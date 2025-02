संत पापा: संगीत लोगों के सह-अस्तित्व में मदद कर सकता है

वाटिकन न्यूज

वॉटिकन सिटी, बुधवार 12 फरवरी 2025 : वार्षिक इतालवी संगीत समारोह, सनरेमो में, जब संत पापा फ्राँसिस ने विश्व शांति बनाने में संगीत की महत्वपूर्ण भूमिका पर ध्यान आकर्षित किया, तो संगीतकारों और उपस्थित लोगों की सूची से लोगों का ध्यान हट गया।

एरिस्टॉन थिएटर में, उत्सव के मेजबान और कलात्मक निर्देशक, कार्लो कोंटी ने घोषणा की कि एक "आश्चर्यचकित" अतिथि एक संदेश साझा करेंगे जो सनरेमो महोत्सव के 75वें संस्करण के कार्यक्रम में सूचीबद्ध नहीं था।

वाटिकन में कासा सांता मार्था में रिकॉर्ड किए गए वीडियो संदेश में, संत पापा फ्राँसिस ने बताया कि कैसे संगीत "शांति के लिए एक उपकरण है।"

संत पापा ने इस बात पर जोर दिया कि संगीत "एक ऐसी भाषा है जिसे सभी लोग, अलग-अलग तरीकों से बोलते हैं, और यह सभी के दिल तक पहुँचती है। संगीत लोगों के सह-अस्तित्व में मदद कर सकता है।"

संत पापा के संदेश के तुरंत बाद, इसका उदाहरण देने के लिए एक प्रोग्राम पेश किया गया - इजरायली गायक नोआ और फिलिस्तीनी गायक मीरा अवाद ने जॉन लेनन के "इमाजिन" की धुन पर हिब्रू, अरबी और अंग्रेजी में युगल गीत प्रस्तुत किया।

दुनिया भर में हिंसा की ओर ध्यान आकर्षित करते हुए, संत पापा फ्राँसिस ने इस वास्तविकता को संबोधित किया कि "बहुत से बच्चे हैं जो गा नहीं सकते", इसलिए नहीं कि वे धुन नहीं पकड़ सकते, बल्कि इसलिए कि वे "दुनिया में कई अन्याय, कई युद्धों और संघर्ष की स्थितियों से रोते और पीड़ित होते हैं।"

संत पापा ने जोर देकर कहा, "युद्ध बच्चों को नष्ट कर देता है", और उन्होंने समझाया कि वह जो सबसे अधिक देखना चाहते हैं वह है "उन लोगों को देखना जो एक-दूसरे से नफरत करते थे पर अब वे हाथ मिलाते हैं, गले मिलते हैं, और जीवन, संगीत और गीत के साथ कहते हैं: शांति संभव है!" संत पापा फ्राँसिस ने कहा कि सनरेमो महोत्सव इसका एक उदाहरण है।

संत पापा ने यह भी याद किया कि उन्होंने पिछले साल विश्व बाल दिवस के लिए रोम के ओलंपिक स्टेडियम में सनरेमो फेस्टिवल के मेजबान के साथ मंच साझा किया था, जहाँ उन्होंने दुनिया के बच्चों की देखभाल के लिए एक संदेश भी दिया था। उन्होंने इस आयोजन को एक "सुंदर क्षण" बताया जिसे उन्होंने "अपने दिल में" रखा है।

संत पापा ने सभी का अभिवादन करते हुए अपने वीडियो संदेश को समाप्त किया और आशा व्यक्त की कि संगीत "सद्भाव के लिए दिल खोल देगा, एक साथ रहने की खुशी के लिए, एक आम भाषा और समझ के साथ, हमें एक अधिक न्यायपूर्ण और भाईचारे वाली दुनिया के लिए प्रतिबद्ध करेगा।"

