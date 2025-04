अस्पताल का कमरा और बिस्तर, जहां प्रभु हमसे बातें करते हैं, संत पापा फ्राँसिस

वाटिकन न्यूज

वाटिकन सिटी, सोमवार 7 अप्रैल 2025 (रेई) : 5-6 अप्रैल को आयोजित बीमारों और स्वास्थ्य सेवा की दुनिया को समर्पित जयंती कार्यक्रम में 90 से ज़्यादा देशों से बड़ी संख्या में मरीज, डॉक्टर, नर्स, फार्मासिस्ट, स्वास्थ्य सेवा कर्मी और तकनीशियन भाग लेने के लिए अनन्त शहर रोम आये हुए थे।

रविवार, 6 अप्रैल को संत पेत्रुस महागिरजाघऱ के प्रांगण में करीब बीस हजार बीमार और स्वास्थ्य सेवा कर्मियों के लिए पवित्र मिस्सा समारोह का अनुष्ठान महाधर्माध्यक्ष फिसिकेला ने किया और इस अवसर के लिए संत पापा फ्राँसिस द्वारा लिखित प्रवचन को पढ़ा। हमेशा की तरह, संत पापा ने विश्वासियों से दुनिया में शांति के लिए, युद्धरत देशों के लिए प्रार्थना करने को कहा।

इस अवसर पर संत पापा ने सोशल मीडिया के प्लेटफार्म एक्स पर निम्नलिखित पांच संदेश लिखाः

1ला संदेश : “प्रिय डॉक्टरों, नर्सों और स्वास्थ्य सेवा कर्मियों, अपने रोगियों की देखभाल करते समय, प्रभु आपको कृतज्ञता, दया और आशा के माध्यम से अपने जीवन को नवीनीकृत करने का लगातार अवसर प्रदान करते हैं”। #जुबली

2 रा संदेश : “प्रिय बीमार भाइयों और बहनों, मेरे जीवन के इस समय में मेरे और आपके बीच बहुत कुछ समान है : बीमारी का अनुभव, कमजोरी, बहुत सी चीजों में दूसरों पर निर्भर रहना और उनके समर्थन की आवश्यकता।” #जुबली

3रा संदेश : “अस्पताल का कमरा और बीमार बिस्तर भी ऐसे स्थान हो सकते हैं जहाँ हम प्रभु की आवाज़ सुनते हैं जो हमसे बात करते हैं: "देखो, मैं एक नया कार्य करने जा रहा हूँ। वह प्रारंभ हो चुका है, क्या तुम उसे नहीं समझते?" (इसायाह 43:19) इस तरह, हम अपने विश्वास को नवीनीकृत और मजबूत करते हैं।” #जुबली

4था संदेश : “संत योहन के सुसमाचार से लिया गया आज का पाठ (8:1-11) हमें व्यभिचार में पकड़ी गई महिला के प्रकरण को प्रस्तुत करता है। जबकि शास्त्री और फरीसी उसे पत्थर मारना चाहते हैं, येसु उस स्त्री की खोई हुई सुन्दरता को पुनः स्थापित करते हैं और उसके लिए एक नई कहानी लिखते हैं।”

5वां संदेश : “आइए, हम शहीद यूक्रेन, मध्य पूर्व, सूडान और दक्षिण सूडान, कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य, म्यांमार, जो हाल ही में भूकंप से पीड़ित है, और हैती में शांति के लिए एक साथ प्रार्थना करें, जहां हिंसा जारी है, जहां कुछ दिनों पहले दो धर्मबहनों की हत्या कर दी गई थी।”

Thank you for reading our article. You can keep up-to-date by subscribing to our daily newsletter. Just click here