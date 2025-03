दक्षिण-पूर्वी एशिया में भूकम्प पीड़ितों के लिए पोप की प्रार्थना

वाटिकन न्यूज

वाटिकन सिटी, शुक्रवार, 28 मार्च 2025 (रेई) : पोप फ्राँसिस ने शुक्रवार को 7.7 तीव्रता के भूकंप से प्रभावित म्यांमार और थाईलैंड की जनता के प्रति अपनी निकटता व्यक्त की है। शुक्रवार को भेजे गए एक टेलीग्राम में पोप ने जानमाल के नुकसान और व्यापक तबाही पर अपना दुःख व्यक्त किया है।

पोप ने मृतकों की आत्मा की शांति के लिए हार्दिक प्रार्थना की और इस त्रासदी से प्रभावित सभी लोगों के प्रति अपनी आध्यात्मिक निकटता का आश्वासन दिया।

उन्होंने सभी राहतकर्मियों को अपना सामीप्य व्यक्ति किया है तथा प्रार्थना की है कि "उन्हें धैर्य और दृढ़ता की दिव्य कृपा से घायलों और विस्थापितों की देखभाल करने में सहायता मिले।"

सहायता एजेंसियाँ विनाशकारी मानवीय जरूरतों का आकलन करने के लिए संघर्ष कर रही हैं। रिक्टर पैमाने पर 7.7 तीव्रता वाला यह भूकंप स्थानीय समयानुसार दोपहर (06:00 GMT) के आसपास आया, जिसके ठीक बाद 4.5 से 6.6 तीव्रता के चार छोटे झटके आए।

स्थिति भयावह बनी हुई है, नुकसान की पूरी सीमा अभी भी स्पष्ट नहीं है। म्यांमार, जो एक सैन्य जुंटा के नियंत्रण में है, लंबे समय से चुनौतीपूर्ण संचार और सूचना पहुँच से जूझ रहा है।

हालांकि अभी तक मरनेवालों की संख्या की पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन देश में बचावकर्मियों ने नुकसान को "बहुत बड़ा" बताया है, और कहा है कि मरनेवालों की संख्या सैकड़ों में हो सकती है।

नेपीडॉ के एक प्रमुख अस्पताल को "सामूहिक हताहत क्षेत्र" घोषित किया गया है, जहाँ इमारत के बाहर सैकड़ों घायल लोगों का इलाज किया जा रहा है। म्यांमार की सरकार ने कहा है कि सबसे ज्यादा प्रभावित क्षेत्रों में खून की बहुत ज्यादा मांग है।

आपदा के जवाब में, छह क्षेत्रों में आपातकाल की स्थिति घोषित कर दी गई है। क्षेत्र से परेशान करनेवाली तस्वीरें वेब पर छाई हुई हैं, जिसमें इमारतों और बुनियादी ढांचे को भारी नुकसान दिखाया गया है, जिसमें एक बड़े पुल के ढहने का वीडियो भी शामिल है। भूकंप के प्रभाव की सटीक सीमा अनिश्चित बनी हुई है, लेकिन यह स्पष्ट है कि मानवीय क्षति काफी बड़ी है।

भूकंप के झटके पड़ोसी थाईलैंड में भी महसूस किए गए। बैंकॉक में, एक अधूरी ऊंची इमारत के ढहने से तीन निर्माण श्रमिकों की मौत हो गई और दर्जनों अन्य घायल हो गए।

थाईलैंड के उप प्रधान मंत्री ने घोषणा की कि मलबे के नीचे 81 लोग फंसे हुए हैं। बैंकॉक को भी आपदा क्षेत्र घोषित किया गया है।

यह संकट ऐसे समय में आया है जब म्यांमार पहले से ही व्यापक विस्थापन से जूझ रहा है, जिसमें तीन मिलियन से अधिक लोग आंतरिक रूप से विस्थापित हैं और एक तिहाई से अधिक आबादी को तत्काल मानवीय सहायता की आवश्यकता है।

भूकंप का केंद्र मध्य म्यांमार में है, जो एक ऐसा क्षेत्र है जो निरंतर संघर्ष में घिरा हुआ है। भूकंप के अतिरिक्त दबाव से सहायता पहुँचाना और भी जटिल हो जाएगा।

चीनी मीडिया रिपोर्टों के अनुसार, भूकंप युन्नान और सिचुआन प्रांतों में भी महसूस किए गए, जिससे उत्तरी म्यांमार की सीमा पर स्थित रुइली शहर में घायलों और घरों को नुकसान पहुँचा। कंबोडिया, बांग्लादेश और भारत में भी भूकंप के झटके महसूस किए गए।

त्रासदी के सामने आने पर प्रार्थनाएँ

पोप फ्राँसिस और दुनिया भर के विश्वासियों की ओर से जब प्रार्थनाएँ की जा रही हैं, अंतर्राष्ट्रीय समुदाय इस खबर पर बारीकी से नजर रखे हुए है। स्थानीय और मानवीय प्रयास त्रासदी के पैमाने को कम करने और यथासंभव अधिक से अधिक लोगों की जान बचाने के लिए यथासंभव काम कर रहे हैं।

Thank you for reading our article. You can keep up-to-date by subscribing to our daily newsletter. Just click here