पोप : ईश्वर अर्जेंटीना में आई विनाशकारी बाढ़ से पीड़ित लोगों को सांत्वना दें

वाटिकन न्यूज

वाटिकन सिटी, मंगलवार, 11 मार्च 2025 (रेई) : पोप फ्राँसिस ने अर्जेंटीना के बंदरगाह शहर बाहिया ब्लैंका में आई विनाशकारी बाढ़ के लिए अपना दुःख व्यक्त किया है, जो शुक्रवार और शनिवार के बीच कुछ घंटों की बारिश से जलमग्न हो गई।

रोम के जेमेली अस्पताल से, जहाँ संत पापा स्वास्थ्यलाभ प्राप्त कर रहे हैं, उन्होंने बहिया ब्लैंका के महाधर्माध्यक्ष कार्लोस अल्फोंसो अजपिरोज कोस्टा, ओ.पी. को स्पेनिश में एक टेलीग्राम भेजा, जिसमें बहिया ब्लैंका के साथ-साथ सेरी शहर को तबाह करनेवाली त्रासदी को याद किया।

त्रासदी में कम से कम 16 लोग मारे गए और करीब तीन व्यक्ति अभी भी लापता हैं। 1 और 5 साल की दो बहनें पानी में बह गईं।

बचावकर्मी चौबीसों घंटे काम कर रहे हैं, लेकिन दोनों शहरों में लगभग पूरी तरह से बाढ़ आने के कारण उनके प्रयास मुश्किल हो गए हैं।

अपने संदेश में, पोप फ्राँसिस ने बहिया ब्लैंका के आसपास के क्षेत्र को प्रभावित करनेवाली प्राकृतिक आपदा के लिए दुःख व्यक्त किया है, जिसमें उन्होंने स्वीकार किया है कि कई लोगों की जान चली गई और भारी नुकसान हुआ।

उन्होंने आश्वस्त करते हुए कहा, "मैं मृतकों की शांति के लिए दिल से प्रार्थना करता हूँ। मैं पूरी जनता के प्रति अपना आध्यात्मिक सामीप्य व्यक्त करना चाहता हूँ, तथा प्रभु से प्रार्थना करता हूँ कि वे शोक संतप्त लोगों और उन सभी लोगों को सांत्वना प्रदान करें जो इस दर्द और अनिश्चितता के क्षणों में पीड़ित हैं।" उन्होंने उन लोगों के लिए भी प्रार्थना कि जो लापता लोगों की खोज करने और "तबाह क्षेत्रों के पुनर्निर्माण की कठिन प्रक्रिया" को शुरू करने के लिए प्रतिबद्ध हैं कि प्रभु "अपनी कृपा से सहारा दें।"

अंत में, पोप फ्राँसिस ने दया की माता से अपने पुत्र, येसु ख्रीस्त के समक्ष उन सभी लोगों के लिए मध्यस्थता करने हेतु प्रार्थना की, जो "इस आपदा" से प्रभावित हैं, तथा उन्हें स्नेहपूर्वक अपना प्रेरितिक आशीर्वाद प्रदान किया।

इससे पहले सोमवार को, वाटिकन प्रेस कार्यालय ने बताया कि पोप को उनके देश को प्रभावित करनेवाली बाढ़ के बारे में सूचित किया गया था तथा उन्होंने प्रभावित लोगों के प्रति अपनी निकटता तथा प्रार्थनाएँ व्यक्त की थीं।

रविवार से ही अग्निशमन विभाग, नागरिक सुरक्षा दल, पुलिस बल और सेना तीनों लापता व्यक्तियों की तलाश कर रही है।

वर्तमान आपातकाल के कारण, जहाँ आवश्यक सेवाएँ अभी तक बहाल नहीं हो पाई हैं, नुकसान की पूरी सीमा का आकलन करना असंभव है-

अर्जेंटीना के राष्ट्रपति जेवियर माइली ने तीन दिन के राष्ट्रीय शोक की घोषणा की है।

