संत पापा ने लातेरन विश्वविद्यालय का समर्थन करने हेतु धर्माध्यक्षों को आमंत्रित किया

वाटिकन सिटी, मंगलवार 8 अप्रैल 2025 : पोंटिफ़िकल लातेरन यूनिवर्सिटी (पीयूएल) वसंत ऋतु के कार्यक्रमों के एक समृद्ध कार्यक्रम की तैयारी कर रही है, जिसका समापन 15 मई को एक ‘ओपन डे’ के साथ होगा, जिसमें भावी छात्रों के लिए इसके संकायों, डिग्री पाठ्यक्रमों और सुविधाओं का प्रदर्शन किया जाएगा।

इसी दिन धर्मशास्त्र के प्रोफेसरों की पहचान और मिशन की खोज करने वाला एक महत्वपूर्ण धर्मशास्त्रीय सम्मेलन भी होगा, जो 2024 के अंत में वेटिकन के संस्कृति और शिक्षा विभाग द्वारा आयोजित "धर्मशास्त्र के भविष्य" पर अंतर्राष्ट्रीय कांग्रेस के निष्कर्षों से प्रेरित विषय है।

अकादमिक उत्कृष्टता के केंद्र और कलीसिया के मिशन में एक महत्वपूर्ण साधन के रूप में अपनी दोहरी पहचान के प्रति अपनी प्रतिबद्धता के साथ, विश्वविद्यालय 28 अप्रैल को निचेया परिषद की 1700वीं वर्षगांठ मनाएगा, जिसमें एक कार्यशाला होगी जो ख्रीस्तीय इतिहास में इस आधारभूत क्षण पर फिर से विचार करेगी।

यह आयोजन संत पापा फ्राँसिस द्वारा परिषद की प्रासंगिकता, विशेष रूप से विश्वव्यापी संवाद को बढ़ावा देने के संदर्भ में बार-बार उल्लेख किए जाने के अनुरूप है। यह स्पष्ट संकेत है कि पीयूएल न केवल कलीसिया की ऐतिहासिक स्मृति को संरक्षित करता है, बल्कि वर्तमान प्रेरितिक और धार्मिक चिंताओं की सेवा के लिए इसे गतिशील रूप से पुनर्व्याख्या करता है।

विश्वविद्यालय के वसंत कैलेंडर में 10 अप्रैल को एक धर्मसभा दिवस भी शामिल है, जो साझा विवेक और साम्य पर वर्तमान कलीसियाओं की गतिविधियों को प्रतिध्वनित करता है, और 6 मई को हेलसिंकी समझौते की 50वीं वर्षगांठ के अवसर पर एक सम्मेलन आयोजित किया जाएगा, जो विश्वविद्यालय के अंतःविषय फोकस और इसके शांति विज्ञान कार्यक्रम के माध्यम से वैश्विक मुद्दों के साथ इसके जुड़ाव को उजागर करेगा।

ये घटनाएँ एक व्यापक मिशन का हिस्सा हैं, जिस पर संत पापा फ्राँसिस ने हाल ही में एक पत्र में जोर दिया है, जिसे उन्होंने अस्पताल में भर्ती होने से पहले प्रेरितिक राजदूतावासों को भेजा था, जिसमें उन्होंने दुनिया भर के धर्माध्यक्षों से पोंटिफ़िकल लातेरन यूनिवर्सिटी का समर्थन करने का आह्वान किया था।

पत्र में, संत पापा ने उन्हें याद दिलाया कि "सुसमाचार प्रचार के लिए निरंतर और नवीनीकृत आवेग, जो विविध और हमेशा नई स्थितियों में कलीसिया के मिशन को आगे बढ़ाता है, एक ठोस और विशेषज्ञ धार्मिक और आध्यात्मिक प्रशिक्षण की नींव के बिना सफल नहीं हो सकता है।"

वे कहते हैं "वास्तव में, यह विश्वास की आवश्यक सांस्कृतिक मध्यस्थता की सुविधा प्रदान करता है, जो ज्ञान के अन्य क्षेत्रों के साथ संवाद के लिए खुले प्रतिबिंब में व्यक्त होने पर, येसु मसीह में अपना प्राथमिक और चिरस्थायी स्रोत पाता है और 'प्रकाशना की घटना द्वारा प्रकट वास्तविकता की बहुमुखी समृद्धि के अनुरूप है।"

"इस तरह के विचार के विस्तार के लिए "सांस्कृतिक प्रयोगशाला" कहे जाने वाले सामान्य सेटिंग मुख्य रूप से कलीसियाई विश्वविद्यालय और संकाय हैं, जो अब हर महाद्वीप में मौजूद हैं।" हालांकि, दुनिया के हर शैक्षणिक केंद्र द्वारा किए गए बहुमूल्य योगदान को स्वीकार करते हुए, संत पापा ने "रोम में पोंटिफिकल शैक्षणिक संस्थानों द्वारा निभाई गई विशेष भूमिका" को याद किया।

पत्र में कहा गया है, "ये विश्वविद्यालय, एथेनियम और संस्थान, जो अक्सर एक धार्मिक परिवार के करिश्मे को व्यक्त करते हैं, सदियों से पूरी कलीसिया के लाभ के लिए प्रशिक्षण और अनुसंधान के अवसर प्रदान करते रहे हैं।"

संत पापा ने कहा, "इन संस्थानों में, मैं पोंटिफिकल लातेरन विश्वविद्यालय को उजागर करना चाहता हूँ, जो 250 वर्षों से अधिक समय से अपनी शैक्षिक सेवा प्रदान कर रहा है और संत पापा के साथ अपने विशेष बंधन के कारण, रोम के धर्माध्यक्ष के विश्वविद्यालय की उपाधि रखता है।"

इसलिए, पत्र में इस बात पर जोर दिया गया है कि "यह वांछनीय है कि हर साल, रोम के पोंटिफिकल विश्वविद्यालयों और संकायों में छात्रों को भेजते समय, धर्मप्रांत, धार्मिक संस्थान और लोकधर्मी एसोसिएशन पोंटिफिकल लातेरन विश्वविद्यालय पर विशेष ध्यान दें, जहां युवा लोग दर्शनशास्त्र, धर्मशास्त्र, प्रेरितिक धर्मशास्त्र, कैनन लॉ और तुलनात्मक नागरिक कानून, और शांति एवं पारिस्थितिक अध्ययन के तहत अपने अध्ययन को गहरा कर सकते हैं।"

संत पापा फ्राँसिस ने अपने पत्र को विराम देते हुए लिखा कि "जब छात्रों को रोम भेजना संभव नहीं होता है, तब मैं आपसे अनुसंधान के माध्यम से हमारे अल्मा मेटर का सक्रिय रूप से समर्थन करके कलीसिया के प्रशिक्षण के मिशन में भाग लेने के लिए कहूँगा।

2023-2024 शैक्षणिक वर्ष में, लातेरन विश्वविद्यालय में 1,137 छात्र और 139 प्रोफेसर थे। इसकी शैक्षणिक संरचना में शामिल हैं: धर्मशास्त्र और दर्शनशास्त्र के संकाय, इंस्टीट्यूटम यूट्रिस्क यूरिस, कैनन लॉ और सिविल लॉ के संकाय, रिडेम्प्टर होमिनिस पास्टोरल इंस्टीट्यूट, शांति और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग विज्ञान में अध्ययन कार्यक्रम, और पारिस्थितिकी और पर्यावरण में अध्ययन कार्यक्रम - हमारे आम घर की देखभाल और सृष्टि की सुरक्षा।

इसके अतिरिक्त, इसमें स्वायत्त शैक्षणिक प्रबंधन के साथ कई संबद्ध संस्थान हैं, जैसे कि पोंटिफ़िकल हायर इंस्टीट्यूट ऑफ़ मोरल थियोलॉजी - अल्फोन्सियन अकादमी; पोंटिफ़िकल पैट्रिस्टिक इंस्टीट्यूट ऑगस्टिनियनुम, और पोंटिफ़िकल इंस्टीट्यूट ऑफ़ थियोलॉजी ऑफ़ कॉन्सेक्रेटेड लाइफ़ क्लारेतियानम, जो एक बहुआयामी शैक्षिक केंद्र के रूप में इसकी स्थिति को मजबूत करता है।

