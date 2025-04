इटली तीर्थयात्रियों के नाम संत पापा का संदेश

वाटिकन सिटी

संत पापा फ्रांसिस ने इटली के ग्रोस्तेतो पितिलयानो-सोवाना और ओरबेतेल्लो धर्मप्रांत से रोम की तीर्थयात्रा कर रहे विश्वासियों के नाम अपने संदेश प्रेरिष किया।

संत पापा ने अपने संदेश में इटली के तीर्थयात्रियों को कहा कि मैं आपके नये धर्माध्यक्ष बेर्नादिनो जोरदानो का अभिवादन करता हूँ, जो आपके संग जयंती की तीर्थयात्रा में सहभागी हो रहे हैं।

“पवित्र द्वार से होकर गुजरने वाले हर विश्वासी के विश्वास का नवीनीकरण हो, ताकि हम चरवाहे और झुंड एक साथ चल सकें।”

संत पापा ने अपने संदेश में विशेष रूप उन लोगों की याद करते हुए शुभकामनाएँ अर्पित कीं जो बीमार और बुजुर्ग हैं: “आइये हम इस परीक्षा की घड़ी में क्रूसित प्रभु येसु के बारे में चिंतन करें, जो सांत्वना और मुक्ति के स्रोत हैं।”

इतलावी विश्वासियों के नाम दिये गये अपने संदेश को संत पापा ने सभी विश्वासियों के संदर्भ में रखते हुए कहा कि दुनिया की कठिनाइयाँ जिन्हें हम देखते और अपने हृदय में महसूस करते हैं, हम विश्वास और प्रार्थना में दृढ़ बने रहते हुए उनका का सामना करें, तथा प्रतिदिन उस आशा का साक्ष्य दें जो हमें पृथ्वी का नमक बनाती है।”

संत पापा फ्रांसिस ने सभी विश्वासियों को कुंवारी मरियम के हाथों में समर्पित करते हुए, अपने लिए प्रार्थना का अनुरोध किया और सभी संरक्षक संतों की मध्यस्थता से विश्वासियों के लिए प्रार्थना करते हुए अपना प्रेरितिक आर्शीवाद प्रेषित किया।

