संत पापा ने ‘राजनायिक स्कूल’ के कार्यक्रमों में सुधार किया

वाटिकन सिटी, बुधवार 16 अप्रैल 2025 : "पेट्रिन मंत्रालय" नामक एक नए दस्तावेज में, संत पापा फ्राँसिस ने पोंटिफिकल एक्लेसियास्टिकल अकादमी के छात्रों के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम को अद्यतन किया है, जो अकादेमिया के रूप में जाना जाता है और 300 से अधिक वर्षों से "पुरोहितों को प्रशिक्षित किया है जिन्होंने संत पापा के प्रतिनिधियों और राज्य के सचिवालय के ‘पेट्रिन मंत्रालय’ में अपनी सेवा दी है।"

नए शैक्षणिक कार्यक्रम का उद्देश्य संत पापा के प्रतिनिधियों को दुनिया भर के देशों में अपने राजनयिक मिशन को पूरा करने और लगातार बदलती दुनिया की चुनौतियों का सामना करने में सक्षम बनाने के लिए एक "ठोस" और "निरंतर" प्रशिक्षण प्रदान करना है, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि "ध्यान से सुनना, गवाही देना, भाईचारे का दृष्टिकोण और संवाद" के "मौलिक" गुण हमेशा उन लोगों में मौजूद हों जो प्रेरितिक राजदूतावास में सेवा करते हैं।

संत पापा के सुधार को अकादमी के छात्रों के लिए ही नहीं, बल्कि संस्थान के लिए भी डिज़ाइन किया गया है, जिसका उद्देश्य छोटे-छोटे बदलावों और मामूली समायोजनों के माध्यम से उन लोगों के लिए "पुरोहित के उपहार" के अभ्यास को मजबूत करना है, जिन्हें "लोगों और कलीसिया के लिए संत पापा की निकटता लाने के निरंतर प्रयास" के लिए बुलाया जाता है।

परमधर्मपीठ के एक बयान के अनुसार, "इसका उद्देश्य छात्रों - दुनिया भर के धर्मप्रांतों के युवा पुरोहितों - को परमधर्मपीठ द्वारा उन्हें सौंपे गए राजनयिक मिशन के लिए पूरी तरह से और उपयुक्त तैयारी प्रदान करना है।"

बयान में आगे बताया गया है कि "भावी पोंटिफिकल प्रतिनिधियों के लिए प्रस्तावित प्रशिक्षण कार्यक्रम सैद्धांतिक कौशल को काम करने के दृष्टिकोण और एक ऐसी जीवनशैली के साथ जोड़ता है जो अंतरराष्ट्रीय संबंधों की जटिल गतिशीलता की गहन समझ की गारंटी देने में सक्षम है।"

यह निर्णय "उच्च शिक्षा की विशेषता वाले अंतर्राष्ट्रीय मानकों के अनुसार कलीसिया संबंधी अध्ययनों को अद्यतन करना है।" भावी पोंटिफिकल प्रतिनिधियों के लिए निर्धारित प्रशिक्षण कार्यक्रम सैद्धांतिक कौशल को एक कार्य पद्धति और जीवनशैली के साथ जोड़ता है जो अंतर्राष्ट्रीय संबंधों की जटिल गतिशीलता की गहन समझ की गारंटी देने में सक्षम है, 'परमधर्मपीठ के नोट में बताया गया है और यह दस्तावेज की मुख्य नवीनताओं में से एक है, राजनयिक विज्ञान के अध्ययन के लिए एक संस्थान एड इंस्टार फैकल्टीटिस के रूप में अकादमी की स्थापना; अर्थात्, "पोंटिफिकल एक्लेसियास्टिकल अकादमी को राजनयिक विज्ञान के क्षेत्र में उच्च शैक्षणिक प्रशिक्षण के एक संस्थान के रूप में पुनर्गठित किया गया है।" यह निर्णय, उच्च शिक्षा के अंतर्राष्ट्रीय मानकों के अनुसार कलीसिया संबंधी अध्ययनों को अद्यतन और मजबूत करने की व्यापक दृष्टि का हिस्सा है।

इस सुधार के साथ, अकादमी "राजनयिक विज्ञान में द्वितीय और तृतीय चक्र की अकादमिक डिग्री प्रदान करेगी। जिसमें कानून, इतिहास, राजनीति और अर्थशास्त्र के विषयों के साथ-साथ अंतर्राष्ट्रीय संबंधों और अध्ययन के प्रासंगिक क्षेत्रों में उपयोग की जाने वाली भाषाओं का अध्ययन शामिल है।"

और भी विस्तार से "यह सुनिश्चित करने के लिए ध्यान रखा जाएगा कि शिक्षा के कार्यक्रमों का कलीसिया संबंधी विषयों, रोमन कूरिया के अभ्यास, स्थानीय कलीसियाओं की ज़रूरतों और अधिक व्यापक रूप से, सुसमाचार प्रचार के काम, कलीसिया की गतिविधि और संस्कृति और मानव समाज के साथ उसके संबंधों के साथ घनिष्ठ संबंध हो।"

संत पापा फ्राँसिस के अनुसार, ये "परमधर्मपीठ की कूटनीतिक गतिविधि और संचालन करने, मध्यस्थता करने, बाधाओं को दूर करने और इस प्रकार सभी विश्वासियों के लिए शांति और धर्म की स्वतंत्रता की गारंटी देने और राष्ट्रों के बीच व्यवस्था के लिए संवाद और बातचीत के ठोस रास्ते विकसित करने की इसकी क्षमता के अतिरिक्त घटक तत्व हैं।"

फरवरी 2020 में ही, संत पापा फ्राँसिस ने एक पत्र के माध्यम से यह निर्धारित करते हुए एक्लेसियास्टिकल अकादमी के प्रशिक्षण कार्यक्रम में हस्तक्षेप किया था कि पाठ्यक्रम में एशिया, अफ्रीका और लैटिन अमेरिका की कलीसियाओं में "पूरी तरह से मिशनरी सेवा के लिए समर्पित एक वर्ष" शामिल होना चाहिए - दुनिया में विभिन्न कलीसिया संबंधी वास्तविकताओं के ज्ञान को व्यापक बनाने और कैरियरवाद के किसी भी प्रलोभन को हतोत्साहित करने के लिए एक तरह का प्रशिक्षण होना चाहिए।

इसी प्रकार, नए दस्तावेज में संत पापा फ्राँसिस उन लोगों के लिए आगे निर्देश प्रदान करते हैं जो "कलीसिया और दुनिया के लिए पेत्रुस के उत्तराधिकारी की सतर्क और स्पष्ट आंख" बने रहते हैं, यहां तक ​​कि ऐसे समय में भी जब ऐसा लगता है कि "जब बुराई की छाया हर कार्य को भ्रम और अविश्वास से भर देती है।"

संत पापा ने कहा कि संत पापा के राजनयिक “एक प्रेरितिक गतिविधि करते हैं जो उनकी पुरोहिताई भावना, उनके मानवीय गुणों और उनकी पेशेवर क्षमताओं को दर्शाता है।” इसके अतिरिक्त, “संत पापा के राजनयिकों को सौंपे गए मिशन में सार्वजनिक अधिकारियों के समक्ष उनका प्रतिनिधित्व करना शामिल है,” जो “उस जन्मजात और स्वतंत्र अधिकार के प्रभावी प्रयोग को दर्शाता है जो पेट्रिन कार्यालय का भी एक तत्व है और जिसका प्रयोग अंतरराष्ट्रीय कानून के नियमों द्वारा सम्मानित किया जाना है जो राष्ट्रों के समुदाय के जीवन के लिए बुनियादी हैं।”

संत पापा कहते हैं, “हमारे समय में, यह स्पष्ट है कि यह सेवा अब उन देशों तक सीमित नहीं है जहाँ कलीसिया की उपस्थिति लंबे समय से सुसमाचार के प्रचार पर आधारित है, बल्कि उन जगहों पर भी की जाती है जहाँ यह एक नया और बढ़ता हुआ समुदाय है, या अंतरराष्ट्रीय मंचों पर जहाँ, अपने प्रतिनिधियों के माध्यम से, परमधर्मपीठ बहसों का बारीकी से पालन करती है, तर्कों का मूल्यांकन करती है और अपने विशिष्ट नैतिक और धार्मिक आयाम के प्रकाश में, मानव परिवार के वर्तमान और भविष्य को शामिल करने वाले महान मुद्दों का मूल्यांकन प्रस्तावित करती है।”

संत पापा ने अपने स्वयं के प्रेरितिक संविधान, वेरितातिस गौदियुम का हवाला देते हुए कहा कि "यह केवल उच्च स्तर की अकादमिक और वैज्ञानिक शिक्षा प्रदान करने का मामला नहीं है, बल्कि यह सुनिश्चित करना है कि उनकी गतिविधि कलीसियाई होगी, जो आवश्यक रूप से हमारी दुनिया की वास्तविकता से जुड़ने के लिए बुलाई गई है, 'विशेष रूप से हमारे जैसे समय में, जो विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्रों में तीव्र, निरंतर और दूरगामी परिवर्तनों से चिह्नित है।'"

और इसलिए, संत पापा कहते हैं, "उनके लिए केवल सैद्धांतिक ज्ञान प्राप्त करना पर्याप्त नहीं है, बल्कि काम करने और जीवनशैली के प्रति एक दृष्टिकोण विकसित करना आवश्यक है जो उन्हें अंतर्राष्ट्रीय संबंधों की गहरी गतिशीलता को समझने में सक्षम बना सके और आकांक्षाओं तथा कठिनाइयों के प्रति उनके दृष्टिकोण के लिए सम्मानित किया जा सके, जिनका सामना तेजी से बढ़ती सहभागी कलीसिया को करना पड़ता है।"

