संत पापा फ्राँसिस ने अस्पताल से पहली बार सार्वजनिक अभिवादन और आशीर्वाद दिया

वाटिकन न्यूज

रोम, सोमवार 24 मार्च 2025 : संत पापा फ्राँसिस ने रोम के जेमेली अस्पताल के प्रवेश द्वार के सामने चौक में एकत्रित लगभग तीन हज़ार श्रद्धालुओं का अभिवादन किया और कहा "सभी को धन्यवाद!"

उन्होंने नीचे एकत्रित भीड़ के ठीक ऊपर एक छोटी सी बालकनी से कुछ शब्द कहे। प्रयास के साथ, अपने हाथों को घुटनों पर टिकाकर, उन्होंने भीड़ को आशीर्वाद देने के लिए उन्हें ऊपर उठाया, उसके बाद नीचे खड़े लोगों को हाथ हिलाया और मुस्कुराया जो चिल्ला रहे थे, "फ्रांसेस्को, फ्रांसेस्को!", "हम आपसे प्यार करते हैं!", "हम आपके लिए यहाँ हैं!"

"सभी को धन्यवाद!" संत पापा ने धीमी आवाज़ में कहा। अभिवादन की योजना बनाई गई थी, लेकिन संत पापा अपनी उपस्थिति से उनका अभिवादन करना चाहते थे, न कि अपनी आवाज़ से, जो अभी भी उनके श्वसन उपचार से प्रभावित है। उनकी नज़र चौक के एक तरफ से दूसरी तरफ गई, जब उन्होंने देखा कि एक इतालवी महिला इस अवसर का जश्न मनाने के लिए पीले फूलों का गुलदस्ता पकड़े हुए थी, तो संत पापा ने टिप्पणी की कि वह उसे पीले फूलों के साथ देख सकते हैं और उन्होंने आभार में उसे हाथ हिलाया।

अपने संक्षिप्त अभिवादन के बाद बालकनी से बाहर निकलते ही, भीड़ संत पापा की एक झलक पाने के लिए अस्पताल के प्रवेश द्वार की ओर बढ़ गई, क्योंकि वे अपनी सामान्य सफेद फिएट 500L में रवाना हुए। उनके प्रस्थान के साथ और भी बधाई और जयकार करने लगे।

इसके बाद वे संत मरिया मेजर महागिरजाघर की ओर बढ़े, जहाँ उन्होंने कार्डिनल रोलांडस मकरिकस, महागिरजाघर के सहायक प्रधानयाजक से मुलाकात की और उन्हें अपनी देखभाल और सुरक्षा के लिए मरिया सालुस पोपुली रोमानी के प्रति अपने आभार के प्रतीक के रूप में उनके सामने फूल रखने के लिए दिया।

अस्पताल की बालकनी पर आने से पहले, संत पापा फ्राँसिस ने जेमेली अस्पताल के डॉक्टरों, कर्मचारियों का अभिवादन किया और उन्हें धन्यवाद दिया।

Thank you for reading our article. You can keep up-to-date by subscribing to our daily newsletter. Just click here