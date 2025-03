पोप फ्राँसिस को रविवार को अस्पताल से छुट्टी मिल जाएगी

वाटिकन न्यूज

वाटिकन सिटी, शनिवार, 22 मार्च 2025 (रेई) : पोप फ्राँसिस को रविवार को रोम के जेमेली अस्पताल से छुट्टी दे दी जाएगी और वे वाटिकन स्थित अपने निवास पर लौट आएंगे, जहाँ वे अपना स्वास्थ्यलाभ प्राप्त करेंगे।

शनिवार शाम को पत्रकारों से बात करते हुए, जेमेली अस्पताल की चिकित्सा टीम के प्रमुख डॉक्टर सेरजो अल्फिएरी (जो पोप के श्वसन पथ संक्रमण और द्विपक्षीय निमोनिया का इलाज कर रहे हैं) ने कहा, "जिस अच्छी खबर का दुनिया और हर कोई इंतजार कर रहा है, वह यह है कि कल संत पापा को छुट्टी दे दी जाएगी। कल वे संत मर्था लौट आएंगे।"

पोप के निजी चिकित्सक, डॉक्टर सेरजो कार्बोन के साथ मौजूद डॉक्टर अल्फिएरी ने बताया कि पोप को छुट्टी देने का निर्णय उनकी नैदानिक ​​स्थिति में लगातार और तेजी से हो रहे चिकित्सीय सुधार तथा रोग के निदान में सुधार के बाद लिया गया है।

उन्होंने कहा कि पिछले सप्ताह में काफी सुधार हुआ है। उन्होंने पुष्टि की कि जब पोप को 14 फरवरी को अस्पताल में भर्ती कराया गया था, तो वे पॉलीमाइक्रोबियल संक्रमण के कारण तीव्र श्वसन अपर्याप्तता से पीड़ित थे, जिसके परिणामस्वरूप द्विपक्षीय निमोनिया हो गया था। उन्होंने बताया कि इसके लिए संयुक्त औषधीय उपचार की आवश्यकता थी।

पत्रकारों द्वारा पूछे गए सवालों का जवाब देते हुए, अल्फिएरी ने दोहराया कि द्विपक्षीय निमोनिया का सफलतापूर्वक इलाज किया गया है, लेकिन पूरी तरह से ठीक होने के लिए समय की आवश्यकता है।

इसलिए, पोप को कम से कम दो महीने का स्वास्थ्यलाभ निर्धारित किया गया है, जिसके दौरान उन्हें चिकित्सा देखभाल मिलेगी और उन्हें पर्याप्त आराम करना होगा।

अल्फिएरी ने कहा कि संत पापा के स्वास्थ्य में लगातार सुधार हो रहा है और उम्मीद है कि वे जल्द ही अपना काम फिर से शुरू कर सकेंगे। हालांकि, उन्होंने कहा कि इसका मतलब यह नहीं है कि वे तुरंत लोगों और दलों से मिलना शुरू कर देंगे जैसा कि वे पहले करते थे।

डॉक्टर ने यह भी दोहराया, जैसा कि पोप के अस्पताल में भर्ती रहने की पूरी अवधि के दौरान मेडिकल बुलेटिनों में बताया गया था, कि पोप फ्राँसिस एक “अच्छे” और सहयोगी मरीज साबित हुए हैं, और उन्होंने हमेशा मेडिकल टीम के निर्देशों पर ध्यान दिया है।

उन्होंने यह भी पुष्टि की कि अस्पताल में पोप को दो गंभीर घटनाओं का सामना करना पड़ा, जिसके दौरान उनकी जान को खतरा था। उन्हें नॉन-इनवेसिव मैकेनिकल वेंटिलेशन और हाई-फ्लो ऑक्सीजन थेरेपी दी गई, लेकिन उन्हें कभी भी इंट्यूबेट नहीं किया गया और वे हमेशा चौकस और उन्मुख रहते थे।

उन्होंने कहा कि द्विपक्षीय निमोनिया और उसके उपचार के बाद अस्थायी रूप से "आवाज का चला जाना" सामान्य है, और उन्होंने कहा कि पोप फ्राँसिस मधुमेह से पीड़ित नहीं हैं।

जब उनसे पूछा गया कि घर लौटने पर पोप का जीवन कैसा होगा, तो अल्फिएरी ने कहा कि निरंतर पुनर्वास चिकित्सा के साथ, उम्मीद है कि वे जल्द ही अपनी सामान्य गतिविधियों को फिर से शुरू कर पाएंगे।

डॉक्टर ने बताया कि अस्पताल में रहने के दौरान पोप फ्राँसिस हमेशा कलीसिया से जुड़ी और राजनीतिक दोनों तरह की वर्तमान की घटनाओं से जुड़े रहे और - जैसा कि हमने देखा है – उन्होंने लगातार काम करना जारी रखा है।

उन्होंने दोहराया कि उन्हें छुट्टी मिलने की खुशी है और जैसा कि सभी डॉक्टर सहमत हैं, "ठीक होने का सबसे अच्छा तरीका घर में रहना है।"

Thank you for reading our article. You can keep up-to-date by subscribing to our daily newsletter. Just click here