बुलाहट दिवस हेतु संत पापा का संदेश: हमारा मिशन सभी के लिए मसीह की उपस्थिति बनना है

वाटिकन समाचार

रोम, बुधवार 19 मार्च 2025 : वाटिकन ने बुधवार, 19 मार्च को बुलाहटों के लिये विश्व प्रार्थना दिवस हेतु सन्त पापा फ्राँसिस के सन्देश “आशा के तीर्थयात्री: जीवन का उपहार” की प्रकाशना कर दी, जो इस वर्ष 11 मई को है।

सन् पापा ने बुलाहटों के लिए 62वें विश्व प्रार्थना दिवस पर, सभी विश्वासियों को अपने जीवन को उदारतापूर्वक दान करके आशा के तीर्थयात्री बनने के लिए एक हर्षित और उत्साहवर्धक निमंत्रण दिया।

संत पापा ने कहा कि बुलाहट एक अनमोल उपहार है जिसे ईश्वर हमारे हृदय में बोता है, यह खुद को पीछे छोड़कर प्रेम और सेवा की यात्रा पर निकलने का आह्वान है। कलीसिया में प्रत्येक बुलाहट, चाहे वह लोकधर्मियों का हो, याजकीय हो या समर्पित हो, अपने प्रत्येक बच्चे के लिए ईश्वर की आशा का प्रतीक है।

संत पापा ने युवाओं से आग्रह किया कि वे संतों की ओर देखें और पहचानें कि वे "ईश्वर के वर्तमान" हैं, क्योंकि युवावस्था कोई बीच का समय नहीं है। उन्होंने कहा कि प्रत्येक बुलाहटीय आह्वान, हममें दूसरों से प्रेम करने और उनकी सेवा करने की इच्छा जगाता है, न कि आत्म-प्रचार का साधन।

संत पापा ने कहा कि जीवन के कुछ बिंदुओं पर, ईश्वर लोगों को एक मार्ग चुनने के लिए बुलाता है, चाहे वह पारिवारिक जीवन हो, पुरोहिताई हो या धार्मिक जीवन हो। उन्होंने कहा, "प्रत्येक बुलाहट आशा से प्रेरित होता है, ईश्वर की कृपा पर विश्वास से चिह्नित होता है।" "दैनिक प्रयास से सुसमाचार के प्रति वफ़ादार रहने और प्रार्थना, विवेक और सेवा के माध्यम से बुलाहट परिपक्व होते हैं।"

संत पापा फ्राँसिस ने युवाओं से आग्रह किया कि वे दैनिक जीवन और बाहरी दबावों की निरंतर बमबारी के बीच भी प्रार्थना में ईश्वर की आवाज़ सुनने के लिए समय निकालें। उन्होंने कहा कि प्रार्थना करने के लिए रुकना और हमारे जीवन के लिए ईश्वर के सपनों के प्रति खुला होना साहस की बात है।

उन्होंने कहा, "प्रार्थनापूर्ण स्मरण हमें यह एहसास करने में मदद करता है कि हम सभी आशा के तीर्थयात्री बन सकते हैं, अगर हम अपने जीवन को एक उपहार बना लें, खासकर खुद को दुनिया की भौतिक और अस्तित्वगत परिधि पर रहने वालों की सेवा में लगा दें।"

संत पापा ने कहा कि प्रत्येक बुलाहट, मसीह की उपस्थिति के लिए सभी ख्रीस्तीयों की बुलाहट की अभिव्यक्ति है, जहाँ उनके प्रकाश और सांत्वना की सबसे अधिक आवश्यकता है।

संत पापा ने बुलाहट निदेशकों को युवा लोगों को उनकी बुलाहट की खोज करने की यात्रा में धैर्यपूर्वक साथ देने, सम्मानपूर्वक सुनने और बुद्धिमानी से मार्गदर्शन प्रदान करने के लिए आमंत्रित किया। उन्होंने कहा, " बुलाहट कभी भी दिल में संग्रहीत खजाना नहीं होता है।" "इसके बजाय, यह एक ऐसे समुदाय के भीतर बढ़ता और मजबूत होता है जो विश्वास करता है, प्यार करता है और उम्मीद करता है।"

अंत में, संत पापा फ्राँसिस ने सभी ख्रीस्तियों को बुलाहट के लिए प्रार्थना करने और विश्वास करने के लिए आमंत्रित किया कि पवित्र आत्मा युवा लोगों को उनके बुलाहट का स्वागत करने के लिए प्रेरित करे। संत पापा ने कहा, “हमें प्रभु से उनकी फसल के लिए नए मज़दूरों की माँग करने से कभी नहीं थकना चाहिए, यह सुनिश्चित करते हुए कि वह बड़े प्यार से उन्हें बुलाता रहे।" "सुसमाचार के मार्ग पर आशा के तीर्थयात्रियों के रूप में चलते रहें!"

Thank you for reading our article. You can keep up-to-date by subscribing to our daily newsletter. Just click here