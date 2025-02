शोकग्रस्त मां को संत पापा फ्राँसिस का पत्र

वाटिकन सिटी

वाटिकन सिटी, शुक्रवार, 28 फरवरी 2025 (रेई, वाटिकन रेडियो): रोम में प्रकाशित होनेवाली एक मासिक पत्रिका के मार्च माह के संस्करण में सन्त पापा फ्रांसिस ने पितृवत प्रतिक्रिया दर्शाते हुए उस माँ को एक पत्र लिखा है, जिसने छह वर्ष पहले एक कार दुर्घटना में अपने 21 वर्षीय बेटे को खो दिया था। सन्त पापा ने माँ से कहा कि वे अनवरत माँ मरियम की मध्यस्थता के लिये प्रार्थना करें।

प्रति माह, पियात्सा सान पियेत्रो शीर्षक से प्रकाशित एक मासिक पत्रिका सन्त पापा फ्राँसिस को संबोधित एक पत्र का प्रकाशन करती है। इस महीने का संस्करण एक शोकग्रस्त माँ द्वारा भेजा गया पत्र था, जिसने 2019 में एक कार दुर्घटना में अपने 21 वर्षीय बेटे को खो दिया था।

सन्त पापा फ्रांसिस को लिखे पत्र में माँ सिन्थिया ने अपने बेटे की मौत के बाद अपने और अपने पति के द्वारा अनुभव की गई क्षति, दुख और आस्था के संकट की कहानी सुनाई। उन्होंने बताया कि आखिरकार उसी साल निष्कलंक गर्भागमन के पर्व पर वह अपने विश्वास में लौट आईं, लेकिन उनके पति नहीं लौटे।

मां ने लिखा कि उन्होंने अपने बेटे के नाम पर एक न्यास शुरू किया और रेड क्रॉस के साथ स्वयंसेवक के रूप में काम किया, इसके बावजूद सिंथिया के दिल में कई सवाल थे। पत्र के अन्त में माँ ने प्रश्न किया: ईश्वर ने मेरे बेटे को क्यों नहीं बचाया, क्या वह स्वर्ग में है, और क्या वह परिवार का संरक्षक देवदूत है?

सन्त पापा फ्रांसिस ने सिन्थिया को दिये उत्तर में लिखाः "जिसने अपना बच्चा खो दिया है, उसके लिए कहने को मेरे पास कोई शब्द नहीं हैं, यहां तक ​​कि सांत्वना देने वाले शब्द भी नहीं, भले ही इरादे अच्छे हों।" सन्त पापा ने माँ सिन्थिया के प्रति अपनी निकटता व्यक्त की और कहा कि ये ऐसे शब्द हैं जो उस पत्नी का वर्णन कर सकते हैं जिसने अपना पति खो दिया है, उस पति का वर्णन कर सकते हैं जिसने अपनी पत्नी को खो दिया है, और उस बच्चे का वर्णन कर सकते हैं जिसने अपने माता-पिता को खो दिया है, किन्तु दुर्भाग्यवश, "जिस माता-पिता ने अपना बच्चा खो दिया है, उसके लिए कोई शब्द नहीं है।"

सिन्थिया में विश्वास को सुदृढ़ करते हुए सन्त पापा ने उनसे कहा, “हमेशा मरियम से प्रार्थना करें।” उन्होंने कहा, मरियम, “उन माताओं के दर्द को सांत्वना देती है जो अपने बच्चों के लिए दुखी हैं, जो एक दिन घर से चले गए और कभी वापस नहीं लौटे।”

सन्त पापा ने स्पष्ट किया कि “निर्दोष पीड़ा के रहस्य के सामने” कोई भी उत्तर पाना असंभव है और दोहराया कि मरियम, ईश्वर की माता, हर टूटे हुए दिल के साथ होती हैं। फिर अपने पूर्ववर्ती, सन्त जॉन पॉल द्वितीय के शब्दों का उल्लेख करते हुए सन्त पापा फ्रांसिस ने सिंथिया और उनके पति को आशा रखने के लिए प्रोत्साहित किया क्योंकि, "ऐसी कोई बुराई नहीं जिससे ईश्वर अधिक अच्छाई न ला सके।”

Thank you for reading our article. You can keep up-to-date by subscribing to our daily newsletter. Just click here