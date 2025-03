मार्च महीने की प्रार्थना की प्रेरिताई, संकटग्रस्त परिवारों के लिए

वाटिकन सिटी, मंगलवार, 4 मार्च 2025 (रेई) : पोप के विश्वव्यापी प्रार्थना नेटवर्क द्वारा निर्मित वीडियो संदेश में पोप ने कहा है कि हम "टूटे हुए परिवारों के लिए प्रार्थना करें ताकि वे क्षमाशीलता के माध्यम से अपने घावों पर चंगाई पा सकें, एक-दूसरे की अच्छाईयों को फिर से पहचान सकें, यहाँ तक कि उनकी भिन्नताओं में भी।"

“हम सब एक सुन्दर, परिपूर्ण परिवार का सपना देखते हैं। लेकिन कोई परिवार परिपूर्ण नहीं होता। हरेक परिवार की अपनी समस्याएँ हैं, साथ ही साथ आपार खुशी भी।

परिवार का हरेक सदस्य महत्वपूर्ण है क्योंकि हर सदस्य दूसरे से अलग है, हर व्यक्ति अनुठा है। लेकिन ये भिन्नताएँ भी तनाव और दर्दनाक घाव के कारण बन सकते हैं।

और एक घायल परिवार के दर्द को चंगा करने की सबसे अच्छी दवाई है क्षमाशीलता।

क्षमाशीलता का अर्थ है दूसरा मौका देना। ईश्वर हमारे साथ हर समय ऐसा ही करते हैं। ईश्वर का धैर्य असीमित है। वे हमें क्षमा करते हैं, हमें ऊपर उठाते, एक नई शुरूआत करने देते हैं। क्षमाशीलता हमेशा परिवार को नवीनीकृत करती, आशा के साथ आगे देखने के लिए प्रोत्साहित करती है।

उस समय भी जब हम जो “सुखद अंत” चाहते हैं वह संभव नहीं होता, तब भी ईश्वर की कृपा हमें क्षमा करने की शक्ति देती है, और यह शांति लाती है, क्योंकि यह हमें उदासी से, और सबसे बढ़कर, आक्रोश से मुक्त करती है।

आइए, हम प्रार्थना करें कि टूटे परिवार क्षमा के माध्यम से अपने घावों का इलाज पा सकें, तथा अपने मतभेदों के बावजूद एक-दूसरे की खूबियों को पुनः पहचान सकें।”

इस महीने के वीडियो पर टिप्पणी करते हुए, पोप के विश्वव्यापी प्रार्थना नेटवर्क के अंतर्राष्ट्रीय निदेशक, फादर क्रिस्टोबल फ़ोन्स, एस.जे., कई दृष्टिकोणों के बारे में बताते हैं जो एक परिवार के दैनिक जीवन को बेहतर बना सकते हैं। “सबसे पहले, हमें हर किसी की भिन्नता को स्वीकार करना चाहिए, उन्हें पारिवारिक रिश्तों को समृद्ध करने के अवसर के रूप में मानना ​​चाहिए। परिवार अलग-अलग लोगों से बनी होती है जो एक-दूसरे से प्यार करते हैं और एक-दूसरे का सम्मान करते हैं और एक-दूसरे से सीखने की कोशिश करते हैं।

दूसरा, एक और बुनियादी दृष्टिकोण है दूसरों की प्रशंसा करना, उनकी समृद्धि और क्षमता को पहचानना।”

इसका मतलब है कि हमें लोगों का न्याय करने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। "हम दूसरे व्यक्ति के परिपूर्ण होने, या उनके प्यार में किसी तरह की कमी नहीं होने की उम्मीद नहीं कर सकते, जिससे कि हम उनकी प्रशंसा कर सकें। जैसा कि पोप फ्राँसिस कहते हैं, दूसरा व्यक्ति मुझे वैसे ही प्यार करे जैसे मैं हूँ, और जैसा वह कर सकता है, अपनी सीमाओं और कमजोरियों के साथ। लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि उनका प्यार सच्चा नहीं है।"

अपनी और दूसरों की कमजोरियों को समझना, परिवार में सबसे महत्वपूर्ण मनोभाव की ओर प्रेरित करता है - माफी माँगना और जरूरत पड़ने पर माफ करना। फादर फोन्स आगे कहते हैं, "हम प्रभु की विनम्रता और दयालुता से सीख सकते हैं।" "परिवार के उस सदस्य को माफ करना मुश्किल हो सकता है जो हमें बहुत दुःख पहुँचाता है, क्योंकि परिवार के सदस्यों द्वारा पहुँचाए गए घाव आमतौर पर सबसे दर्दनाक होते हैं। इसलिए यह हमेशा ध्यान में रखना अच्छा है कि येसु ने हमें सबसे पहले माफ किया है, जैसा कि पोप फ्राँसिस अक्सर हमें याद दिलाते हैं।"

पोप के विश्वव्यापी प्रार्थना नेटवर्क के अंतर्राष्ट्रीय निदेशक ने दैनिक जीवन के लिए मनोभावनाओँ की अपनी सूची को साथ देने का उल्लेख करके समाप्त किया। "ख्रीस्तीय समुदाय स्वीकृति, संवाद, प्रार्थना और साथ देने का स्थान हो सकता है और होना भी चाहिए। यह वह जगह है जहाँ परिवार बिना किसी आलोचना के, जब आवश्यक हो, मेल-मिलाप के लिए आशा और सहायता पा सकते हैं। हमारे लिए आदर्श हमेशा प्रभु की दया है जिसको उन्होंने हमारे लिए प्रकट किया है।

