 7:30 बजे मुख्य वेदी के सामने एकत्र होंगे।

फिर, शनिवार 26 अप्रैल को, अंतिम संस्कार के अंत में, संत पापा के ताबूत को दफनाने के लिए संत मरिया मेजर महागिरजाघऱ में ले जाया जाएगा। कैमरलेंगो कार्डिनल केविन जोसेफ फैरेल दफनाने की धर्मविधि की भी अध्यक्षता करेंगे।

