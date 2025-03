संत पापा: "बहुसंकट" की दुनिया में बहुपक्षवाद को बढ़ावा दें

वाटिकन न्यूज़

रोम, सोमवार 3 मार्च 2025 : संत पापा फ्राँसिस ने सोमवार को जीवन के लिए परमधर्मपीठीय अकादमी की 2025 की आम सभा में भाग लेने वालों को 26 फरवरी को रोम के जेमेली अस्पताल से हस्ताक्षरित एक संदेश भेजा। संत पापा ने युद्ध, जलवायु परिवर्तन, ऊर्जा समस्याओं, महामारी, प्रवासन और तकनीकी नवाचार सहित दुनिया के सामने मौजूद समवर्ती संकटों या बहुसंकटों पर प्रकाश डाला।

उन्होंने सभा को अपने संदेश में कहा कि ये मुद्दे दुनिया के भाग्य हैं और हम इसे कैसे समझते हैं, इस बारे में सवाल उठाते हैं, जो "दुनिया का अंत? संकट, जिम्मेदारियाँ, उम्मीदें" पर एक अंतर्राष्ट्रीय कार्यशाला प्रायोजित कर रही है।

इन सवालों के जवाब में, संत पापा ने कहा, “हमें सबसे पहले दुनिया और ब्रह्मांड के बारे में अपनी समझ की जांच करनी चाहिए, ताकि हम व्यक्तिगत और समाज के रूप में, परिवर्तन के प्रति अपने गहरे प्रतिरोध पर काबू पा सकें। उन्होंने विवेक और सामाजिक प्रथाओं को बदलने के लिए कोविड-19 महामारी जैसे पिछले संकटों से सीखने के अवसरों को खो देने पर अफसोस जताया।“

संत पापा ने “स्थिर खड़े रहने से बचने” और “वैज्ञानिक ज्ञान के योगदान को सुनने” की आवश्यकता पर भी जोर दिया। उन्होंने कहा कि पोंटिफिकल अकादमी का काम धर्मसभा के काम की तरह है, जिसका एक मुख्य शब्द “सुनना” था।

संत पापा फ्राँसिस ने “उपयोगितावादी और ग्रहीय विनियमन की चापलूसी” की निंदा की, जिसके बारे में उन्होंने कहा कि यह “सबसे मजबूत लोगों के कानून” को लागू करने की ओर ले जाता है - एक ऐसा कानून जो “अमानवीय बनाता है।”

इसके विपरीत, दुनिया और विकास को देखने के नए तरीके "हमें आशा के संकेत प्रदान कर सकते हैं", जो हमारी यात्रा को बनाए रखते हैं और हमें "सच्चे जीवन की ओर प्रेरणा के साथ" आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करते हैं।

हालांकि, यह प्रयास अनिवार्य रूप से सामुदायिक संदर्भ में होता है। संत पापा ने एक जटिल और वैश्विक संकट" का समाधान खोजने की आवश्यकता की ओर इशारा करते हुए कहा।

इस संबंध में, संत पापा फ्राँसिस ने "अंतर्राष्ट्रीय निकायों की प्रगतिशील अप्रासंगिकता के बारे में चिंता व्यक्त की, जिन्हें विशेष और राष्ट्रीय हितों की रक्षा से संबंधित अदूरदर्शी दृष्टिकोणों द्वारा कमजोर किया जा रहा है।"

इसके बजाय, उन्होंने तर्क दिया कि मानव समुदाय को “अधिक प्रभावी वैश्विक संगठनों के लिए प्रयास करना चाहिए, जिन्हें दुनिया के सामान्य हित, भूख और गरीबी के उन्मूलन और मौलिक मानवाधिकारों की सुनिश्चित रक्षा सुनिश्चित करने के लिए अधिकार दिया गया हो।”

यह बदले में, एक बहुपक्षवाद को बढ़ावा दे सकता है जो राजनीति के उतार-चढ़ाव या कुछ लोगों के हितों पर निर्भर नहीं करता है, और और जिसकी प्रभावशीलता स्थिर होती है। एक “स्थिर प्रभावशीलता” को प्रोत्साहित करता है।

संत पापा ने अंत में कहा, "यह एक अत्यावश्यक कार्य है जो समस्त मानवता से संबंधित है।"

