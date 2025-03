पोप फ्राँसिस ने 'गज़ा में भारी बमबारी' रोकने का आह्वान किया

वाटिकन न्यूज

वाटिकन सिटी, रविवार, 23 मार्च 2025 (रेई) : पोप फ्राँसिस रविवार को रोम के जेमेली अस्पताल की खिड़की पर दिखाई दिए, पांच सप्ताह तक अस्पताल में रहने के बाद यह पहली बार था जब वे बाहर आकर सार्वजनिक रूप से लोगों से मिले। उन्होंने अस्पताल के प्रांगण में मौजूद 3000 से अधिक शुभचिंतकों का अभिवादन किया और उन्हें आशीर्वाद दिया, उनमें से कई लोग फूल और "घर वापसी" के पोस्टर लिए हुए थे, जबकि उनके रविवार के चिंतन को टीवी/रेडियो कमेंटेटरों ने पढ़ा और पत्रकारों को वितरित किया। जिसमें उन्होंने हथियारों को शांत करने की अपील की।

अपने तैयार चिंतन में, पोप ने दिन के सुसमाचार पाठ पर चिंतन किया और गज़ा में लोगों की अपार पीड़ा को उजागर किया, साथ ही उन सभी लोगों की भी याद की, जो दुनियाभर में युद्ध के परिणाम झेल रहे हैं।

अस्पताल में भर्ती रहने के दौरान, संत पेत्रुस महागिरजाघर के प्राँगण में देवदूत प्रार्थना से पहले प्रकाशित अपने तैयार चिंतन में पोप फ्राँसिस शांति के लिए अपनी आवाज बुलंद करने से कभी नहीं थके।

रविवार को, स्वास्थ्य देखभाल जारी रखने के लिए संत मर्था आवास लौटने से ठीक पहले, पोप फ्राँसिस ने फिलिस्तीन के लोगों के लिए प्रार्थना करते हुए लिखा, "मैं गज़ा पट्टी पर भारी इस्राएली बमबारी के फिर से शुरू होने से दुःखी हूँ, जिससे कई मौतें और चोटें आई हैं। मैं हथियारों पर तत्काल रोक लगाने और बातचीत को फिर से शुरू करने का साहस दिखाने का आह्वान करता हूँ, ताकि सभी बंधकों को रिहा किया जा सके और पूर्ण युद्धविराम हो सके।"

उन्होंने गज़ा में "बहुत गंभीर" मानवीय स्थिति पर प्रकाश डालते हुए चेतावनी दी कि संघर्षरत पक्षों और अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से तत्काल प्रतिबद्धता की आवश्यकता है।

साथ ही, पोप फ्राँसिस ने दक्षिण काकेशस में शांति की दिशा में उठाए गए कदमों के लिए आभार व्यक्त किया, जहाँ आर्मेनिया और अजरबैजान एक स्थायी शांति समझौते की ओर बढ़ रहे हैं।

उन्होंने प्रार्थना की, "यह आशा का संकेत हो, कि अन्य संघर्ष भी संवाद और सद्भावना के माध्यम से समाधान का मार्ग पा सकें।"

आज का सुसमाचार फलहीन अंजीर के पेड़ की छवि की ओर इशारा करता है, जिसे इस उम्मीद में काटा नहीं गया कि वह अब भी फल दे सकता है। पोप ने कहा, यही वह तरीका है जिससे ईश्वर मनुष्यों को देखते हैं: दया के साथ, दृढ़ता के साथ, प्रेम के साथ और वे कभी नहीं थकते। सभी दुःखों के बावजूद, किन्तु सभी आशाओं के प्रकाश में, "यह वही धैर्य है जिसे हमें अपने दैनिक जीवन में विकसित करने के लिए कहा जाता है, खासकर, कठिनाई और अनिश्चितता के समय में।"

अपने संदेश के अंत में, संत पापा ने एक बार फिर कुँवारी मरियम की मध्यस्थता पर भरोसा जताते हुए उनसे कलीसिया और दुनिया को शांति के मार्ग पर अपने साथ ले चलने के लिए प्रार्थना की।

उन्होंने विश्वासियों को शांति के लिए प्रार्थना करने के लिए आमंत्रित किया, "विशेष रूप से यूक्रेन, फिलिस्तीन, इस्राएल, लेबनान, म्यांमार, सूडान और कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य में।"

अस्पताल से संत मर्था में स्वास्थ्यलाभ प्राप्त करने हेतु वापस लौटते की तैयारी करते हुए, पोप फ्राँसिस उन लोगों को नहीं भूले जिन्होंने उनके लिए प्रार्थना की है। उन्होंने गर्मजोशी से कहा, "मैं आपकी निकटता महसूस करता हूँ," उन्होंने विश्वासियों को उनके समर्थन के लिए धन्यवाद दिया और बदले में अपनी प्रार्थनाओं का आश्वासन दिया।

