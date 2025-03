संत पापा ने जेमेली अस्पताल के निजी चैपल में पवित्र मिस्सा किया

वाटिकन न्यूज

रोम, सोमवार 17 मार्च 2025 : संत पापा फ्राँसिस की तस्वीर उनके पीछे से ली गई है, जिसमें वे व्हीलचेयर पर बैठे हैं, पवित्र मिस्सा मनाने के बाद उन्होंने कैसॉक और स्टोल पहना हुआ है। तस्वीर में उन्हें अस्पताल की दसवीं मंजिल पर चैपल की वेदी पर क्रूस को देखते हुए दिखाया गया है, जहाँ वे हर दिन प्रार्थना करने जाते हैं, उनकी चिकित्सा स्थिति में थोड़ा सुधार हुआ है। 14 फरवरी को रोम के जेमेली अस्पताल में भर्ती होने के बाद संत पापा फ्राँसिस की यह पहली तस्वीर है। वाटिकन प्रेस कार्यालय ने रविवार शाम 16 मार्च को तस्वीर वितरित की।

पिछले कई दिनों से पत्रकार और आम जनता संत पापा की एक तस्वीर मांग रही थी। आखिरी बार एक महीने पहले संत पापा को देखा गया था, जब अस्पताल में भर्ती होने से पहले अपने निवास पर सांता मार्था में संत पापा ने स्पेन के गौडियुम एत स्पेस फाउंडेशन के सदस्यों से मुलाकात की थी। तब से, उनका इलाज करने वाले डॉक्टरों और उनके सबसे करीबी सहयोगियों के अलावा कोई भी संत पापा को नहीं देख पाया था। हालाँकि, 6 मार्च को संत पेत्रुस महागिरजाघऱ के प्रांगण में रोज़री के दौरान चलाए गए ऑडियो क्लिप में उनकी आवाज़ सुनी गई थी, जहाँ उन्होंने विश्वासियों को आशीर्वाद दिया और उन लोगों को धन्यवाद दिया जिन्होंने बीमारी के इस समय में उनके लिए प्रार्थना की है।

रविवार सुबह यूनिसेफ और इटली के विभिन्न समूहों के लगभग 200 बच्चे जेमेली अस्पताल के सामने चौक पर फूल, गुब्बारे और पोप के लिए "प्रतीकात्मक आलिंगन" लेकर एकत्र हुए। उन्होंने एक झलक या संभावित आश्चर्यजनक अभिवादन और आशीर्वाद पाने की उम्मीद में अस्पताल की दसवीं मंजिल की खिड़कियों की ओर देखा, जहाँ पोप की देखभाल की जा रही है।

रविवार शाम 16 मार्च को, प्रार्थना के दौरान संत पापा फ्राँसिस की "उपस्थिति" का एक नया संकेत मिला। प्रार्थना उनकी दिनचर्या का हिस्सा है, साथ ही आराम और चिकित्सा: औषधीय, श्वसन और फिजियोथेरेपी दोनों, जो जारी हैं। वाटिकन प्रेस कार्यालय के अनुसार, संत पापा को फिजियोथेरेपी से विशेष रूप से लाभ हुआ है। रविवार को उनसे कोई मिलने नहीं आया और उन्होंने कुछ काम जारी रखा।

संत पापा की चिकित्सा स्थिति स्थिर बनी हुई है, जैसा कि पिछले दिनों में पहले ही पुष्टि हो चुकी है। संत पापा की स्थिर चिकित्सा स्थिति को देखते हुए, चिकित्सा अपडेट कम बार जारी किए जा रहे हैं। साथ ही, वाटिकन प्रेस कार्यालय संत पापा के स्वास्थ्य के बारे में पत्रकारों को प्रतिदिन अपडेट करना जारी रखता है। अब 700 मान्यता प्राप्त पत्रकार हैं, जो संत पापा के अस्पताल में भर्ती होने के बाद से बढ़ गए हैं। इस बीच, संत पापा अस्पताल में अपनी दैनिक गतिविधियाँ जारी रखते हैं जो एक महीने से अधिक समय से उनका निवास स्थान बन गया है। "यह एक परीक्षण की अवधि है", जैसा कि उन्होंने 16 मार्च के रविवारीय देवदूत प्रार्थना के चिंतन में लिखा था, जिसमें उन्होंने अपनी प्रार्थनाओं को अन्य बीमार भाइयों और बहनों के साथ जोड़ा था, जो "इस समय मेरी तरह नाजुक हैं।"

