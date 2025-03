संत पापा ने धर्मसभा के बाद कलीसियाई सभा 2028 के आयोजन को मंजूरी दी

वाटिकन न्यूज

वाटिकन सिटी, सोमवार 17 मार्च 2025 : धर्मसभा के महासचिव कार्डिनल मारियो ग्रेच ने धर्मसभा के परिणामों के कार्यान्वयन के साथ-साथ तीन साल की प्रक्रिया की परिणति के रूप में अक्टूबर 2028 में वाटिकन में एक विशेष पोस्ट-सिनॉडल एक्लेशियल असेंबली के आयोजन की घोषणा की है।

पूर्वी काथलिक कलीसियाओं के प्राधिधर्माध्यक्षों, महाधर्माध्यक्षों के साथ-साथ सभी धर्माध्यक्षों को संबोधित एक पत्र में, कार्डिनल ग्रेच ने स्पष्ट किया कि यह सभा एक नई धर्मसभा नहीं होगी।

यह प्रक्रिया तीन साल की धर्मसभा के कार्यान्वयन चरण को संदर्भित करती है जिसका विषय है: "धर्मसभा कलीसिया के लिए: संचार, भागीदारी और मिशन", जो अक्टूबर 2024 में समाप्त हुआ।

जैसा कि संत पापा ने अपने समापन पर स्पष्ट किया था कि, 16वीं महासभा का अंतिम दस्तावेज़ "पेत्रुस के उत्तराधिकारी के साधारण मैजिस्टेरियम का हिस्सा है" और, इसी तरह, इसे प्राप्त किया जाना चाहिए। कार्डिनल ग्रेच ने समझाया, इसका मतलब है कि "स्थानीय कलीसियाओं और कलीसियाओं के समूहों" को "विवेक और निर्णय लेने" की प्रक्रियाओं के माध्यम से दस्तावेज़ के दिशानिर्देशों को "कार्यान्वित" करने के लिए प्रतिबद्ध होना चाहिए।

कार्डिनल ग्रेच ने निर्दिष्ट किया कि कार्यान्वयन चरण को "ऊपर से निर्देशों के एक सरल अनुप्रयोग" के रूप में नहीं देखा जाना चाहिए, बल्कि "स्थानीय संस्कृतियों और सामुदायिक आवश्यकताओं के लिए उपयुक्त" तरीके से अंतिम दस्तावेज़ की "प्राप्ति प्रक्रिया" के रूप में देखा जाना चाहिए। लक्ष्य "कलीसियाओं के बीच आदान-प्रदान और संवाद को ठोस बनाना" है।

इस कार्यान्वयन प्रक्रिया का एक महत्वपूर्ण पहलू उन सभी लोगों की नए सिरे से भागीदारी है जिन्होंने धर्मसभा में योगदान दिया है ताकि “सभी कलीसियाओं की बात सुनने” और उनके धर्माध्यक्षों की समझदारी फल दे सके।

इस प्रयास का मूल आधार “पुरोहितों, उपयाजकों, समर्पित पुरुषों और महिलाओं, और लोकधर्मियों से बनी धर्मसभा टीमें होंगी, जिनके साथ उनके धर्माध्यक्ष होंगे।” इसलिए महासचिव ने सिफारिश की है कि इन टीमों को “मूल्यवान” बनाया जाए और, यदि आवश्यक हो, तो “नवीनीकृत, पुनः सक्रिय और उचित रूप से एकीकृत किया जाए।”

महासचिव के अनुसार, पूरी प्रक्रिया “ढांचा” बनाती है जिसमें “अध्ययन समूहों के काम के परिणाम और धर्मसभा के कैनोनिकल आयोग के योगदान” को रखा जाएगा। 16वीं धर्मसभा सभा के पहले सत्र के दौरान उभरे मुद्दों की जांच करने के लिए मार्च 2024 में संत पापा फ्राँसिस द्वारा दस अध्ययन समूहों की स्थापना की गई थी।

इसके बजाय, कैनोनिकल आयोग 2023 से सक्रिय है, जैसा कि धर्मसभा के दूसरे सत्र के इंस्ट्रूमेंटुम लबोरिस में संकेत दिया गया है, जिसे “धर्मसभा की सेवा में विधायी ग्रंथों के लिए गठित विभाग के साथ समझौते में” स्थापित किया गया था।

कार्डिनल ग्रेच ने धर्मसभा के कार्यान्वयन चरण के लिए संगत प्रक्रिया के चरणों को रेखांकित किया: मई में होने वाली प्रक्रिया की घोषणा, इसके कार्यान्वयन का विवरण देने वाले एक विशिष्ट दस्तावेज़ का प्रकाशन और 24-26 अक्टूबर को निर्धारित "धर्मसभा टीमों और सहभागी निकायों की जयंती" समारोह।

महासचिव ने इस बात पर जोर दिया कि यह "एक महत्वपूर्ण घटना" है जो "आशा के क्षितिज के भीतर एक तेजी से बढ़ती सहभागी कलीसिया के प्रति प्रतिबद्धता को रखती है जो निराश नहीं करती है", चल रहे पवित्र वर्ष का केंद्रीय विषय है।

2027 के पहले और दूसरे सेमेस्टर के बीच, धर्मप्रातों, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय धर्माध्यक्षीय सम्मेलनों, पूर्वी पदानुक्रमिक संरचनाओं और अन्य कलीसियाई समूहों के भीतर मूल्यांकन सभाएँ आयोजित की जाएँगी। 2028 का पहला और दूसरा सेमेस्टर महाद्वीपीय मूल्यांकन सभाओं और अक्टूबर 2028 में कलीसियाई सम्मेलन के लिए इंस्ट्रूमेंटुम लबोरिस के प्रकाशन के लिए समर्पित होंगे।

कार्डिनल ग्रेच का पत्र संत पापा फ्राँसिस के स्वास्थ्य के लिए प्रार्थना करने के निमंत्रण के साथ समाप्त होता है। संत पापा फ्राँसिस 14 फरवरी से रोम के जेमेली पॉलीक्लिनिक में अस्पताल में भर्ती हैं।

