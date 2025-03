पोप की हालत में सुधार जारी, हाई फ्लो ऑक्सीजन का प्रयोग बहुत कम

वाटिकन न्यूज

वाटिकन सिटी, शनिवार, 22 मार्च 2025 (रेई) : शुक्रवार शाम को वाटिकन प्रेस कार्यालय ने पोप फ्राँसिस के स्वास्थ्य पर निम्नलिखित अपडेट जारी किया:

“रात में, अब वे मास्क के साथ यांत्रिक वेंटिलेशन का उपयोग नहीं करते हैं, बल्कि नाक की नलिकाओं के माध्यम से उच्च-प्रवाह ऑक्सीजन प्राप्त करते हैं, और दिन के दौरान, वे बहुत कम उच्च-प्रवाह ऑक्सीजन का उपयोग करते हैं।”

हालाँकि पोप की हालत स्थिर बनी हुई है और उनकी श्वसन और मोटर क्रियाओं में सुधार दिख रहा है, लेकिन बयान में बताया गया है कि "डॉक्टरों ने अभी तक अस्पताल से उनके डिस्चार्ज के बारे में कोई संकेत नहीं दिया है।"

प्रेस कार्यालय ने बतलाया कि शुक्रवार को पोप फ्राँसिस से मुलाकात करने कोई नहीं आये, लेकिन उन्होंने अपना पूरा दिन प्रार्थना, चिकित्सा और कार्य गतिविधियों में बिताया।

इस सप्ताह के रविवारीय देवदूत प्रार्थना के पूर्व वाटिकन प्रेस कार्यालय ने बतलाया कि "फिलहाल, रविवार की देवदूत प्रार्थना विगत रविवारों की तरह ही होगी।" इसने स्पष्ट किया कि यदि कोई अपडेट है, तो "प्रेस कार्यालय कल (शनिवार) अपडेट प्रदान करेगा।"

हालांकि, अगला मेडिकल बुलेटिन "सोमवार से पहले नहीं" दिए जाने की उम्मीद है। पिछले पांच हफ्तों से, पोप फ्राँसिस 14 फरवरी को अस्पताल में भर्ती होने के बाद रोम के जेमेली अस्पताल में द्विपक्षीय निमोनिया का इलाज करवा रहे हैं।

