संत पापा फ्राँसिस: "येसु हमें दुख में कभी नहीं छोड़ते"

वाटिकन सिटी, सोमवार 10 फरवरी 2025 (रेई) : 10 फरवरी को संत पापा ने सोशल नेटवर्क एक्स पर दो पोस्ट कर हर तरह की बीमारी से जकड़े रोगियों के लिए प्रभु के करुणामय प्रेम को पहचानने और प्रभु से मिलने के हर अवसर को पहचानने हेतु प्रेरित किया।

1ला संदेश : “अपने करुणामय प्रेम के साथ, येसु हमें प्रभु से मिलने के हर अवसर को पहचानने की अनुमति देते हैं, बीमारी में भी, चाहे इसे समझना कितना भी दर्दनाक और कठिन क्यों न हो।”

2रा संदेश : “बीमारी के समय, एक ओर हम अपनी सारी दुर्बलता महसूस करते हैं, तो दूसरी ओर हम ईश्वर की निकटता और करुणा का अनुभव करते हैं, जिन्होंने येसु के रूप में हमारे दुख को साझा किया। वह हमें कभी नहीं छोड़ते हैं।”

"जो कोई भी बीमारों की सहायता करता है वह "आशा का दूत" है।"

संत पापा के ये शब्द 33वें विश्व रोगी दिवस की पूर्व संध्या पर आये हैं, जो कल 11 फरवरी को लूर्द में धन्य कुंवारी मरियम के प्रथम दर्शन की याद में मनाया जाएगा। इस अवसर के लिए, जनवरी के अंत में संत पापा का संदेश जारी किया गया था, जिसका विषय था "आशा निराश नहीं करती और हमें क्लेश में मजबूत बनाती है", (रोमियो, 5:5) जिसमें जुबली के विषय का स्पष्ट संदर्भ था। बीमार लोग और डॉक्टर, नर्स और परिवार के सदस्य, दोस्त और पुरोहित, धर्मबहनें सभी "आशा के दूत", सभी "ईश्वर के संदेशवाहक" हैं, हर जगह जहाँ वे हैं: परिवार, क्लीनिक, नर्सिंग होम, क्लीनिक, अस्पताल। "आपका साथ-साथ चलना सभी के लिए एक संकेत है, मानवीय गरिमा का एक भजन, आशा का एक गीत।"

संत पापा फ्राँसिस तीन पहलुओं पर प्रकाश डालते हैं जो पीड़ितों की सहायता करने वालों के काम की विशेषता रखते हैं: मुलाकात, जो तब होती है जब कोई नाजुक समय में ईश्वर की निकटता और करुणा का अनुभव करता है; वह उपहार या आशा जो मसीह से आती है “कभी भी दुख के रूप में नहीं”, और जो “जीवन की परीक्षाओं और बाधाओं पर विजय पाने के लिए प्रकाश की हर दूसरी किरण खोलती है।”

अंत में, साझा करना, जो “एक स्वास्थ्य कार्यकर्ता की दयालु मुस्कान, एक मरीज की कृतज्ञता और भरोसे की नज़र, एक डॉक्टर या स्वयंसेवक का देखभाल करने वाला चेहरा, एक पति या पत्नी, एक बच्चे, एक पोते या एक प्यारे दोस्त के उत्सुक चेहरा” में व्यक्त होता है। संत पापा ने कहा कि ये सभी "संजोकर रखने योग्य प्रकाश हैं" और जो "परीक्षण के अंधकार में भी न केवल शक्ति देते हैं, बल्कि प्रेम और निकटता में जीवन का सच्चा स्वाद सिखाते हैं।"

चल रहे पवित्र वर्ष के कारण, संत पापा ने पेरू के अरेक्विपा में वर्जिन डे चापी के मरियम तीर्थस्थल पर, बीमार दिवस के त्रैवार्षिक समारोह को 11 फरवरी 2026 तक स्थगित करने का आदेश दिया है, जबकि वर्तमान वर्ष में - सुसमाचार प्रचार के लिए गठित परिषद - विश्व में सुसमाचार प्रचार के मूलभूत प्रश्नों के अनुभाग के एक नोट के अनुसार - दो विशिष्ट जयन्ती मनाई जाएंगी: बीमारों और स्वास्थ्य सेवा की दुनिया की जयन्ती (5 और 6 अप्रैल) और विकलांग लोगों की जयन्ती। (28 और 29 अप्रैल)

