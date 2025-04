संत पापा ने स्वास्थ्य सेवा प्रणालियों के लिए आह्वान किया जो सबसे गरीब लोगों को प्राथमिकता देती हैं

वाटिकन न्यूज

वाटिकन सिटी, सोमवार 7 अप्रैल 2025 : संत पापा फ्राँसिस द्वारा तैयार किये गये चालीसा के 5वें रविवार के लिए देवदूत प्रार्थना के संदेश को वाटिकन प्रेस कार्यालय ने जारी किया है। पाठ में, संत पापा ने "ईश्वर की उंगली" पर ध्यान केंद्रित किया है, जिसके द्वारा येसु आज के सुसमाचार में रेत पर लिखते हैं। येसु उस महिला के लिए "एक नई कहानी" लिखते हैं, जिसे शास्त्री और फरीसी पत्थर मारकर मार डालना चाहते हैं।

संत पापा फ्राँसिस कहते हैं कि अस्पताल में भर्ती होने के दौरान और वाटिकन में पिछले 15 दिनों के स्वास्थ्य लाभ के दौरान, उन्होंने "ईश्वर की इस उंगली" और इसके "उदार स्पर्श" को महसूस किया है।

संत पापा लिखते हैं, "बीमार और स्वास्थ्य सेवा कर्मियों की जयंती के इस दिन, मैं प्रभु से प्रार्थना करता हूँ कि उनके प्यार का यह स्पर्श उन लोगों तक पहुंचे जो पीड़ित हैं और उनका ख्याल रखने वालों को प्रोत्साहित करें।"

डॉक्टरों, नर्सों और स्वास्थ्य कर्मचारियों की कार्य स्थितियों तथा कभी-कभी उन पर होने वाले हमलों के बारे में चिंतित होकर, संत पापा ने कहा कि उनका मिशन "आसान नहीं है और इसका समर्थन और सम्मान किया जाना चाहिए।"

इसके अतिरिक्त, उन्होंने विश्व नेताओं से उपचार और चिकित्सा अनुसंधान में निवेश करने का आह्वान किया, "ताकि स्वास्थ्य सेवा प्रणाली समावेशी हो और सबसे गरीब और सबसे कमजोर लोगों के प्रति चौकस हों।"

हमेशा की तरह, संत पापा ने विश्वासियों से दुनिया में शांति के लिए प्रार्थना करने को कहा, विशेष रूप से "पीड़ित यूक्रेन में हो रहे हमलों से कई नागरिक मारे गए हैं, जिनमें से कई बच्चे हैं।"

यह अपील राज्यों और अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के साथ संबंधों के लिए वाटिकन के सचिव, महाधर्माध्यक्ष पॉल रिचर्ड गलाघेर द्वारा रूसी संघ के विदेश मंत्री, सर्गेई लावरोव के साथ टेलीफोन पर बात करने के दो दिन बाद आई है।

संत पापा फिर गाजा को याद किया, "जहाँ लोग अकल्पनीय परिस्थितियों में बिना आश्रय के, बिना भोजन के, बिना पीने का पानी के रहने को मजबूर हैं।" उन्होंने बातचीत को फिर से शुरू करने, बंधकों की रिहाई और "हथियारों को चुप कराने" का आह्वान किया।

उन्होंने आगे कहा, "आइए हम पूरे मध्य पूर्व में, सूडान और दक्षिण सूडान में, कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य में और भूकंप से बुरी तरह प्रभावित बर्मा में शांति के लिए प्रार्थना करें।" संत पापा ने हैती में मारे गए दो धर्मबहनों को भी श्रद्धांजलि दी और देश में "भड़क रही" हिंसा की निंदा की।

इसके अलावा, शांति और विकास के लिए खेल के इस विश्व दिवस पर, संत पापा ने उम्मीद जताई कि "खेल शांति और सामाजिक समावेश की ज़रूरत वाले बहुत से लोगों के लिए उम्मीद की निशानी होगी"। अंत में, उन्होंने रेबिबिया महिला जेल के कैदियों को उनके द्वारा भेजे गये कार्ड के लिए धन्यवाद दिया।

