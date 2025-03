पोप : कलीसिया में नबालिगों की रक्षा करना नवाचार से बढ़कर

वाटिकन न्यूज

नाबालिगों की सुरक्षा के लिए परमधर्मपीठीय आयोग 24-28 मार्च को अपनी वार्षिक आमसभा आयोजित कर रहा है। पोप फ्राँसिस ने इस अवसर पर एक बार फिर आयोग की “अनमोल सेवा” के लिए आभार व्यक्त किया है, जिसके बारे में उन्होंने प्रतिभागियों को संबोधित एक संदेश में कहा, “यह स्थानीय कलीसियाओं और धार्मिक समुदायों के लिए ‘ऑक्सीजन’ की तरह है, क्योंकि जहाँ कोई बच्चा या कोई कमजोर व्यक्ति सुरक्षित है, वहां मसीह की सेवा और सम्मान किया जाता है।”

2014 में स्थापित, आयोग पोप को नाबालिगों की सुरक्षा पर सलाह देने और वाटिकन कार्यालयों और स्थानीय धर्माध्यक्षीय सम्मेलनों के सहयोग से कलीसिया संस्थानों के भीतर यौन शोषण को रोकने के लिए नीतियाँ विकसित करने के लिए जिम्मेदार है।

विश्वास के सिद्धांत के लिए गठित एक स्वतंत्र निकाय के रूप में (जो दुर्व्यवहार के मामलों के संबंध में अनुशासनात्मक कार्रवाई को संभालता है), यह उत्तम अभ्यासों पर सिफारिशें प्रदान करता है, पीड़ितों के पहुँच के प्रयासों का समर्थन करता है, और कलीसिया के भीतर जवाबदेही को बढ़ावा देता है।

अपने संदेश में, जिस पर उन्होंने 20 मार्च को जेमेली अस्पताल से छुट्टी मिलने से पहले हस्ताक्षर किए थे, पोप फ्राँसिस ने आयोग को उसके काम में प्रोत्साहित किया, यह देखते हुए कि दुर्व्यवहार की रोकथाम "आपात स्थितियों को ढंकने के लिए एक कंबल नहीं है, बल्कि उन नींवों में से एक है जिस पर सुसमाचार के प्रति वफादार समुदायों का निर्माण किया जा सकता है।"

उन्होंने टिप्पणी की कि इसके मिशन को केवल शिष्टाचार के पालन तक सीमित नहीं किया जा सकता है, बल्कि इसमें शिक्षा, रोकथाम और सुनने को एक साथ लेकर चंगाई के सुरक्षा उपायों को बढ़ावा देना शामिल है। दूरदराज के समुदायों में भी रोकथाम की नीतियों की स्थापना करके, पोप फ्रांसिस ने जोर देकर कहा कि आयोग एक सामूहिक प्रतिबद्धता में योगदान देता है कि हर बच्चे और कमजोर व्यक्ति को कलीसिया के भीतर सुरक्षा मिलेगी। उन्होंने कहा, "यही वह इंजन है जो हमारे लिए एक पूर्ण मन-परिवर्तन होना चाहिए।"

"जब आप रोकथाम की नीतियाँ बनाते हैं, यहाँ तक कि सबसे दूरदराज के समुदायों में भी, तो आप एक प्रतिज्ञा लिख ​​रहे होते हैं: कि हर बच्चा, हर कमज़ोर व्यक्ति, कलीसियाई समुदाय में एक सुरक्षित वातावरण पाएगा।"

इस मिशन को आगे बढ़ाने के लिए पोप फ्रांसिस ने तीन प्रतिबद्धताएँ मांगीं। सबसे पहले, उन्होंने आयोग और रोमन क्यूरिया के विभागों के बीच सहयोग बढ़ाने का आह्वान किया, जिसका अर्थ है कि कलीसिया में यौन शोषण का समाधान करने के लिए व्यवस्थित सहयोग आवश्यक है।

दूसरा, उन्होंने आयोग से आग्रह किया कि वह भले सामरी के समान एक प्रेरितिक दृष्टिकोण अपनाए, जिसमें पीड़ितों की गहरी, करुणामयी सुनवाई की वकालत की जाए - जो नौकरशाही प्रक्रियाओं से परे हो और इसके बजाय दया के माध्यम से वास्तविक उपचार को बढ़ावा दे।

तीसरा, पोप फ्राँसिस ने कलीसिया के बाहर नागरिक अधिकारियों, विशेषज्ञों, संघों सहित संस्थाओं के साथ गठबंधन बनाने के महत्व पर जोर दिया "ताकि सुरक्षा एक सार्वभौमिक भाषा बन सके।"

कलीसिया के भीतर सुरक्षा नेटवर्क बनाने में पिछले दशक में हुई प्रगति को स्वीकार करते हुए, पोप ने पीड़ितों के दर्द को सुनने के महत्व पर जोर दिया और “पीड़ा को ठीक करने के बजाय उसे छिपाने के प्रलोभन” के खिलाफ चेतावनी दी।

प्रोत्साहन के शब्दों के साथ समापन करते हुए, पोप ने आयोग के सदस्यों को निमोनिया से उबरने के दौरान उनकी प्रार्थनापूर्ण निकटता के लिए धन्यवाद दिया, और उन्हें उनके काम में अपनी आध्यात्मिक सहयोग का आश्वासन दिया।

