कार्डिनलों की तीसरी आम सभा, कलीसिया पर विचार-विमर्श

वाटिकन सिटी

वाटिकन सिटी, शुक्रवार, 25 अप्रैल 2025 (रेई, वाटिकन रेडियो): रोम में उपस्थित 113 कार्डिनलों ने गुरुवार प्रातः अपनी तीसरी आम सभा में भाग लिया तथा घोषणा की कि कौन नवीन सन्त पापा के चुनाव से पहले दो पूर्व-सम्मेलनों में चिन्तन प्रस्तुत करेगा।

वाटिकन स्थित परमधर्मपीठीय प्रेस कार्यालय के निदेशक, मातेओ ब्रूनी ने गुरुवार को पत्रकारों को कार्डिनलों की तीसरी आम सभा पर आलोकित किया। उन्होंने कहा कि नए धर्मसभा हॉल में सभा के लिए 113 कार्डिनल मौजूद थे, जो सुबह 9:00 बजे प्रार्थना के साथ शुरू हुई और आधे घंटे के ब्रेक सहित दोपहर 12:00 बजे समाप्त हुई। उन्होंने बताया कि जिन कार्डिनलों ने अभी तक ऐसा नहीं किया था, उन्होंने प्रेरितिक संविधान यूनिवर्सी दोमिनिची ग्रेजिस के अनुसार शपथ ली।

परमधर्मपीठीय प्रेस कार्यालय के निदेशक ने बताया कि कार्डिनलों ने निर्णय लिया कि कार्डिनल केविन फैरेल के स्थान पर कार्डिनल विक्टर मैनुअल फर्नांडीज नोवेमदियालेस के छठे दिन ख्रीस्तयाग की अध्यक्षता करेंगे। वे इस बात पर भी सहमत हुए कि रोम के सन्त पौल महागिरजाघर के प्रधान पुरोहित फादर दोनातो ओग्लियारी, ओ.एस.बी., सोमवार को पहला चिन्तन प्रस्तुत करेंगे, और परमधर्मपीठीय निवास के पूर्व प्रवचनकर्त्ता कार्डिनल रानिएरो कान्तालामेसा, सम्मेलन की शुरुआत में दूसरा चिन्तन प्रस्तुत करेंगे, जिसकी तिथि अभी तय नहीं की गई है।

निदेशक श्री ब्रूनी ने बताया कि इसके अतिरिक्त, कार्डिनलों ने यूनिवर्सी दोमिनिची ग्रेजिस के पैरा 1से 23 तक पढ़े, और फिर कलीसिया और विश्व के बारे में बातचीत शुरू की। उन्होंने यह भी बताया कि अगला आम सम्मेलन शुक्रवार सुबह 9:00 बजे होगा।

उन्होंने बताया कि गुरुवार को दोपहर 1:00 बजे तक 61,000 लोग दिवंगत सन्त पापा फ्रांसिस को अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करने पहुँचे। शनिवार को सन्त पापा फ्रांसिस के अंतिम संस्कार के बाद, कलीसिया की लोकोपकारी और धर्मार्थ गतिविधियों के कई प्राप्तकर्ता उनके ताबूत का स्वागत करने और श्रद्धांजलि अर्पित करने हेतु रोम के मरियम महागिरजाघर की सीढ़ियों पर खड़े होंगे। परमधर्मपीठीय प्रेस के एक बयान के अनुसार, यह पहल याद दिलाती है कि "गरीबों के लिए ईश्वर के दिल में एक विशेष स्थान है" और सन्त पापा फ्राँसिस की कलीसियाई सेवा और प्रेरिताई को याद करने का प्रयास करती है, जिन्होंने फ्रांसिस नाम इसलिए चुना था "ताकि गरीबों और हाशिये पर जीवन यापन करनेवालों को कभी न भूलाया जाये।"

श्री ब्रूनी ने कहा कि शनिवार, 26 अप्रैल को रात 9:00 बजे मरियम महागिरजाघर के प्राँगण में रोज़री माला विनती का आयोजन किया जाएगा। उन्होंने यह भी कहा कि सन्त पापा फ्रांसिस के अन्तयेष्टि संस्कार की धर्मविधि निजी तौर पर होगी। रविवार, 27 अप्रैल की सुबह से, श्रद्धालु मरियम महागिरजाघर में सन्त पापा फ्रांसिस की समाधि पर श्रद्धान्जलि अर्पित कर सकेंगे।

