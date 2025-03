संत पापा ब्राजील के काथलिकों से : प्रकृति को हमारे लालची शोषण से आराम करने दें

वाटिकन न्यूज

रोम, बुधवार 05 मार्च 2025 : 61 वर्षों से, ब्राज़ील के धर्माध्यक्षों के राष्ट्रीय सम्मेलन ने बंधुत्व के लिए अभियान नामक एक पहल शुरू की है, जो हर साल चालीसा के दौरान होती है और एक विशिष्ट विषय पर केंद्रित होती है। इस वर्ष का विषय है "भाईचारा और समग्र पारिस्थितिकी।"

2023 में चुना गया यह विषय "समग्र रूपांतरण, गरीबों की पुकार और पृथ्वी की पुकार को सुनने" की प्रक्रिया को बढ़ावा देता है।

राख बुधवार को जारी एक संदेश में – चालीसा काल की शुरुआत – संत पापा फ्राँसिस ने ब्राज़ीलियाई काथलिक समुदाय के प्रति अपनी निकटता व्यक्त की और भाईचारे के लिए अभियान के इस संस्करण को शुरू करने के लिए धर्माध्यक्षों की प्रशंसा की।

उन्होंने धर्माध्यक्षों के इस आमंत्रण पर प्रकाश डाला कि सभी को "चालीसा के दौरान, 10 साल पहले प्रकाशित विश्वपत्र, लौदातो सी' और इसके समकक्ष, ‘लौदाते देउम’ पर आधारित रूपांतरण के मार्ग पर चलना चाहिए।" संत पापा ने बताया कि इन दस्तावेज़ों का उद्देश्य इस बात पर ज़ोर देना था कि कैसे वर्तमान "पारिस्थितिक संकट एक गहन आंतरिक परिवर्तन का आह्वान है।" (लौदातो सी', 217)

संत पापा जॉन पॉल द्वितीय के शब्दों को याद करते हुए, उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि "पारिस्थितिक परिवर्तन को प्रोत्साहित करना और उसका समर्थन करना आवश्यक था, जिसने मानवता को पृथ्वी की देखभाल के मिशन के प्रति अधिक संवेदनशील बना दिया।"

ब्राजील, एक ऐसा देश है जहाँ पृथ्वी पर देशी पौधों और जानवरों की प्रजातियों की सबसे अधिक आबादी है, पर्यावरण की सुरक्षा बहुत महत्वपूर्ण है। इस पतझड़ में, देश अमेज़ॅन के केंद्र में बेलेम डो पारा में संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन या कोप 30 की मेजबानी करेगा।

इसके मद्देनजर, संत पापा फ्राँसिस बताते हैं कि 2025 के बंधुत्व के अभियान का विषय "जलवायु संकट को दूर करने और सृष्टि के अद्भुत कार्य को संरक्षित करने में मदद करने" के लिए वैश्विक सहयोग को बढ़ावा देने के लिए चर्च की तत्परता को दोहराता है।

संत पापा के संदेश में उनकी इच्छा व्यक्त की गई है कि अभियान "एक बार फिर इस प्यारे देश के लोगों और समुदायों के लिए एक शक्तिशाली सहायक" होगा, जो "समग्र पारिस्थितिकी के लिए ठोस प्रतिबद्धता" में है।

