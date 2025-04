क्रिस्म मिस्सा में संत पापा : पुरोहितों की खुशी के लिए प्रार्थना

वाटिकन न्यूज

वाटिकन सिटी, गुरुवार 17 अप्रैल 2025 : "हम पुरोहितों के लिए, जयंती वर्ष हमारे हृदयपरिवर्तन के मार्ग पर एक नई शुरुआत के लिए एक विशिष्ट आह्वान का प्रतिनिधित्व करता है।" संत पापा फ्राँसिस ने संत पेत्रुस महागिरजाघऱ में क्रिस्म मिस्सा के दौरान पवित्र गुरुवार की सुबह अपने प्रवचन में इस पर जोर दिया। संत पापा ने कार्डिनल दोमेनिको कालकानो को पवित्र मिस्सा की अध्यक्षता करने और अपने प्रवचन को पढ़ने के लिए अपने प्रतिनिधि के रूप में चुना था।

प्रवचन में, संत पापा ने इस बात पर जोर दिया कि "हम पुरोहितों का अपना इतिहास है।" पवित्र गुरुवार को, जब हम अपने अभिषेक में किए गए वादों को नवीनीकृत करते हैं। "यदि हम उसे हमें सिखाने दें, तो हमारा मंत्रालय आशा का एक हिस्सा बन जाता है, क्योंकि हमारी प्रत्येक कहानी में ईश्वर एक जयंती खोलते हैं: एक समय और अनुग्रह का एक नखलिस्तान।"

उन्होंने आगे कहा, कि हम पुरोहितों के लिए, जयंती वर्ष फिर से शुरू करने का एक महत्वपूर्ण क्षण है।

उन्होंने कहा कि आशा के तीर्थयात्रियों के रूप में, "हम याजकवाद को पीछे छोड़ने और आशा के अग्रदूत बनने के लिए बुलाये गये हैं।"

संत पापा ने आश्चर्य व्यक्त करते हुए कहा कि चरवाहा जो अपने लोगों से प्यार करता है, "किसी भी कीमत पर आम सहमति और अनुमोदन नहीं चाहता है," उन्होंने याद दिलाया कि "प्यार की निष्ठा दिलों को बदल देती है।"

इस प्रकार, उन्होंने प्रोत्साहित किया, "हम यहाँ अपने लिए कुछ बनाने और अभिषेक में किये गये 'आमेन' को दोहराने के लिए एकत्र हुए हैं।"

उन्होंने कहा, "येसु का दुख, मृत्यु और पुनरुत्थान, जिसे हम फिर से जीने वाले हैं, वह मिट्टी है जो कलीसिया और उसके भीतर, हमारे पुरोहिताई मंत्रालय को मजबूती से बनाए रखती है।"

संत पापा ने कहा कि प्रत्येक पुरोहित का ईश्वर के वचन के साथ एक स्थायी संबंध होता है। उन्होंने कहा, "हम इसे दूसरों की सेवा में लगाते हैं, केवल तब, जब बाइबिल हमारा पहला घर बना रहे।"

उन्होंने आश्चर्य व्यक्त किया कि इसके भीतर, हममें से प्रत्येक के पास कुछ ऐसे पृष्ठ हैं जो दूसरों की तुलना में हमें अधिक प्रभावित करते हैं। "यह सुंदर और महत्वपूर्ण है! हम दूसरों को भी ऐसे पृष्ठ खोजने में मदद करते हैं जो उनके जीवन को प्रभावित करते हैं: जैसे कि नवविवाहित जोड़े, जब वे अपनी शादी के लिए पाठ चुनते हैं; या वे जो शोक मना रहे हैं और अपने किसी प्रियजन को ईश्वर की दया और सामुदायिक प्रार्थना में सहभागी होने के लिए मार्ग खोज रहे हैं।"

उन्होंने सुझाव दिया कि इससे भी अधिक आश्चर्यजनक बात यह है कि हमारे प्रत्येक सफ़र की शुरुआत में, आम तौर पर बुलाहट का एक पृष्ठ होता है। "जब भी हम इस पृष्ठ को पढ़ते हैं, तो ईश्वर हमें बुलाते हैं, बशर्ते हम इसे संजोकर रखें और अपने प्रेम को ठंडा न होने दें।"

संत पापा ने वहां उपस्थित भाईयों और बहनों से आग्रह किया कि वे विश्वासियों को प्रभु की सांत्वनापूर्ण याद दिलाते रहें: 'देखो, मैं सभी चीज़ों को नया बना रहा हूँ।'

इसके अलावा, संत पापा ने याद दिलाया कि पवित्र आत्मा याजकीय सेवा का मूक नायक बना हुआ है। उन्होंने कहा, "जब हमारे शब्द हमारे जीवन में वास्तविकता बन जाते हैं, तो लोग पवित्र आत्मा की उपस्थिति को महसूस करते हैं।"

Thank you for reading our article. You can keep up-to-date by subscribing to our daily newsletter. Just click here