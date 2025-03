संत पापाः हम आशा में एक साथ यात्रा करें।

वाटिकन सिटी

संत पापा फ्रांसिस ने वर्ष 2025 के चालीसा संदेश कहा कि हम विश्वास और आशा में, माथे पर राख लगाते हुए पश्चाताप की धर्मविधि का अनुष्ठान करते और चालीसा काल की वार्षिक यात्रा शुरू करते हैं। कलीसिया, हमारी माता और शिक्षिका, हमें अपने हृदयों को ईश्वर से मिलने वाले कृपाओं हेतु खोलने का निमंत्रण देती है, जिससे हम परम आनंद में पास्का पर्व अर्थात मृत्यु पर येसु ख्रीस्त के विजय को माना सकें जिसे संत पौलुस घोषित करते हुए कहते हैं, “मृत्यु का विनाश हुआ, विजय प्राप्त हुई। मृत्यु कहाँ हैं तेरी जीतॽ मृत्यु कहाँ है तेरा दंशॽ वास्तव में, येसु ख्रीस्त जो क्रूस पर चढ़ाये गये और पुनर्जीवित हुए, हमारे विश्वास का केंद्र बिन्दु हैं और पिता के द्वारा हमारे लिए की गई प्रतिज्ञा की आशा, जो प्रिय पुत्र में पहले ही पूरी हुई है, जो हमारे लिए अनंत जीवन हैं।

चालीसा के इस काल में, जैसे कि हम जयंती वर्ष की कृपा में अपने को सम्मिलित करते हैं, संत पापा फ्राँसिस आशा में एक साथ तीर्थयात्रा करते हुए व्यक्तिगत और सामुदायिक मनफिराव हेतु अपने चिंतन प्रस्तुत करते हैं।

सर्वप्रथम तीर्थ के बारे में संत पापा कहते हैं कि इस जयंती का शीर्षक है आशा के तीर्थायात्री, यह हमें चुनी हुई इस्रराएली प्रजा की लम्बी यात्रा की याद दिलाती है जिसे वे प्रतिज्ञात देश की ओर करते हैं। गुलामी से स्वतंत्रता के इस कठिन मार्ग में हम ईश्वरीय इच्छा और उनके निर्देशन को पाते हैं, जो अपनी प्रजा को प्रेम करते और उनके प्रति सदैव विश्वासी बने रहते हैं। उन भाई-बहनों के बारे में विचार किये बिना, जो हमारे समय में अपने जीवन की कठिन परिस्थितियों और हिंसा से भागते हुए, अपने लिए और अपने प्रियजनों के लिए एक बेहतर जीवन की चाह रखते हैं, निर्गमन ग्रंथ के दृश्यों पर विचार करना हमारे लिए कठिन लगता है। परिवर्तन का पहला निमंत्रण हमारे लिए इस भांति इस बात की अनुभूति से आती है कि हम सभी इस जीवन में तीर्थयात्री की भांति हैं, हममें से हर कोई रुककर इस पर चिंतन करने को बुलाया जाता है। क्या मैं सचमुच में एक यात्रा कर रहा हूँ या मैं स्थिर हूँ, आगे नहीं बढ़ रहा हूँ, भय और अपनी निराशा भऱी स्थिति के कारण या अपने आरामदायक स्थिति से आगे बढ़ने में आना-कानी करता हूँॽ क्या मैं अपने पापों की स्थितियों और परिस्थितयों को अपने पीछे छोड़ने की चाह रखता हूँ जो मेरे सम्मान को खत्म करते हैंॽ संत पापा कहते हैं कि चालीसा काल में, यदि हम कुछ प्रवासियों या परदेशियों के जीवन पर विचार करते हुए, उनके जीवन के अनुभवों से संग सहानुभूति रखना सीखते हैं और इस तरह ईश्वर की योजना को जानने की कोशिश करते हैं कि वे हमसे क्या चाहते हैं जिससे हम पिता के निवास की अपनी यात्रा को बेहतर बना सकें, तो यह हमारे लिए एक अच्छा अभ्यास होगा। यह हम सभी यात्रियों के लिए अंतःकरण की जाँच हेतु एक अच्छा संदर्भ प्रदान करता है।

दूसरे बिन्दु एक साथ यात्रा करने के बारे में संत पापा फ्रांसिस कहते हैं कि कलीसिया अपने में एक साथ चलने हेतु बुलाई जाती है जो सिनोडलिटी को व्यक्त करती है। ख्रीस्तीय एक दूसरे के अगल-बगल चलने हेतु बुलाये जाते हैं, वे अकेले कभी नहीं चलने को कहे जाते हैं। पवित्र आत्मा हमें अपने में खोये रहने को प्रेरित नहीं करते हैं बल्कि अपने जीवन की सारी बातों को पीछे छोड़ते हुए ईश्वर और अपने भाई-बहनों की ओर चलने को प्रोत्साहित करते हैं। एक साथ चलने का अर्थ हमारे लिए एकता को मजबूत करना है जहाँ हम ईश्वर की संतान स्वरुप एक बनाये गये हैं। इसका अर्थ एक दूसरे की बगल में चलना है, दूसरे को बिना धक्का दिये या कुचलते, बिना किसी अडम्बर या ईर्ष्या के, किसी को अपने से अलग किये बिना या पीछे छोड़ते हुए। आइए हम सभी एक दिशा में चलें, एक लक्ष्य की ओर, एक दूसरे के प्रति प्रेम और धैर्य में बने रहते हुए।

संत पापा ने कहा कि इस चालीसा में, ईश्वर हमें अपने जीवन की परख करने को कहते हैं क्या हम, अपने परिवार में, कार्य स्थल में और जहाँ हम समय व्यतीत करते हैं, एक दूसरे के संग चलने के योग्य होते हैं, उन्हें सुनते, अपने में खोये रहने और केवल अपनी जरुरतों तक ही सीमित रहने के प्रलोभन से बाहर निकलते हैं। हम धर्माध्यक्षों, पुरोहितों, समर्पित लोग और लोकधर्मी ईश्वर की उपस्थिति में अपने से पूछें कि क्या हम ईश्वर के राज्य की सेवा में, एक दूसरे के संग सहयोग करते हैं। क्या हम अपने ठोस कार्य के माध्यम दूसरों का स्वागत हेतु खुला रखते हैं। हम दूसरों को समुदाय का अंग होने का अनुभूति प्रदान करते या हम उन्हें अपने से दूर करते हैं। इस भांति यह हमारे लिए अपने में परिवर्तन लाने का बुलावा है, सिनोडलिटी हेतु एक बुलाहट।

आशा में एक साथ चलने पर प्रकाश डालते हुए संत पापा फ्रांसिस कहते हैं कि हमें एक प्रतिज्ञा की गई है। आशा हमें कभी निराश नहीं करती है,यह हमारे लिए जयंती वर्ष की मूलभूत संदेश है, यह हमारी चालीसा यात्रा का केन्द्र बिन्दु हो जो हमें पास्का विजयी की ओर अग्रसर करती है। संत पापा बेनेदिक्त 16वें हमें अपने विश्व प्रेरितिक पत्र “स्पे सालभी” में बतलाते हैं, मानव को शर्तहीन प्रेम की जरुरत है। उसे अपने में यह निश्चितिता की आवश्यकता जो कहती है,“न ही मृत्यु, न जीवन, न दूतगण, न ही सिद्धांत, न वर्तामन की चीजें, न ही भविष्य में होने वाली घटनाएं, न ही शक्तियाँ, न ऊचाईयाँ, न ही गहराईयाँ और न ही सृष्टि की कोई भी चीज, हमें येसु ख्रीस्त ईश्वर के प्रेम से कभी अलग कर सकती है। येसु ख्रीस्त, मेरी आशा हैं जो मृतकों में से जी उठे हैं। वे जीवित हैं और महिमा में राज्य करते हैं। मृत्यु विजय में बदल गयी है, और खीस्तीयों का विश्वास और उनकी महान आशा: मसीह के पुनरुत्थान पर टिकी हुई है।

संत पापा कहते हैं कि यह हमारे लिए आशा में बने रहते हुए परिवर्तन का एक बुलावा है, जहाँ हम ईश्वर पर भरोसा करते हुए अनंत जीवन की प्रतीक्षा करते हैं। हम स्वयं से पूछें, “क्या मैं इस बात से विश्वस्त हूँ कि ईश्वर मेरे पापों को क्षमा करते हैंॽ या क्या मैं इस भांति व्यवहार करता हूँ कि मैं स्वयं को बचा सकता हूँॽ क्या मैं मुक्ति की प्रतीक्षा करता हूँ और इसके लिए ईश्वर की सहायता पर भरोसा रखता हूँॽ क्या मैं उस आशा का ठोस अनुभव करता हूँ जो मुझे इतिहास की घटनाओं की व्याख्या करने में सक्षम बनाती है और मुझमें न्याय और भाईचारे के प्रति प्रतिबद्धता, हमारे सामान्य घर की देखभाल करने और इस तरह से कार्य करने की प्रेरणा देती है कि कोई भी व्यक्ति खुद में अलग-थलग महसूस न करे?

प्रिय भाइयो एवं बहनों संत पापा कहते हैं कि हम येसु ख्रीस्त में पिता के प्रेम के प्रति कृतज्ञता के भाव प्रकट करते हैं जो हमें आशा में बनाये रखती है जिसके फलस्वरुप हम निराश नहीं होते हैं। आशा “आत्मा का निश्चित और सुदृढ़ लंगर है”। यह कलीसिया को सभों के लिए प्रार्थना करने हेतु प्रेरित करती है जिसे हर कोई बचाया जाये और अपने जीवन में आगे बढ़ते हुए येसु से अपनी एकता स्थापित करे जो स्वर्ग में उनके वर हैं। अभिला की संत तेरेसा की यही प्रार्थना थी, “मेरी आत्मा आशा कर। तुझे न तो दिन का पता है और न ही समय का। अपनी सतर्कता में देख, सारी चीजें तुरंत खत्म हो जाती हैं, यहाँ तक कि तेरी अधीरता निश्चित चीज़ के प्रति भी संदेह उत्पन्न करती है, और बहुत कम समय को लंबे समय में बदल देती है।”

कुंवारी मरियम, आशा की माता, हमारे लिए निवेदन करें और चालीसा की यात्रा में हमारे संग रहे।

