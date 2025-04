पास्का जागरण पर संत पापा: पुनरुत्थान की रोशनी हमारे दिलों को रोशन करे

वाटिकन न्यूज

वाटिकन सिटी, रविवार 20 अप्रैल 2025 : शनिवार 19 अप्रैल की शाम संत पेत्रुस महागिरजाघर में पास्का जागरण के दौरान कार्डिनल मंडल के डीन कार्डिनल जोवान्नी बत्तिस्ता रे द्वारा पढ़े गए प्रवचन में, संत पापा फ्राँसिस ने इस बात पर जोर दिया कि कैसे "पुनरुत्थान का प्रकाश हमारे मार्ग में हमारे एक-एक कदम को रोशन करता है", इतिहास के अंधेरे को तोड़ता है और हमारे दिलों में चमकता है। कार्डिनल रे ने संत पापा फ्राँसिस की ओर से पास्का जागरण समारोह की अध्यक्षता की, जो हाल के महीनों में अपनी सांस की बीमारियों से उबरने के लिए अपनी सार्वजनिक गतिविधियों को सीमित कर रहे हैं।

समारोह शुरू होने से पहले, संत पापा ने प्रार्थना में कुछ समय बितान के लिए और पास्का जागरण समारोह समारोह के लिए आये विश्वासियों का अभिवादन करने के लिए संत पेत्रुस महागिरजाघर का संक्षिप्त दौरा किया। महागिरजाघर और बाहर चौक में पाँच हज़ार से ज़्यादा श्रद्धालु एकत्र हुए।

प्रवचन पढ़ने से पहले कार्डिनल रे ने निम्नलिखित शब्द कहे: "संत पापा फ्राँसिस आध्यात्मिक रूप से हमारे साथ हैं। उनके आदेशानुसार मैं उनके द्वारा तैयार किया गया प्रवचन पढ़ रहा हूँ।"

रात हो चुकी है, जैसे पास्का की मोमबत्ती धीरे-धीरे वेदी की ओर बढ़ रही है। पास्का उद्घोषणा का गीत दिल से खुशी मनाने का आह्वान करता है, "खुश हो जाओ, पृथ्वी खुश हो, जैसे महिमा उस पर बरस रही है, अपने शाश्वत राजा के प्रकाश से जगमगा रही है... उदासी और अंधकार का अंत जानते हुए" (उद्घोषणा)। रात के आखिरी घंटों में वे घटनाएँ घटती हैं जिनका वर्णन हमने अभी-अभी सुना। (सीएफ लूक 24:1-12) पुनरुत्थान का दिव्य प्रकाश चमकना शुरू होता है और जैसे ही सूरज उगने वाला होता है,प्रभु मृत्यु से जीवन में प्रवेश करते है। भोर की पहली किरण से पता चलता है कि येसु की कब्र के सामने रखा बड़ा पत्थर लुढ़क गया है, जबकि कुछ शोकित महिलाएँ, कब्र की ओर जा रही हैं। शिष्यों की घबराहट और भय अभी भी अंधकार से घिरा हुआ है। सब कुछ रात में होता है।

संत पापा ने कहा कि इस प्रकार पास्का जागरण हमें याद दिलाता है कि पुनरुत्थान का प्रकाश कदम दर कदम हमारे मार्ग को रोशन करता है; यह इतिहास के अंधेरे को तोड़ता है और हमारे दिलों में चमकता है, सभी विजयवाद से रहित एक विनम्र विश्वास की प्रतिक्रिया की मांग करता है। मृत्यु से जीवन तक प्रभु का मार्ग एक शानदार घटना नहीं है जिसके द्वारा ईश्वर अपनी शक्ति दिखाते हैं और हमें उन पर विश्वास करने के लिए मजबूर करते हैं। येसु के लिए, यह एक आसान यात्रा का अंत नहीं था जो कलवारी को दरकिनार कर दे। न ही हमें इसे ऐसे ही और बिना सोचे-समझे अनुभव करना चाहिए। इसके विपरीत, पुनरुत्थान प्रकाश के छोटे बीजों की तरह है जो धीरे-धीरे और चुपचाप हमारे दिलों में जड़ें जमाता है। ईश्वर की यह "शैली" हमें उस असंबद्ध धर्मनिष्ठता से मुक्त करती है जो गलत तरीके से कल्पना करती है कि जादू की तरह प्रभु का पुनरुत्थान सब कुछ हल कर देता है। इससे कहीं दूर: हम पास्का का समारोह तब तक नहीं मना सकते जब तक कि हमारे दिलों में बसी रातों और मौत की छायाओं से निपटना जारी न रहे जो अक्सर हमारी दुनिया पर छा जाती हैं। मसीह ने वास्तव में पाप पर विजय प्राप्त की और मृत्यु को नष्ट कर दिया, फिर भी हमारे सांसारिक इतिहास में उनके पुनरुत्थान की शक्ति अभी भी पूरी हो रही है। और वह पूर्ति, प्रकाश के एक छोटे से बीज की तरह, हमें सौंपी गई है, ताकि हम उसकी रक्षा करें और उसे बढ़ाएँ।

भाइयो और बहनो, खास तौर पर इस जयंती वर्ष के दौरान, हमें अपने अंदर पास्का की आशा को अपने जीवन और दुनिया में खिलने देने के आह्वान को दृढ़ता से महसूस करना चाहिए! जब मृत्यु का विचार हमारे दिलों पर भारी पड़ता है, जब हम अपनी दुनिया में बुराई की काली छाया को बढ़ते हुए देखते हैं, जब हम अपने शरीर और अपने समाज में स्वार्थ या हिंसा के घावों को महसूस करते हैं, तो हमें हिम्मत नहीं हारनी चाहिए, बल्कि इस रात के संदेश पर वापस लौटना चाहिए। प्रकाश चुपचाप चमकता है, भले ही हम अंधेरे में हों; नया जीवन और अंततः स्वतंत्र दुनिया का वादा हमारा इंतजार कर रहा है; और एक नई शुरुआत, चाहे वह कितनी भी असंभव क्यों न लगे, हमें आश्चर्यचकित कर सकती है, क्योंकि मसीह ने मृत्यु पर विजय प्राप्त की है।

यह संदेश हमारे दिलों को नई आशा से भर देता है। क्योंकि जी उठे येसु में हमें यह निश्चितता है कि हमारा व्यक्तिगत इतिहास और हमारा मानव परिवार, भले ही अभी भी एक अंधेरी रात में डूबा हुआ है जहाँ रोशनी दूर और मंद लगती है, फिर भी ईश्वर के हाथों में है। अपने महान प्रेम में, वह हमें लड़खड़ाने नहीं देगा, या बुराई को अंतिम शब्द कहने की अनुमति नहीं देगा। साथ ही, यह आशा, जो पहले से ही मसीह में पूरी हो चुकी है, हमारे लिए एक लक्ष्य बनी हुई है जिसे प्राप्त किया जाना है। फिर भी यह हमें सौंपा गया है ताकि हम इसके लिए विश्वसनीय गवाही दे सकें, ताकि ईश्वर का राज्य वर्तमान में महिलाओं और पुरुषों के दिलों में अपना रास्ता खोज सके। जैसा कि संत अगुस्टीन हमें याद दिलाते हैं, "हमारे प्रभु येसु मसीह का पुनरुत्थान उन लोगों के लिए नया जीवन है जो उन पर विश्वास करते हैं; उनके दुख और पुनरुत्थान के इस रहस्य को आपको अच्छी तरह से जानना चाहिए और अपने जीवन में इसका अनुकरण करना चाहिए" (उपदेश 231, 2)। हमें अपने जीवन में पास्का पर चिंतन करना चाहिए और आशा के संदेशवाहक, आशा के निर्माता बनना चाहिए, भले ही मृत्यु की कितनी भी हवाएँ हमें झकझोर रही हों।

हम अपने शब्दों से, अपने छोटे-छोटे दैनिक कार्यों से, सुसमाचार से प्रेरित निर्णयों से ऐसा कर सकते हैं। हमारा पूरा जीवन आशा की उपस्थिति हो सकता है। हम उन लोगों के लिए प्रभु की उपस्थिति बनना चाहते हैं, जिनमें प्रभु में विश्वास की कमी है, जिन्होंने अपना रास्ता खो दिया है, जिन्होंने हार मान ली है या जीवन के बोझ तले दबे हुए हैं; जो अकेले हैं या अपने दुखों से अभिभूत हैं; हमारी दुनिया के सभी गरीबों और उत्पीड़ितों के लिए; उन कई महिलाओं के लिए जिन्हें अपमानित किया जाता है और मार दिया जाता है; अजन्मे बच्चों और बच्चों के लिए जिनके साथ दुर्व्यवहार किया जाता है; और युद्ध के पीड़ितों के लिए। उन सभी के लिए, आइए हम पास्का की आशा लेकर आएं!

मुझे तेरहवीं शताब्दी के एंटवर्प के रहस्यवादी हेडविच के बारे में सोचना अच्छा लगता है, जो प्रेमगीतों से प्रेरित होकर, अपने प्रिय की अनुपस्थिति पर अपने दुख का वर्णन करती है और प्यार की वापसी का आह्वान करती है ताकि - जैसा कि वह कहती है - "मेरे अंधेरे में एक मोड़ आ सकता है।"

पुनर्जीवित मसीह मानव इतिहास में निर्णायक मोड़ है। वे ऐसी आशा हैं जो कभी फीका नहीं पड़ता। वे वह प्रेम हैं जो सदा हमारे साथ हैं और हमें सहारा देते हैं। वे इतिहास का भविष्य हैं, वे अंतिम मंजिल हैं जिसकी ओर हम चलते हैं, उस नए जीवन में स्वागत किया जाना है जिसमें प्रभु स्वयं हमारे सभी आँसू पोंछ देंगे और "मृत्यु, शोक, विलाप और पीड़ा नहीं रहेगी।" (प्रकाशना 21:4) और यह हम पर निर्भर करता है कि हम इस पास्का की आशा, इस "मोड़" की घोषणा करें जहाँ अंधकार प्रकाश बन जाता है।

बहनों, भाइयों, पास्का का मौसम आशा का समय है। "अभी भी डर है, अभी भी पाप के बारे में दर्दनाक जागरूकता है, लेकिन पास्का अच्छी खबर लाता है, हालांकि दुनिया में चीजें बदतर होती दिख रही हैं, लेकिन बुराई पर पहले ही विजय प्राप्त हो चुकी है। पास्का हमें यह पुष्टि करने की अनुमति देता है कि भले ही ईश्वर बहुत दूर लगते हैं और भले ही हम कई छोटी-छोटी चीजों में व्यस्त रहते हैं, हमारे प्रभु हमारे साथ सड़क पर चलते हैं... इस प्रकार जीवन के माध्यम से हमारे रास्ते पर आशा की कई किरणें अपना प्रकाश डालती हैं।"

"आइए हम पुनर्जीवित प्रभु के प्रकाश के लिए जगह बनाएं! और हम दुनिया के लिए आशा के निर्माता बनेंगे!"

