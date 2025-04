कॉन्क्लेव: कौन अगले संत पापा का चुनाव करेंगे?

वाटिकन न्यूज़

वाटिकन सिटी, बुधवार 30 अप्रैल 2025 : कार्डिनल मंडल के 135 निर्वाचक कार्डिनल पांच महाद्वीपों के 71 अलग-अलग देशों से आते हैं।

उनमें से तीन-चौथाई से ज़्यादा (108) संत पापा फ्राँसिस द्वारा नियुक्त किए गए थे, जबकि 22 बेनेडिक्ट सोलहवें द्वारा बनाए गए थे और संत पापा जॉन पॉल द्वितीय द्वारा पाँच कार्डिनल बनाये गये हैं, वे हैं: फ्रांसीसी कार्डिनल फिलिप बारबारिन, क्रोएशियाई कार्डिनल जोसिप बोज़ानिक, बोस्निया और हर्ज़ेगोविना से कार्डिनल विंको पुलजिक और घाना से कार्डिनल पीटर टर्कसन।

संत पापा फ्राँसिस ने अपने 12 साल के परमाध्यक्षीय काल के दौरान कार्डिनल मंडल को महत्वपूर्ण रूप से नया स्वरूप दिया, जिससे यह कम यूरोप-केंद्रित और अधिक अंतरराष्ट्रीय निकाय बन गया। यह दिवंगत संत पापा फ्राँसिस के काथलिक धर्म के गुरुत्वाकर्षण के केंद्र को वैश्विक दक्षिण की ओर स्थानांतरित करने के व्यक्तिगत झुकाव को दर्शाता है, जिसमें "परिधीय क्षेत्रों" पर ध्यान केंद्रित किया गया है, और व्यापक प्रवृत्ति यह है कि भविष्य की कलीसिया संभवतः गैर-यूरोपीय चेहरा होगी।

पहली बार, 12 देशों का प्रतिनिधित्व उनके मूल कार्डिनल निर्वाचकों द्वारा किया जाएगा। उनमें शामिल हैं: हैती से कार्डिनल चिबली लैंग्लोइस; केप वेर्दे से कार्डिनल अरलिंडो फर्टाडो गोम्स; मध्य अफ्रीकी गणराज्य से कार्डिनल डायडोने नज़ापालिंगा; पापुआ न्यू गिनी से कार्डिनल जॉन रिबट; मलेशिया से कार्डिनल सेबेस्टियन फ्रांसिस; स्वीडन से कार्डिनल एंडर्स आर्बोरेलियस; लक्ज़मबर्ग से कार्डिनल जीन-क्लाउड होलेरिक; तिमोर लेस्ते से कार्डिनल वर्जिलियो डो कार्मो दा सिल्वा; सिंगापुर से कार्डिनल विलियम सेंग ची गोह; पराग्वे से कार्डिनल एडलबर्टो मार्टिनेज फ्लोरेस, दक्षिण सूडान से कार्डिनल स्टीफन अमेयु मार्टिन मुल्ला, तथा सर्बिया से कार्डिनल लादिस्लाव नेमेट।

हालाँकि, कार्डिनल मंडल में यूरोप का अभी भी महत्वपूर्ण स्थान है। पुराने महाद्वीप का प्रतिनिधित्व 53 कार्डिनल निर्वाचकों द्वारा किया जाता है (जिनमें से कुछ गैर-यूरोपीय देशों के महाधर्मप्रांतों और धर्मप्रांतों के प्रमुख हैं, या विदेश में या कूरिया में प्रेरितिक राजदूत के रूप में सेवा देते हैं), इटली में अभी भी कार्डिनलों की सबसे बड़ी संख्या 19 है, उसके बाद फ्रांस से 6 और स्पेन से 5 कार्डिनल हैं।

अमेरिका से 37 कार्डिनल, एशिया से 23, अफ्रीका से 18 और ओशिनिया से 4 कार्डिनल हैं।

37 कार्डिनल निर्वाचक अमेरिका से हैं (उत्तरी अमेरिका से 16, मध्य अमेरिका से 4 और दक्षिण अमेरिका से 17, एशिया से 23, अफ्रीका से 18 और ओशिनिया से 4 कार्डिनल हैं।

इस प्रकार, जबकि यूरोपीय कार्डिनल अभी भी कॉन्क्लेव में इकट्ठा होने वाले लोगों में से अधिकांश का प्रतिनिधित्व करते हैं, "बाकी दुनिया" अब स्पष्ट रूप से यूरोप से आगे निकल गई है, जिसमें अमेरिका ने अपने "पलड़े" को काफी हद तक बढ़ा दिया है।

हालांकि अकेले क्षेत्रीय प्रतिनिधित्व नए परमाध्यक्ष के चुनाव के परिणाम को निर्धारित नहीं करेगा, जो अन्य महत्वपूर्ण कारकों से भी प्रभावित होता है, लेकिन परमाध्यक्ष की भूमिका के वैश्विक प्रभाव को देखते हुए भौगोलिक पहलू को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है।

निर्वाचकों की आयु के संबंध में, मंडल में सबसे युवा कार्डिनल ऑस्ट्रेलियाई यूक्रेनी मूल के मिकोला बाइचोक हैं, जिनकी आयु 45 वर्ष है, जबकि सबसे बुजुर्ग स्पेन के कार्डिनल कार्लोस ओसोरो सिएरा हैं, जिनकी आयु 79 वर्ष है।

सत्तर के दशक में छह कार्डिनलों का जन्म हुआ: वे हैं रोम धर्मप्रांत के कार्डिनल बाल्डासरे रेना, जो इस नवंबर में 55 वर्ष के हो जाएंगे; कनाडाई कार्डिनल फ्रैंक लियो (1971); संत मरिया मेजर महागिरजाघर के सहायक प्रधानयाजक, लिथुआनियाई कार्डिनल रोलांडस मकरिकस, (1972); अंतरधार्मिक वार्ता के लिए गठित विभाग के प्रीफेक्ट भारतीय कार्डिनल जॉर्ज जैकब कूवाकड, (1973); पुर्तगाली कार्डिनल अमेरिको मैनुअल अल्वेस अगुइर (1973) और इतालवी मूल के कार्डिनल जॉर्जियो मारेंगो (1974), मंगोलिया में उलानबटार के प्रेरितिक प्रीफेक्ट, जिनका पहली बार कॉन्क्लेव में प्रतिनिधित्व किया जाएगा।

अन्य आयु समूहों में 40 के दशक में जन्मे 50 कार्डिनल, 50 के दशक में जन्मे 47 और 60 के दशक में जन्मे 31 कार्डिनल शामिल हैं। सबसे अधिक प्रतिनिधित्व वाला जन्म वर्ष समूह 1947 है, जिसमें 13 कार्डिनल 78 वर्ष या उससे अधिक आयु के हैं।

18 विभिन्न धर्मसमाजों से 33 धर्मसंघी कार्डिनल निर्वाचक हैं। सलेसियन धर्मसमाज पांच सदस्यों के साथ सबसे अधिक प्रतिनिधित्व करता है: कार्डिनल चार्ल्स माउंग बो, कार्डिनल वर्जिलियो डो कार्मो दा सिल्वा, कार्डिनल एंजेल फर्नांडीज आर्टिम, कार्डिनल क्रिस्टोबल लोपेज़ रोमेरो, और कार्डिनल दानियल स्टर्ला बरहोएट। चार कार्डिनल ऑर्डर ऑफ फ्रायर्स माइनर से संबंधित हैः कार्डिनल लुइस कैबरेरा हेरेरा, कार्डिनल पियरबतिस्ता पिज़्ज़ाबल्ला, कार्डिनल जैमे स्पेंगलर और कार्डिनल लियोनार्डो स्टीनर और चार जेसुइट हैः कार्डिनल स्टीफन चाउ सौ-यान, कार्डिनल माइकेल चेर्नी, कार्डिनल जीन-क्लाउड होलेरिक और कार्डिनल एंजेल रॉसी। तीन कॉन्वेंटुअल फ़्रांसिसन हैःकार्डिनल फ़्रांस्वा-ज़ेवियर बस्टिलो, कार्डिनल माउरो गैम्बेटी और कार्डिनल डोमिनिक मैथ्यू।

कॉन्क्लेव में दो डोमिनिकन (कार्डिनल टिमोथी रैडक्लिफ और कार्डिनल जीन-पॉल वेस्को), दो रिडेम्प्टोरिस्ट (कार्डिनल मायकोला बायचोक और कार्डिनल जोसेफ टोबिन), डिवाइन वर्ड मिशनरीज के दो सदस्य (कार्डिनल टारसीसियो किकुची और कार्डिनल लादिस्लाव नेमेट), और कई अन्य मंडलियों से एक-एक सदस्य भी शामिल होंगे: ऑगुस्टिनियन कार्डिनल रॉबर्ट प्रीवोस्ट, कपुचिन कार्डिनल फ्रिडोलिन अंबोंगो बेसुंगु, डिस्काल्ड कार्मेलाइट एंडर्स अर्बोरेलियस कार्डिनल सिस्तेरियन ओरानी जोआओ टेम्पेस्टा, क्लारिसियन कार्डिनल विसेंट बोकालिक इग्लिक, पियुस दसवें सेक्युलर इंस्टीट्यूट के सदस्य कार्डिनल जेराल्ड लैक्रोइक्स, कार्डिनल लेज़रिस्ट बेरहेनियस डेमेरेव सौराफिल, कंसोलाता मिशनरी कार्डिनल जोर्जियो मारेंगो, मिशनरी ऑफ द सेक्रेड हार्ट जॉन रिबैट के कार्डिनल स्कालाब्रिनियन फाबियो बागियो और कार्डिनल स्पिरिटन डियूडोने नज़ापालिंगा।

मतदान देने वाले 135 कार्डिनलों में से दो ने पुष्टि की है कि वे स्वास्थ्य कारणों से कॉन्क्लेव में भाग नहीं ले पाएंगे, जिससे कुल संख्या घटकर 133 हो गई है।

