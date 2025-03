संत पापा, घर में आपका स्वागत है!

अंद्रेया तोरनियेली

14 फरवरी को पोप फ्राँसिस के वाटिकन से जेमेली पॉलीक्लिनिक अस्पताल में भर्ती होने के बाद से 38 दिन बीत चुके हैं।

द्विपक्षीय निमोनिया से जूझ रहे 88 वर्षीय मरीज के लिए ये सप्ताह चुनौतीपूर्ण रहे हैं। मेडिकल रिपोर्ट में उनकी स्थिति की गंभीरता, उनके द्वारा झेले गए संकट या उनकी नैदानिक​​तस्वीर की जटिलता को कम करके नहीं आंका गया।

फिर भी, इस पूरे समय में, उनके स्वास्थ्य लाभ के लिए प्रार्थनाओं का तांता लगा रहा: व्यक्तिगत प्रार्थनाएँ, सामुदायिक प्रार्थनाएँ, रोजरी माला विन्ती और पावन ख्रीस्तयाग। न केवल काथलिक और ख्रीस्तीय, बल्कि अन्य धर्मों और धर्म नहीं माननेवाले लोगों ने भी उन्हें दुआ और शुभकामनाएँ भेजीं। आज का संक्षिप्त अभिवादन उन्हीं लोगों के लिए वांछित था और किया गया।

पीड़ा के इन लंबे दिनों के दौरान, हम रोम के धर्माध्यक्ष के साथ आत्मिक रूप से जुड़े थे। हमने इंतजार किया, प्रार्थना की, और जब 7 मार्च को पोप फ्राँसिस ने अपनी कमजोर आवाज के साथ संत पेत्रुस महागिरजाघर में एकत्र हुए और (संचार साधनों के माध्यम से) दुनिया भर से जुड़े लोगों से संपर्क किया, उनकी प्रार्थनाओं के लिए उनका धन्यवाद किया, तो हम भावुक हो गए। रविवार, 16 मार्च की शाम को हमें भरोसा हुआ, जब पहली बार हमने उन्हें फिर से देखा - हालांकि पीछे से तस्वीर ली गई थी - जब वे अस्पताल की दसवीं मंजिल के चैपल में पवित्र मिस्सा के बाद प्रार्थना कर रहे थे।

कई सप्ताह तक चिंता के बाद, साथ ही उस ईश्वर की इच्छा पर भरोसा और समर्पण के बाद, जो हमें जीवन देते हैं और हमें किसी भी क्षण अपने पास बुला सकते हैं, आज, हमने उन्हें फिर देख लिया। वाटिकन लौटने के दिन, हमने फिर से उसका आशीर्वाद प्राप्त किया। अपने अस्पताल के कमरे से, पोप फ्राँसिस ने हमें याद दिलाया है कि जीवन का हर पल कीमती है और किसी भी समय, हमसे इसकी मांग की जा सकती है। उन्होंने हमें दिखाया है कि दुःख और कमजोरी सुसमाचारी साक्ष्य के अवसर बन सकते हैं, ईश्वर के लिए एक वसीयतनामा जो मनुष्य बन गये, हमारे साथ दुःख उठाया और क्रूस पर मरना स्वीकार किया।

हम उन्हें यह बताने के लिए धन्यवाद देते हैं कि अस्पताल के कमरे से उन्हें युद्ध और भी अधिक मूर्खतापूर्ण लगा; उन्होंने हमें यह याद दिलाया कि दुनिया को निरस्त्र करने की आवश्यकता है, न कि अपने शस्त्रागार में मौत के नए हथियार भरकर उसे पुनः शस्त्रयुक्त बनाने की; तथा उन्होंने शांति के लिए प्रार्थना की और अपना कष्ट अर्पित किया, जो आज भी कमजोर हैं।

संत पापा, घर में आपका स्वागत है!

