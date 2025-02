धर्मसभा: दस अध्ययन समूहों के समन्वयक और सचिवों ने की बैठक

वाटिकन न्यूज़

वाटिकन सिटी, बुधवार 19 फरवरी 2025 : मंगलवार को संत पापा द्वारा गठित धर्मसभा अध्ययन समूहों के प्रतिनिधियों के साथ एक बैठक आयोजित की गई, जिसका उद्देश्य धर्माध्यक्षों की 16वीं साधारण महासभा के प्रथम सत्र के दौरान उभरे मुद्दों पर विचार करना था। बैठक के बाद जारी एक बयान के अनुसार, प्रत्येक समन्वयक ने अपने समूह के काम पर एक अपडेट प्रस्तुत किया, जिसमें इस्तेमाल की गई कार्यप्रणाली, इसमें शामिल लोगों, रिपोर्ट प्रस्तुत करने की अपेक्षित समयसीमा, सामने आई चुनौतियों और किसी भी लंबित प्रश्नों पर ध्यान केंद्रित किया गया। बैठक की शुरुआत संत पापा के स्वस्थ होने की प्रार्थना के साथ हुई।

इसके बाद प्रत्येक समन्वयक ने बारी-बारी से अपने समूह की प्रगति प्रस्तुत की, उपयोग की गई कार्यप्रणाली, इसमें शामिल लोगों और संगठनों, अपनी अंतिम रिपोर्ट प्रस्तुत करने की अपेक्षित समय-सीमा, उनके सामने आई कठिनाइयों और अभी भी संबोधित किए जाने वाले किसी भी खुले प्रश्न की रूपरेखा प्रस्तुत की। बयान में कहा गया है कि यह "एक समृद्ध साझाकरण समय था, विशेष रूप से उन अध्ययन समूहों के लिए उपयोगी था जो 'ट्रांसवर्सल' (व्यास-संबंधी) मुद्दों से निपट रहे थे"।

प्रत्येक समन्वयक के बोलने के बाद, फादर जाकोमो कोस्टा, एसजे, महासचिव के सलाहकार ने "रिपोर्ट के प्रारूपण और प्रस्तुति में स्थिरता सुनिश्चित करने के लिए मार्गदर्शन प्रदान किया।"

समन्वयकों को सूचित किया गया कि विहित आयोग उनकी सहायता के लिए उपलब्ध है, विशेष रूप से कानूनी या विहित आयाम वाले मुद्दों पर। कार्डिनल मारियो ग्रेच ने प्रतिभागियों को बाहरी योगदानों पर विचार करने के महत्व की याद दिलाई, जिन्हें अभी भी 31 मार्च 2025 तक जनरल सचिवालय को ईमेल (synodus@synod.va) के माध्यम से प्रस्तुत किया जा सकता है। जैसा कि पहले धर्माध्यक्षों की धर्मसभा की 16वीं साधारण महासभा के दूसरे सत्र के उद्घाटन पर घोषणा की गई थी, प्राप्त होने वाले किसी भी नए योगदान को तुरंत संबंधित अध्ययन समूहों को भेज दिया जाएगा।

धर्माध्यक्षों की धर्मसभा की 16वीं साधारण महासभा के पहले सत्र के बाद दस अध्ययन समूहों की स्थापना की गई, जिसके दौरान धर्मसभा के दृष्टिकोण से कलीसिया के जीवन और मिशन से संबंधित महत्वपूर्ण मुद्दों की पहचान की गई। सभा ने इन मामलों पर व्यापक सहमति बनाई, जिनके महत्व को देखते हुए, विश्वव्यापी कलीसिया के स्तर पर चिंतन और अधिक गहन अध्ययन की आवश्यकता है।

रोमन कूरिया के विभागों और धर्मसभा के महासचिव के बीच सहयोग पर संत पापा फ्राँसिस के प्रलेख के साथ-साथ कार्डिनल मारियो ग्रेच को लिखे गए उनके पत्र के जवाब में मार्च 2024 में अध्ययन समूहों की स्थापना की गई थी। इस पत्र में, संत पापा ने कार्डिनल ग्रेच को "वास्तविक धर्मसभा भावना में" अध्ययन समूहों के काम की देखरेख करने का काम सौंपा और महासचिव से उनके निर्देशों के आलोक में समूहों के जनादेश को परिभाषित करने वाली एक कार्य रूपरेखा तैयार करने के लिए कहा।

