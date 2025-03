पोप फ्राँसिस की वाटिकन के संत मर्था आवास में चिकित्सा एवं कार्य गतिविधि

वाटिकन न्यूज

वाटिकन सिटी, मंगलवार, 25 मार्च 2025 (रेई) : पोप फ्राँसिस की चिकित्सा उनके निवास संत मर्था में जारी है, जहाँ उनका उपचार और श्वसन संबंधी फिजियोथेरेपी जारी है, विशेषकर आवाज पुनः प्राप्त करने के लिए और वे व्यक्तिगत प्रार्थना एवं चैपल में पवित्र मिस्सा में भाग ले रहे हैं।

मंगलवार को वाटिकन प्रेस कार्यालय ने कुछ मान्यता प्राप्त पत्रकारों को पोप के स्वास्थ्य के बारे में अपडेट जारी की, जब पोप फ्राँसिस द्विपक्षीय निमोनिया के लिए अस्पताल में 38 दिनों तक भर्ती रहने के बाद रविवार, 23 मार्च को वाटिकन लौट आये हैं।

रविवार को अस्पताल की बालकनी से 3,000 लोगों का अभिवादन करने और रोम के मरिया मेजर महागिरजाघर में कुछ क्षण रूकने के बाद पोप फ्राँसिस अपने वाटिकन निवास, संत मर्था लौट आए, जहाँ वे इलाज और आराम की अवधि में हैं।

पोप की चिकित्सा और उनके निवास पर आराम की अवधि लगभग “दो महीने” होनी चाहिए, ऐसा जेमेली में पोप की देखभाल करनेवाले डॉक्टर सर्जियो अल्फीएरी और उनके निजी चिकित्सक डॉ. लुइजी कार्बोने ने शनिवार शाम को जेमेली अस्पताल में प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था।

"पोप," वाटिकन प्रेस कार्यालय ने मंगलवार को कहा, "शनिवार को डॉक्टरों द्वारा बताई गई चिकित्सा सलाह का पालन कर रहे हैं।"

उस समय, डॉक्टर अल्फिएरी और कार्बोने ने कहा था कि संत पापा को औषधीय उपचार "लंबे समय तक, जारी रखना होगा, साथ ही पूर्ण समय गतिशीलता और श्वसन संबंधी फिजियोथेरेपी से गुजरना होगा, जैसा कि वे जेमेली में रोजाना करते थे।

चिकित्सकों ने उन्हें मुलाकातों से बचने, चाहे वे व्यक्तिगत हों या समूह, और ऑक्सीजन थेरेपी सहित उनकी ज़रूरतों को पूरा करने एवं किसी भी संभावित आपात स्थिति से निपटने के लिए 24 घंटे चिकित्सा सहायता प्राप्त करने की सलाह दी है। यह देखभाल वाटिकन सिटी के स्वास्थ्य और स्वच्छता निदेशालय द्वारा प्रदान की जा रही है और पोप के साथ हमेशा एक मेडिकल टीम मौजूद रहती है।

संत पापा को उसी तरह ऑक्सीजन थेरेपी दी जा रही है, जिस तरह उनके अस्पताल में भर्ती रहने के दौरान दी जाती थी - रात में नाक की नलिकाओं के माध्यम से उच्च-प्रवाह ऑक्सीजन, तथा दिन के दौरान ऑक्सीजन थेरेपी में धीरे-धीरे कमी आती है।

जिस तरह पोप अस्पताल की दसवीं मंजिल के चैपल में ख्रीस्तयाग में भाग लेते थे, अब वे संत मर्था की दूसरी मंजिल पर स्थित चैपल में ख्रीस्तयाग के लिए जाते हैं।

इसके अलावा, वे सीमित क्षमता के अनुसार कार्य गतिविधियों को जारी रख रहे हैं। वाटिकन प्रेस कार्यालय के दोपहर के बुलेटिन ने महाधर्माध्यक्ष इग्नासियो सेफ़ालिया को बेलारूस के प्रेरितिक राजदूत और रोमन रोता ट्रिब्यूनल में संबंध रक्षक के रूप में मोनसिग्नोर फ्रांचेस्को इब्बा की नियुक्ति की घोषणा की।

आने वाले दिनों के लिए पोप के कार्यक्रम के बारे में कोई सटीक विवरण नहीं दिया गया है, न ही भविष्य की घटनाओं जैसे कि विभिन्न जयंती समारोह या पवित्र सप्ताह के अनुष्ठानों के बारे में। जैसा कि डॉक्टरों ने जोर दिया, उनके स्वास्थ्य में सुधार पर बारीकी से नजर रखी जा रही है, और वे "अपेक्षित नैदानिक ​​​​सुधारों" की प्रतीक्षा कर रहे हैं।

वाटिकन प्रेस कार्यालय ने कहा, "कुछ निर्णय विचाराधीन हैं और आनेवाले सप्ताह में होनेवाले सुधारों के आधार पर लिए जाएँगे।"

बुधवार, 26 मार्च को पिछले सप्ताह के समान आमदर्शन समारोह नहीं होगा। इसके बजाय, पोप की धर्मशिक्षा को इस पूरे महीने लिखित रूप में वितरित किया जाएगा, जैसा कि 14 फरवरी से प्रत्येक बुधवार को होता रहा है।

रविवार को देवदूत प्रार्थना के लिए भी ऐसा ही होने की संभावना है, हालांकि अपडेट का अभी भी इंतजार है। फिलहाल, उम्मीद है कि पोप का संदेश पिछले रविवार की तरह ही वाटिकन प्रेस ऑफिस द्वारा जारी किया जाएगा।

प्रेस ऑफिस ने बताया कि पोप फ्रांसिस इस समय आगंतुकों से नहीं मिल रहे हैं और पिछले दो दिनों में उन्होंने केवल अपने सबसे करीबी सहयोगियों से मुलाकात की है। राष्ट्राध्यक्षों और सरकार के प्रमुखों की निर्धारित यात्राओं के बारे में कोई योजना घोषित नहीं की गई है।

रिपोर्ट्स से पता चलता है कि पोप फ्राँसिस घर वापस आकर खुश हैं। अल्फिएरी और कार्बोन दोनों ने पहले ही उल्लेख किया है कि पोप के स्वास्थ्य में सुधार होने के बाद उनके मूड पहले की तरह हो गए हैं। उनकी बीमारी का सबसे खतरनाक चरण बीत चुका है, और सबसे गंभीर संक्रमणों पर काबू पा लिया गया है, जैसा कि जेमेली प्रेस कॉन्फ्रेंस में पुष्टि की गई है।

उस कॉन्फ्रेंस के दौरान, डॉ. अल्फिएरी ने खुलासा किया था कि पोप को दो विशेष अवसरों का सामना पड़ा, जिसमें उनका जीवन खतरे में था।

इतालवी दैनिक समाचार पत्र कोरिएरे देला सेरा के साथ आज एक साक्षात्कार में, डॉ. अल्फिएरी ने याद किया कि सबसे गंभीर क्षण 28 फरवरी की दोपहर को रहा, जब ब्रोंकोस्पज़्म संकट के कारण फ्रांसिस की हालत बिगड़ गई थी।

उन्होंने कहा, "पहली बार, मैंने उनके आस-पास के कुछ लोगों की आँखों में आँसू देखे - जैसा कि मैंने अस्पताल में भर्ती होने के दौरान महसूस किया है वास्तव में लोग एक पिता के रूप में उनसे प्यार करते हैं। हम सभी जानते थे कि स्थिति बहुत खराब हो गई थी और खतरा ऐसा था कि वे बच न सकें।"

उन्होंने कहा, "हमें यह तय करना था कि उन्हें जाने देना है या नहीं या अन्य अंगों को नुकसान पहुंचाने के उच्च जोखिम के बावजूद सभी संभव दवाओं और उपचारों के साथ आगे बढ़ना है। अंत में, हमने लड़ने का फैसला किया," चिकित्सक ने समझाया, और कहा कि अंतिम निर्णय पोप ने खुद लिया था।

पोप फ्राँसिस ने पहले दिन से ही अपने स्वास्थ्य के बारे में पूरी जानकारी रखने पर जोर दिया है। डॉ. अल्फिएरी ने कहा, "उन्होंने हमसे सच बताने के लिए कहा, और वे चाहते थे कि उनकी स्थिति के बारे में सच्चाई साझा की जाए।"

पोप की स्थिति के बारे में प्रेस को लिखित अपडेट के बारे में डॉ. अल्फीरी ने कहा कि चिकित्सा अपडेट पोप फ्राँसिस के सचिवों को बताए जाते थे, जो उनकी स्वीकृति प्राप्त करने से पहले और विवरण जोड़ते थे। उन्होंने कहा, "कुछ भी नहीं बदला या रोका गया। उनके आस-पास ऐसे लोग हैं जो परिवार की तरह हैं, हमेशा उनके साथ हैं।"

