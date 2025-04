सन्त पापा की अचानक भेंट ने आश्चर्यचकित किया सबको

वाटिकन सिटी

वाटिकन सिटी, शुक्रवार, 11 अप्रैल 2025 (रेई, वाटिकन रेडियो): वाटिकन स्थित सन्त मर्था प्रेरितिक आवास में स्वास्थ्य लाभ पा रहे सन्त पापा फ्राँसिस ने गुरुवार को अचानक सन्त पेत्रुस महागिरजाघर में प्रवेश कर सबको आश्चर्यचकित कर दिया।

सन्त पेत्रुस महागिरजाघर के प्राँगण में बीमार लोगों को समर्पित जयन्ती के अवसर व्हीलचेयर पर अप्रत्याशित रूप से प्रकट होने के ठीक एक सप्ताह बाद, गुरुवार 10 अप्रैल को, सन्त पापा फ्राँसिस एक बार फिर सन्त मर्था प्रेरितिक आवास के बाहर निकले और उन्होंने सन्त पेत्रुस महागिरजाघर में कुछ समय व्यतीत कर सन्त पियुस दसवें की समाधि पर प्रार्थना अर्पित की।

सन्त पेत्रुस महागिरजाघर में सन्त पापा फ्राँसिस की उपस्थिति हालांकि संक्षिप्त थी तथापि ख़बर तुरन्त फैल गई तथा सैकड़ों उनके दर्शन को उमड़ पड़े। इनमें सन्त पेत्रुस कारखाने से संलग्न कुछ पुनर्स्थापक भी थे जो इस समय कारखाने द्वारा सम्पादित कुछेक योजनाओं पर सुरक्षात्मक स्क्रीन के पीछे काम कर रहे थे, उन्हें भी सन्त पापा से हाथ मिलाने का अवसर मिला।

बच्चे भी सन्त पापा का आशीर्वाद लेने आगे आए तथा जयंती वर्ष के लिए रोम आने वाले तीर्थयात्रियों के कई समूह उनकी एक झलक पाने के लिए आगे बढ़े।

सन्त पेत्रुस महागिरजाघर के पुरोहित मोन्सिग्नर वालेरियो दी पाल्मा ने बताया, "सन्त पापा फ्राँसिस प्रार्थना के द्वार से गुज़रे, फिर कुर्सी की वेदी पर गए और अंत में उन्होंने सन्त पियुस की समाधि पर प्रार्थना अर्पित की।"

उन्होंने बताया कहा कि सन्त पापा ने इस अवसर पर किसी से बात नहीं की किन्तु उनके हाव-भाव उनके आस-पास मौजूद लोगों के प्रति स्नेह और निकटता का भाव झलका रहे थे। कुछ लोग सन्त पापा फ्राँसिस के नज़दीक आने के लिए कतार में भी लग गये इसलिये कि उनके स्वास्थ्य लाभ के दौरान आमदर्शन समारोह सहित उनके सभी कार्य स्थगित रहे थे।

